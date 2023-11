ΣΥΡΙΖΑ: Αντιδράσεις για τις αιχμές Κασσελάκη στη διακυβέρνηση Τσίπρα

Βέλη στα οικονομικά πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση υψηλόβαθμων στελεχών της που του καταλογίζουν ότι αξιοποιεί τη φαρέτρα του λεγόμενου «αντι-Σύριζα μετώπου» για τις ανάγκες της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Στον απόηχο της πρόσφατης επεισοδιακής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής ο κ. Κασσελάκης έθεσε χθες με δημόσιες δηλώσεις του στο στόχαστρό του ένα από τα πιο εμβληματικά πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα και συγκεκριμένα το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ που επέτρεψε στην Ελλάδα να εξέλθει μετά από πολλά χρόνια από την μνημονιακή εποπτεία. «Το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ ήταν η πιο μνημονιακή απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε στην τηλεόραση ο κ. Κασσελάκης υιοθετώντας ένα από τα πιο διαδεδομένα επιχειρήματα των επικριτών του Αλέξη Τσίπρα.

Στην επίμαχη δήλωση αντέδρασε άμεσα ο αντιπρόεδρος της διακυβέρνησης Τσίπρα, Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος απάντησε ότι το μαξιλάρι δεν ήταν προσωπική απόφαση του κ. Τσακαλώτου αλλά συλλογική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα την οποία μάλιστα ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θεωρεί ένα επίτευγμά του με το οποίο ανακτήθηκε η δημοσιονομική κυριαρχία της χώρας. Ο κ. Δραγασάκης καταλόγισε ακόμη στον κ. Κασσελάκη ότι με τα λεγόμενά του υπονομεύει έναν «συλλογικό άθλο που διέσωσε τη χώρα και είναι ιστορικό κεκτημένο και παρακαταθήκη της Αριστεράς για το μέλλον».

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Κασσελάκης, εξαπολύει επιθέσεις σε πεπραγμένα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει στο νομοθέτημα για το ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας το οποίο ψηφίστηκε επί της θητείας του Γιώργου Κατρούγκαλου στο υπουργείο Εργασίας.

Πάντως, πέραν της νέας ηγεσίας, σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα είχε αφήσει πριν από λίγες ημέρες και ο στενός συνεργάτης του κ. Κασσελάκη, Γιώργος Τσίπρας. «Ο προκάτοχος του (κ. Κασσελάκη) είχε στα χέρια του όλη την τράπουλα για την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Επιχείρησε να το κάνει πολύ αργά και άτολμα (too little too late). Η απουσία σοβαρής συγκρότησης επιτελείων χάραξης πολιτικής και από την άλλη η ατολμία για ένα μεγάλο άνοιγμα και γείωση στην κοινωνία, με τον αναγκαίο μετασχηματισμό του κόμματος, πληρώθηκαν» είπε διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «φωτογραφίζοντας» τον Αλέξη Τσίπρα.

Εντωμεταξύ χθες και ο αποχωρήσας από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος επέκρινε τον κ. Κασσελάκη για τις αναφορές του σε ζητήματα φορολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής. «Αν ρωτούσαμε μερικούς ιστορικούς της Αριστεράς ποια στοιχεία συγκροτούν την όλη Αριστερά τα τελευταία 150 χρόνια, μπορεί να είχαμε κάποιες διαφορές στις απαντήσεις που θα παίρναμε. Σίγουρα όλοι θα μας έλεγαν για την αναδιανεμητική φορολογία, το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη του εργατικού κινήματος. Τώρα μαθαίνω ότι η πατριωτική Αριστερά, χωρίς αναλύσεις που μπερδεύουν τον κόσμο, δεν χρειάζεται αναδιανεμητική φορολογία για την στήριξη του κοινωνικού κράτους. Καλά θα πάει το “νέο”» σημείωσε σκωπτικά.

Αντίστοιχα και ο αποχωρήσας Πάνος Σκουρλέτης καταλόγισε στον κ. Κασσελάκη ότι χρησιμοποιεί τα βέλη του «αντι-Σύριζα» μετώπου. «Διέλυσε ένα χώρο και τον μετατοπίζει σε ένα λαϊκίστικο κεντροδεξιό μόρφωμα με αντι-ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήματα» του καταλόγισε ο κ. Σκουρλέτης.