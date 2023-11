Στέφανος Κασσελάκης: «Πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά» – Πρώτη επίσκεψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη

Την πρώτη του επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης.

«Πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις οργανώσεις μελών, για τις νομαρχιακές μας. Ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά» δήλωσε μετά από σύσκεψη που είχε με τοπικά στελέχη του κόμματος.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δώρα Αυγέρη. Στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζονται τα γραφεία (Εγνατία 76) τον υποδέχθηκαν οι αναπληρωτές γραμματείς των Ν.Ε Α’ και Β ‘ Θεσσαλονίκης Μίλτος Οικονόμου και Γρηγόρης Εδιρνέλης, καθώς ο γραμματέας της Α’ , Κώστας Αμπατζάς, παραιτήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη και της Β’ , Χρήστος Μαϊκίδης, αποχώρησε από το κόμμα.

Στα γραφεία είχαν συγκεντρωθεί κομματικά στελέχη.

Σημειώνεται ότι στις 16.30 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. θα συμμετέχει σε συζήτηση με την δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability».