Στ. Κασσελάκης: Καταδίκη του επεισοδίου με τον φρουρό του Προξένου στην Ιερουσαλήμ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στο Χ, καταδίκασε το περιστατικό της σύλληψης φρουρού του Γενικού Προξένου στην Ιερουσαλήμ από ισραηλινές δυνάμεις, στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, κατά τη διάρκεια της τελετής αφής του Αγίου Φωτός.

Appalled to learn of the arrest of the guard of the Consul General of 🇬🇷 in Jerusalem by 🇮🇱 forces at the Church of the Holy Sepulchre, during the Holy Fire ceremony.

I strongly condemn this aggressive act, that occurred during a most holy day for Orthodoxy.

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 4, 2024