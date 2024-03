Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Αιγύπτου Αλ Σίσι για τη συμφωνία Βρυξελλών – Καΐρου για το μεταναστευτικό.

To reinforce this strategic partnership, the EU is tabling a significant financial and investment support package worth €7.4 billion over the next four years ↓ https://t.co/pXOVyZe6g5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024