Κ. Μητσοτάκης από Αίγυπτο: Βάζουμε τα θεμέλια για εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας

Η δήλωση Ε.Ε. – Αιγύπτου που θα υπογράψουμε σήμερα θέτει τα θεμέλια για να εφαρμόσουμε τους στόχους μας και να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κάιρο, κατά τη Σύνοδο στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο, ο καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι θα βοηθηθεί η Αίγυπτος τόσο στην οικονομία και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για Αιγύπτιους μέσω επενδύσεων, όσο και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια. Μίλησε, δε, για έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να αναγνωριστεί η εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Αίγυπτος για την υποδοχή μεταναστών, ενώ σημείωσε ότι η σταθερότητα της Αιγύπτου θα βοηθήσει στη σταθερότητα της Λιβύης, του Σουδάν και άλλων χωρών. Στάθηκε, επιπλέον, στην ανάγκη αντιμετώπισης των διακινητών, επισημαίνοντας πως πρέπει «να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης».

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, εξέφρασε την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση. «Καλούμε για άμεση κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων» πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι «δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα Ε.Ε. και Αίγυπτος να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις, προκειμένου να δοθεί τέλος στην τραγωδία στη Γάζα. «Το γεγονός ότι είμαστε όλοι εδώ δείχνει πόσο ενδιαφερόμαστε για την προώθηση αυτής της συνεργασίας» πρόσθεσε.

Glad to be in Cairo to mark a new milestone in the EU-Egypt strategic partnership.

With Egypt’s political and economic weight and its strategic location in a very troubled neighbourhood,

Ursula von der Leyen March 17, 2024