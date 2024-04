Γιώργος Παπανδρέου: Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Εκρέμ Ιμάμολγου για την επανεκλογή του

Τον Εκρέμ Ιμάμογλου, για την επανεκλογή του στην Κωνσταντινούπολη, συνεχάρη με ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

«Συγχαρητήρια στον φίλο Εκρέμ Ιμάμογλου για την επανεκλογή του ως δημάρχου Κωνσταντινούπολης! Μια σημαντική ημέρα για τη Δημοκρατία στη Τουρκία που αναδεικνύει τη δυναμική της αντιπολίτευσης. Για τη συνεχή πρόοδο και τη θετική αλλαγή» ανέφερε στο μήνυμά του, ο Γιώργος Παπανδρέου.

Congratulations to my friend Ekrem Imamoglu on his re-election as #Istanbul's Mayor! A remarkable day for democracy in #Türkiye, showcasing the vibrancy of the opposition. Here's to continued progress and positive change! 🇹🇷

— George A. Papandreou (@GPapandreou) April 1, 2024