Υπ. Εθνικής Άμυνας: Συνάντηση Δένδια με τον πρέσβη του Ισραήλ

Τον πρέσβη του Ισραήλ, Νόαμ Κατζ, συνάντησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

«Είχα την ευκαιρία να τονίσω την ανάγκη αύξησης της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας των αμάχων» επισημαίνει ο Ν. Δένδιας.

At our meeting with the Ambassador of Israel @NoamKatz_, we exchanged views on the developments in the broader region, after the terrorist activity by Hamas against Israel.

I had the opportunity to underline the need to provide humanitarian aid, and to protect the civilians. pic.twitter.com/N6Pjw1iix0

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 6, 2024