Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’

Συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, έχει στο Αμμάν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Με τη συνάντηση αυτή, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ιορδανία.

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Γεραπετρίτης επισκέφτηκε την ελληνική πρεσβεία.

Επίσκεψη ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στην Πρεσβεία της Ελλάδας 🇬🇷 στο Αμμάν

FM George Gerapetritis' visit at the Embassy of Greece 🇬🇷 in Amman pic.twitter.com/aXZZkTFdy0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 16, 2024