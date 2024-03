Β. Ζελένσκι: Ευχαριστώ τον Κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξη και τη γενναία επίσκεψη στην Οδησσό

Στην ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Χ (πρώην Twitter) απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ευχαριστώντας τον για τη «σταθερή υποστήριξή του και τη γενναία επίσκεψή του στην Οδησσό».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα», τονίζοντας ότι «μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστώ για τη σταθερή υποστήριξή σας και τη γενναία επίσκεψή σας στην Οδησσό, αγαπητέ κ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη γενικότερα. Μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

I was in Odessa yesterday with President @ZelenskyyUa when a Russian ballistic missile hit the port during our visit to the facility. I think we all have a message for the Kremlin: We shall not be intimidated. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. #EPP2024 pic.twitter.com/yPPDQsefv9

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 7, 2024