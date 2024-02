Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η προσέλευση στην εκδήλωση για το νέο βιβλίο του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρη Τσιόδρα, όπου εκατοντάδες συνεργάτες, αναγνώστες και φίλοι γιόρτασαν την έκδοσή του.

Το νέο βιβλίο με τίτλο Ευρωπαϊκή ενοποίηση: Οι περιπέτειες ενός οράματος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των εκδόσεων Μίνωας, Γιάννη Κωνστανταρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον συγγραφέα και τόνισε πως το βιβλίο αποτελεί πηγή έμπνευσης με σκοπό να μελετήσουμε την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς έχει διαμορφωθεί με το πέρασμα των χρόνων.

«Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο διατρέχει όλη αυτήν τη δαιδαλώδη διαδρομή του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής συμπόρευσης από τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν γεννήθηκε η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, μέχρι τις ημέρες μας». Αυτό επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης.

Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή των πρώην Επιτρόπων της Ελλάδας στην ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Μαρίας Δαμανάκη, Σταύρου Δήμα και Άννας Διαμαντοπούλου. Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισε η σύμβουλος του Πρωθυπουργού για διεθνή θέματα, Αριστοτελία Πελώνη.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων

Λουκάς Παπαδήμος, Γιάννης Μπρατάκος, Νίκη Κεραμέως, Σταύρος Κελέτσης, Κώστας Σκρέκας, Χρίστος Δήμας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Ζωή Ράπτη, Τάσος Χατζηβασιλείου, Βασίλης Υψηλάντης, Γιώργος Σταμάτης, Γιάννης Μπούγας, Λίνα Μενδώνη, Μακάριος Λαζαρίδης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Τάσος Δημοσχάκης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Σοφία Βούλτεψη, Μάριος Θεμιστοκλεους, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κυριάκος Πιερρακάκης, Στέλιος Πέτσας, Τζίνα Οικονόμου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παύλος Μαρινάκης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νίκος Παπαθανάσης, Αλεξάνδρα Σδούκου, Λευτέρης Αυγενάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Γρηγόρης Δημητριάδης, Γιάννης Σμυρλής, Κωνσταντίνος Φλώρος, Αλέξης Πατέλης, Γιώργος Βουλγαράκης, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, Αθηνά Δρέττα, Γιώργος Αυτιάς, Μίμης Δομάζος, Ιωάννα Μάνδρου, Πάνος Αμυράς, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Πευκιανάκης, Ναπολέων Μαραβέγιας, Μπέσσυ Αργυράκη, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Νίκος Ευαγγελάτος, Θάνος Ασκητής.



Βιογραφικό συγγραφέα

O Δημήτρης Τσιόδρας γεννήθηκε στο Μάναρη Αρκαδίας, το 1959. Τελείωσε το Α‘ Λύκειο Τρίπολης, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, στις ΗΠΑ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό course με θέμα «Sociology of Mass Media and Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Columbia. Εργάστηκε επί 27 χρόνια ως δημοσιο­γράφος στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας και ασχολείται συστηματικά με ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Με την ιδιότητα του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει παρακολουθήσει από κοντά τις διερ­γασίες στην ΕΕ, ενώ ως δημοσιογράφος έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Ευρωπατριωτισμός ή Εθνοκεντρισμοί; (εκδόσεις Μίνωας), ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ΜΜΕ, όπως Le Monde Diplomatique, Courrier International, Interna­tional Relations.