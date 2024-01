ΚΥΣΕΑ: Ποιος θα διαδεχθεί τον Κ. Φλώρο – Οι επικρατέστεροι για τη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αλλαγή φρουράς στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς αυτή την ώρα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό.

Ο νυν Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος αναμένεται να αποστρατευθεί καθώς συμπληρώνει 4 χρόνια στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τις τελευταίες ώρες έχουν έρθει στο προσκήνιο σενάρια για τα πρόσωπα που θεωρείται πως είναι τα «φαβορί» για τη διαδοχή του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ ως επικρατέστερο όνομα εμφανίζεται ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι επίσης ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας, Αρχηγός Στόλου, καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βιογραφικά των τριών «φαβορί» για τη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Το βιογραφικό του Δημητρίου Χούπη

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης γεννήθηκε το 1965 στα Νέα Κερδύλλια Σερρών. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Διαβιβάσεων. Ως τεταρτοετής Εύελπις (1986-1987) διετέλεσε Αρχηγός Αρχιλοχίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του όπλου του, επί διετία στη ΣΤΗΑΔ (Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄) καθώς και στη Σχολή Πολέμου με διακεκριμένη φοίτηση. Εκπαιδεύτηκε σε Σχολεία Εξειδίκευσης του Όπλου και Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και στα αντίστοιχα του ΝΑΤΟ-Γερμανία (Περιπόλων Μακράς Ακτίνας Δράσης, Επικοινωνιών-Κρυπτογραφίας, Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων). Είναι εν ενεργεία αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσης. Το 2012 επελέγη και φοίτησε στην Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Defence College) (SC-121).

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του μέχρι και ανώτερος Αξιωματικός, υπηρέτησε σε Μονάδες Διαβιβάσεων, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Ηλεκτρονικής Επιτήρησης και Ειδικών Δυνάμεων. Υπηρέτησε επί τριετία ως Ομαδάρχης του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ). Ως επιτελής υπηρέτησε σε επιτελεία Σχηματισμών, Μειζόνων Σχηματισμών και στο ΓΕΣ. Ως Διοικητής υπηρέτησε επί διετία στο Λόχο ΗΠ του Δ΄ΣΣ (Ξάνθη), Διοικητής στο Λόχο ΔΒ της ΕΛΔΥΚ, Διοικητής ΔΒ της II Μ/Κ ΜΠ (Έδεσσα) και Διοικητής Μονάδας στο 472 Τάγμα Επιτήρησης-Πληροφοριών της ΑΣΔΕΝ (Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα). Έχει υπηρετήσει επί τριετία στο Διεθνές Επιτελείο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (2006-2009) ως Επιτελής Σχεδιασμού των Επικοινωνιών της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν (ISAF) μετά την επιτυχή πιστοποίηση του ως Διαχειριστής Έργων ( Project Manager Practitioner) από το NATO, ως Επιτελάρχης της 80 ΑΔΤΕ (Κώς) (2013-2014), Τμηματάρχης Τρεχουσών Επιχειρήσεων (ΓΕΣ/Α1) του ΓΕΣ (2014-2015) και ως Διευθυντής στο Επιτελικό Γραφείο του Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ (Επιχειρήσεις-Αμυντική Σχεδίαση-Εκπαίδευση) (2015-2016).

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2016 τοποθετήθηκε ως Δντης της Δνσεως Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ (2016-2017), Διοικητής Ταξιαρχίας της 80 ΑΔΤΕ (Κως) (2017-2018), Υποδιοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (2018-2019) μέχρι και της προαγωγής του σε Υποστράτηγο. Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το 2020 ως Διοικητής Μεραρχίας της 95 ΑΔΤΕ(Διαγοριδών) και το 2021 ως Διευθυντής Ε’ Κλάδου (Στρατιωτικών Πληροφοριών – Ασφαλείας) του ΓΕΕΘΑ.

Την 09 Μαρτίου 2022 προήχθη σε Αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΑΣΔΕΝ.

Την 17 Ιανουαρίου 2023, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις καθώς και με τις πτέρυγες Αλεξιπτωτιστών 5 χωρών του ΝΑΤΟ.

Είναι Διδάκτωρ με άριστα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ στα Συστήματα Μετάδοσης της πληροφορίας. Διαθέτει τίτλους μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στα αντικείμενα ¨ Στρατηγική και Διπλωματία¨, στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό και Διαχείριση Κρίσεων» καθώς και είναι απόφοιτος της 7ης ΕΣ μεταπτυχιακού σεμιναρίου «δια βίου μάθησης» στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων, όπως επίσης έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών, άρθρων, μελετών και ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε αντικείμενα της διδακτορικής του διατριβής, κρυπτασφάλειας (χαοτική κρυπτογραφία –fractals), στρατηγικής κυβερνοπολέμου και ειδικά θέματα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.

