Οι συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έρχονται, ένα ράλι που γεννά σενάρια και η τιμή της Κρήτης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος. Η έρευνα της task force επεκτείνεται σε νέα κυκλώματα που φέρονται να λυμαίνονταν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις, με την Οικονομική Αστυνομία να κάνει λόγο για οργανωμένα δίκτυα και νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται στελέχη του Οργανισμού, «ψευτοαγρότες» και ιδιοκτήτες ΚΥΔ, οι οποίοι –όπως κατήγγειλε στο ertnews ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Παύλος Σατολιάς – καλούσαν αγρότες να μπουν στο παιχνίδι της παρανομίας. Από τις εφόδους στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζονται εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία, ενώ επανελέγχονται οι αιτήσεις για ενισχύσεις του 2025, ακόμη και όσες έχουν υποβάλει ήδη προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι.

Χαρακτηριστική περίπτωση, 53χρονος διανομέας που στη φετινή δήλωσή του υπέβαλε κενές σελίδες αντί για τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ την τριετία 2021-2023 είχε αποκομίσει παράνομα 37.739 ευρώ. Το 2023-2024 φέρεται να νοίκιαζε δεκάδες αγροτεμάχια σε συγκατηγορουμένους του, χωρίς να κατέχει ούτε ένα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πλευρά του, διαβεβαιώνει ότι με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από το 2026 θα λειτουργεί ένα ενιαίο, απολύτως διαφανές σύστημα ελέγχων και πληρωμών.

Ο νόμος της σιωπής

Και να ήταν οι παράνομες επιδοτήσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Το Σαββατοκύριακο όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε συγκλονισμένη το νέο σπιράλ βίας, ανομίας και αίματος στην Κρήτη. 2 νεκροί, 4 τραυματίες και δεκάδες «ματωμένες» ψυχές στα Βορίζια. Ένα χωριό βυθισμένο στο πένθος, τον φόβο και τη σιωπή. Οι έρευνες άνοιξαν, τα στόματα έμειναν κλειστά. «Δεν ξέρω πράμα», η απάντηση των κατοίκων στις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων που έσπευσαν στην περιοχή. Είναι σαφές πως όλοι φοβούνται ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Είναι αυτή η Κρήτη; Όχι δεν είναι όλοι οι Κρητικοί έτσι, δεν είναι όλο το νησί αυτό το μαύρο σκηνικό. Αλλά ναι, υπάρχει και αυτή η Κρήτη. Και αυτούς τους λίγους που τη συνθέτουν η σιωπή τους βολεύει. Και η πολιτεία, οι αρχές; Πέσαν από τα σύννεφα πάλι, γιατί «είχαν πολλά χρόνια να απασχολήσουν οι οικογένειες». Όσοι χάιδευαν αυτιά, όσοι έκρυβαν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, όσοι ξόρκιζαν το κακό ως «μεμονωμένο φαινομένο», όσοι δικαιολογούσαν τα αδικαιολόγητα ως «θέμα ταπεραμέντου», αποφεύγοντας να μιλήσουν για την ανάγκη ελέγχων, για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας – ειδικά στη νέα γενιά – τώρα σιωπούν και αυτοί.

Ακούσαμε να λένε πως ο κύκλος του αίματος δεν θα κλείσει γιατί είναι κάτι βαθύτερο από μία απλή βεντέτα. Είναι «ζήτημα τιμής». Κάποιος όμως πρέπει να βάλει φρένο στους νταήδες εκείνους που προσβάλλουν ένα ολόκληρο νησί. Αυτό και εάν είναι ζήτημα τιμής.

Τι θα γίνει με MSCI και Scope

Στα δικά μας, όμως, τα χρηματιστηριακά, η τρέχουσα εβδομάδα προβλέπεται γεμάτη ειδήσεις. Η προσοχή στρέφεται στα θεμελιώδη μεγέθη του 9μήνου, τα οποία στέλνουν ένα σαφές μήνυμα για το πρόσημο της κερδοφορίας σε επίπεδο 12μήνου. Σήμερα (3/11) οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνει η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ την Πέμπτη (6/11) ακολουθούν οι Εθνική Τράπεζα, Metlen και Titan. Μία ημέρα αργότερα είναι η σειρά της Alpha Bank (7/11).

