Βόρεια Μακεδονία: Η αναζωπύρωση της έντασης, το μήνυμα Μητσοτάκη και το μέτωπο κατά της Σιλιάνοφσκα

Σε φάση νέας αναζωπύρωσης μπαίνουν οι σχέσεις Αθήνας – Σκοπίων μετά την εμπρηστική κίνηση της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας με το «καλημέρα» της ανάληψης των καθηκόντων της. Αγνοώντας το επίσημο κείμενο του όρκου της και παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα παρέκαμψε το συνταγματικό όνομα της χώρας, και την αποκάλεσε «’Μακεδονία’», επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που είχε εγείρει η επικράτηση του εθνικιστικού VMRP DPNME στη γειτονική χώρα.

Η ίδια άλλωστε είχε δώσει σχετικά δείγματα γραφής διαμηνύοντας πριν από την εκλογή της πως θα σεβαστεί τον προσδιορισμό «Βόρεια», αλλά δεν θα τον χρησιμοποιεί. Στο προεκλογικό πρόγραμμά της μάλιστα ανέφερε πως το θέμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, από νομικής και πολιτικής πτυχής, είναι “ανοιχτό”.

Παρά την ομοβροντία αντιδράσεων για όσα συνέβησαν στην ορκωμοσία της, η Σιλιάνοφσκα εμφανίστηκε μάλιστα αμετακίνητη, αποκαλώντας τη χώρα της εκ νέου «’Μακεδονία’», σε ανάρτησή της με την οποία ευχαρίστησε την πρεσβεία της Σουηδίας που την συνεχάρη για την εκλογή της.

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

