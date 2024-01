Μήνυμα Κασσελάκη προς τους ομογενείς: Η ΝΔ αρνείται να σας δώσει έδρες στη Βουλή

Στην ομογένεια απευθύνθηκε με μήνυμά του στα αγγλικά στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, για το θέμα της επιστολικής ψήφου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προς τους συμπολίτες μας Ελληνοαμερικανούς, Ελληνοαυστραλούς, στους συμπολίτες μας Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και αλλού· στους πολλούς Έλληνες ομογενείς και την Ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο: Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να σας δώσει έδρες στη Βουλή. Αρνείται να σας δώσει το δικαίωμα να βάλετε υποψηφιότητα και να εκπροσωπήσετε την κοινότητά σας από τον τόπο που ζείτε».

To our fellow Greek-Americans, Greek-Australians; to our fellow Greek citizens living abroad in Europe and elsewhere; to the many Greek expats and the Greek diaspora all over the world:

Once again the New Democracy government is refusing to give you seats in Parliament. Refusing…

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 24, 2024