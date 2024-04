Κ. Μητσοτάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, καλούμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση

«Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση».

I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 14, 2024