Στο μέτωπο των μερισμάτων, ο ΟΠΑΠ «κόβει» σήμερα το δικαίωμα είσπραξης στην προσωρινή καταβολή του 0,50 ευρώ/μετοχή, η οποία αφορά την τρέχουσα χρήση του 2025, ενώ το ίδιο θα πράξει την Τετάρτη (5/11) η BriQ Properties, η οποία θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προ-μέρισμα του 0,08 ευρώ/μετοχή. Σε αποκοπή της ενδιάμεσης επιβράβευσης προχωρά την Πέμπτη και η Eurobank, η οποία πρόκειται να μοιράσει 0,047 ευρώ ή αλλιώς 170 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών, τo βράδυ της Τετάρτης θα γίνουν γνωστές οι αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη MSCI Standard Greece, όπου μέχρι στιγμής υπάρχουν εννέα μετοχές (οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Metlen, ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ). Στην αγορά έχουν ήδη διακινηθεί αρκετά σενάρια για το τι μέλλει γενέσθαι, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον να έχει αυξηθεί σημαντικά εν όψει της τελικής ετυμηγορίας του MSCI.

Τέλος, τα μεσάνυχτα της Παρασκευή θα έχουμε ακόμη μία έκθεση διεθνούς οίκου αξιολόγησης, καθώς ο Scope θα δημοσιεύσει το report για την αξιολόγηση του κρατικού αξιόχρεου, το οποίο αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας, δηλαδή σε ΒΒΒ με σταθερό Outlook. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την προ-τελευταία έκθεση του 2025, καθώς εκκρεμεί ακόμη μία -αυτής της Fitch στις 14 Νοεμβρίου.

Το ράλι επαναφέρει τα σενάρια για placement

Με τις μετοχές του Ομίλου Στασινόπουλου να σκαρφαλώνουν σε ολοένα και υψηλότερες κορυφές, τρέχοντας ένα σημαντικό ράλι από τις αρχές του έτους, δεν είναι λίγοι όσοι πλέον αποφεύγουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο συγκεκριμένων εξελίξεων σε μία από τις τρεις βασικές εισηγμένες (Viohalco – Cenergy – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ).

Και όπου εμείς λέμε «συγκεκριμένες εξελίξεις», εσείς βάλτε «πιθανό placement». Άλλωστε, η περιορισμένη μετοχική διασπορά (16,05% – 28,54% – 15,22%) ανέκαθεν τοποθετούσε τις μετοχές του Ομίλου στα σενάρια περί ενδεχόμενης πώλησης ενός μειοψηφικού μεριδίου, το οποίο αφενός θα βελτίωνε την εμπορευσιμότητα και τη ρευστότητα, αφετέρου δεν θα έθετε σε κίνδυνο την «κυριαρχία» της οικογένειας στις Γενικές Συνελεύσεις.

Τώρα δε, που οι αποτιμήσεις έχουν βελτιωθεί αισθητά (+52% η Viohalco, +50% η Cenergy και +66% η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ), σίγουρα, το παραπάνω σενάριο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, δεδομένου του ελκυστικού αντιτίμου που δυνητικά μπορεί να εξασφαλιστεί. Μένει να δούμε, λοιπόν, αν και πότε ο βασικός μέτοχος θα πατήσει επιτέλους του κουμπί.

Οι επενδυτές-αγοραστές, από την πλευρά τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο από το να περιμένουν στη… ουρά, προσδοκώντας ότι στο μεσοπρόθεσμο μέλλον οι Στασινόπουλοι θα επιλέξουν πράγματι να προχωρήσουν σε placement σε κάποια από τις τρεις μεγάλες εισηγμένες (μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και 4η εισηγμένη, η Noval Property από τον χώρο των ΑΕΕΑΠ).