Ομιλεί άριστα την Αγγλική και τη Γαλλική σε επίπεδο εργασίας. Είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά (1 θυγατέρα Κλινική Διαιτολόγο και 2 γιούς Αξκούς των Ειδικών Δυνάμεων).

Το βιογραφικό του Δημητρίου Ε. Κατάρα

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1965 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1987.

Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Φρεγάτες (Φ/Γ) του Στόλου ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος, ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στη Κ/Φ ΔΟΞΑ και στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ.

Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής Διοικητού 1ης Μοίρας Φρεγατών, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Αξιολογήσεως του Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), ως Τμηματάρχης σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών (ΓΕΝ/Α4), Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3) και Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ), ως Διευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3), ως Αρχιεπιστολέας Στόλου (ΑΕ/ΑΣ), ως Διευθυντής Κλάδου Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Πολιτικής ΔΜ, Υποδομών και Δημοσίων Έργων (ΔΚΓ/ΓΕΝ) και ως Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη.

Έχει διατελέσει Διοικητής 2ης Μοίρας Φρεγατών, Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υπαρχηγός Στόλου και Διοικητής Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

Το 2023 προήχθη σε Αντιναύαρχο και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Στόλου.

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης εκπαιδεύσεις Ην Πολέμου, ΑΕΛΑ, Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και NATO Defense College. Επίσης, κατέχει πτυχία MSc in ELECTRICAL ENGINEERING και MSc in AERONAUTICAL ENGINEERING από το US Naval Postgraduate School (NPS), ενώ είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις) και συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL. Τέλος ήταν Τακτικός Διοικητής (OTC) σε επιχείρηση εκκένωσης 182 αμάχων (Επιχείρηση ΑΓΗΝΩΡ) το 2014, από την Τρίπολη της Λιβύης.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο υιών.

Το βιογραφικό του Θεμιστοκλή Μπουρολιά

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Είναι υπεύθυνος για την άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση, προπαρασκευή για πόλεμο και ετοιμότητα του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι μέλος του Συμβουλίου Άμυνας και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και μαζί με τους Αρχηγούς των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικός σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 27 Ιανουαρίου 2022.

Γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1980 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1984.

Είναι απόφοιτος:

της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

του Squadron Officers School του USAF Air University (USA)

του Σχολείου Αξιωματικών Πληροφοριών

του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους

του Σχολείου Όπλων Τακτικής

του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης

του ASE Survive to Operate Evaluators Course (NSO, Germany)

του Flying Supervisors Course (UK)

του Joint Personnel Recovery Course (PRETC ΜΤΤ, USA)

του JFAC Commanders Course (France)

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική

Τοποθετήσεις

Ιανουάριος 2022: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Ιανουάριος 2019 – Ιανουάριος 2022: Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας

Ιανουάριος 2017 – Ιανουάριος 2019: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

Μάρτιος 2016 – Ιανουάριος 2017: Διευθυντής Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΒΚ)

Μάιος 2015 – Μάρτιος 2016 : Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)

Απρίλιος 2013 – Μάιος 2015: Υποδιοικητής στο NATO Combined Air Operations Center –Torrejon (CAOC TJ)

Αύγουστος 2012 – Απρίλιος 2013: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)

Ιούλιος 2010 – Αύγουστος 2012: Υποδιοικητής της 115ΠΜ

Νοέμβριος 2007 – Ιούνιος 2010: Σύνδεσμος της Ελλάδας στο US Joint Forces Command/Concept Development and Experimentation

(USJFCOM/J9) στη Virginia των ΗΠΑ

Ιούλιος 2006 – Νοέμβριος 2007: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 133 Σμηναρχίας Μάχης

Σεπτέμβριος 2005 – Ιούλιος 2006: Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

Ιούλιος 2004 – Σεπτέμβριος 2005: Διοικητής της 115ΠΜ/340Μ

Φεβρουάριος 2003 – Ιούλιος 2004: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 115ΠΜ/340Μ

Ιανουάριος 2002 – Φεβρουάριος 2003: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 111ΠΜ

Μάιος 2001 – Δεκέμβριος 2001: Εκπαιδευόμενος 111ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)

Ιούλιος 1998 – Μάιος 2001: Επιτελής στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)

Αύγουστος 1996 – Ιούλιος 1998: Προϊστάμενος στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 115ΠΜ

Ιανουάριος 1985 – Αύγουστος 1996: Ιπτάμενος Μοίρας 115ΠΜ/345ΜΔΒ

Ιούνιος 1984 – Δεκέμβριος 1984 : Εκπαιδευόμενος 115ΠΜ/ΣΜΕΤ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 5000 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, A-7H, F-16C/D Block 50 και 52+ και EMB-135.

Έχει λάβει πλήθος μεταλλίων και παρασήμων.