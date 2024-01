Ριάντ: Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Σαουδάραβα ομόλογό του – Τι συζήτησαν

Οι διμερείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Faisal bin Farhan Al Saud, στο Ριάντ.

In Riyadh, FM George Gerapetritis held talks w/ Saudi Arabia FM, Prince Faisal bin Farhan Al Saud @FaisalbinFarhan . FMs discussed bilateral political & economic relations, as well as developments in the Middle East. 🇬🇷🤝🇸🇦 pic.twitter.com/okCeDAWELC

Ο κ. Γεραπετρίτης αφίχθη το πρωί στη Σαουδική Αραβία, όπου τον υποδέχθηκαν ο Σαουδάραβας αναπληρωτής υπουργός για θέματα εθιμοτυπίας Abdulmajeed Al-Smari και ο πρέσβης A. Κωνσταντόπουλος.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συναντήθηκε με τον πρέσβη και τα στελέχη της πρεσβείας στο Ριάντ, καθώς και με αξιωματικούς της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας.

Είχε επίσης συνάντηση με τη γ.γ. του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας Deemah AlYahya, με την οποία συζήτησαν για την προσχώρηση Ελλάδας στον Οργανισμό Ψηφιακής Συνεργασίας.

In Riyadh, FM G.Gerapetritis met with Deemah AlYahya, Secretary-General of @dcorg & discussed the accession of 🇬🇷 to the Digital Cooperation Organization pic.twitter.com/dXit22BcT6

