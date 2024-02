ΕΛΚ: Μητσοτάκης-Τουσκ υπογράφουν την επιστολή στήριξης της φον ντερ Λάιεν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, υπογράφουν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), την κοινή επιστολή στήριξης της υποψηφιότητας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία διεκδικεί μια νέα θητεία στην προεδρία της Κομισιόν.

«Eκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Platforma Obywatelska, στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή,

Τα δύο κόμματα αναγνωρίζουν την ηγεσία της, τη βαθιά της αίσθηση δέσμευσης και αποφασιστικότητας. Από το “ξέσπασμα” της πανδημίας του κορωνοϊού, μέχρι την εξασφάλιση κοινών εμβολιασμών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και την ιστορική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η παράταξη Platforma Obywatelska και η Νέα Δημοκρατία είναι πεπεισμένες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι και πάλι σε σταθερά και ικανά χέρια για τον επόμενο θεσμικό, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της».

Παράλληλα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο Χ:

My friend @donaldtusk and I have the honor to nominate @vonderleyen as the @EPP's lead candidate for the Presidency of the European Commission. She is staunchly devoted to the promotion of our common values and the protection of Europe's unity and solidarity.

She has our trust.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 19, 2024