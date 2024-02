Κάρολος: Ο Κ. Μητσοτάκης του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση – «Είναι πραγματικός φίλος της Ελλάδας»

«Πραγματικό φίλο της Ελλάδας» χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον βασιλιά Κάρολο Γ’, στον οποίο ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Στην ανάρτησή του, στα αγγλικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Εύχομαι στην Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κάρολο Γ’ ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Είναι ένας πραγματικός φίλος της Ελλάδας και αυτές τις ώρες οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου».

Wishing His Majesty King Charles III a swift and complete recovery. He is a true friend of Greece, and during these times our thoughts are with his family and the people of the United Kingdom.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2024