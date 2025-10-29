Η επιστροφή στο 2012, η ελληνική μετοχή που τρέχει με 300 και η απογείωση που άργησε μια μέρα

Μοιάζει σαν να έχουμε γυρίσει – χωρίς να το καταλάβουμε – στο 2012. Σκηνές που θεωρούσαμε πως ανήκουν σε ένα μακρινό, ταραγμένο παρελθόν επιστρέφουν.

Πολιτικά πρόσωπα δέχονται επιθέσεις με αυγά και αποδοκιμασίες, το πολιτικό τοπίο δείχνει πιο κατακερματισμένο από ποτέ, και η κοινωνία βυθίζεται σε ένα γνώριμο μείγμα θυμού, κυνισμού και απογοήτευσης αφού βλέπει μπροστά της να ξετυλίγονται σκάνδαλα, αλλά να μην αποδίδονται ευθύνες.

Οι «αγανακτισμένοι» του 2011 μπορεί να έχουν αλλάξει ηλικία και ρούχα, όχι όμως και διαθέσεις. Το «όλοι το ίδιο είναι» ξαναγίνεται κοινός τόπος, σε μια εποχή όπου οι πολίτες αισθάνονται πως τίποτα δεν αλλάζει, όποιος κι αν βρίσκεται στο τιμόνι. Τα πρόσωπα εναλλάσσονται, οι υποσχέσεις προσαρμόζονται, αλλά το αίσθημα ακινησίας παραμένει – μαζί με μια ολοένα βαθύτερη αποξένωση από την πολιτική διαδικασία.

Η κρίση δεν είναι αυτή τη φορά δημοσιονομική. Είναι υπαρξιακή. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να εξαντλεί τα αποθέματα εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης που του είχαν απομείνει. Οι Πήτερ Παν της πολιτικής (Οι πολίτες αναζητούν «κάποιον» — ή μάλλον, τον Κανένα. Γιατί σταθερά πρώτος στις μετρήσεις καταλληλότητας για πρωθυπουργό παραμένει εκείνος ο ανώνυμος, απροσδιόριστος, αόρατος «Κανένας». Το απόλυτο σύμβολο της δυσπιστίας απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας.

Δώδεκα χρόνια μετά τα μνημόνια, την πλατεία και το δάκρυ του Καστελόριζου, η χώρα φαίνεται να επιστρέφει στον ίδιο ψυχικό τόπο. Όχι απαραίτητα φτωχότερη, αλλά σίγουρα πιο κουρασμένη. Κι αν το 2012 ήταν χρονιά ρήξης, σήμερα μοιάζει περισσότερο με χρονιά απάθειας – μιας ήσυχης, διάχυτης παραίτησης. Το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά πώς θα ξαναβρεί η κοινωνία την πίστη ότι κάτι μπορεί πράγματι να αλλάξει. Γιατί όσο ο «Κανένας» προηγείται, τόσο όλοι οι άλλοι χάνουν.

Νύχτα στάσου

Νύχτα, κυριολεκτικά, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή συνολικά 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους, για ενισχύσεις de minimis του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών λόγω της κακοκαιρίας «Daniel».

Η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού πληρωμών ότι έγιναν οι πιστώσεις έγινε «repost» με δελτίο Τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις 11:00 το βράδυ της Δευτέρας 27/10, καθώς οι φήμες για ένταση κατά τις παρελάσεις κατέστησαν απαραίτητη την επικοινωνιακή ετοιμότητα.

Χθες αρκετοί αγροτοκτηνοτρόφοι «παρέλασαν», όπως π.χ. στα Γρεβενά, όπου έστησαν τη δική τους εξέδρα απέναντι από αυτή των επισήμων και ύψωσαν το πανό τους. Αυτήν τη φορά η καταβολή των οφειλόμενων δεν αρκεί για να διασκεδάσει ούτε τις εντυπώσεις…

Απογείωση σε αναμονή

Μπορεί το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό, αλλά η μετοχή της Aegean Airlines εξακολουθεί να φοβάται την… απογείωση. Η μετοχή του Ευτύχη Βασιλάκη, παρά το γεγονός ότι ενισχύεται κατά σχεδόν +30% μέσα στο 2025, απέχει περίπου -13% από τις κορυφές του Αυγούστου, οι οποίες αποτελούν και το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών (15,02 ευρώ). Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση συνεχίζει σε επίπεδα – ρεκόρ, το κόστος των καυσίμων έχει υποχωρήσει αισθητά και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε περίοδο αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, «game changer» θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα οικονομικά στοιχεία του γ’ τριμήνου. Στο «καυτό» δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου αφενός οι διαθέσιμες θέσεις και η επιβατική κίνηση αυξήθηκαν κατά +5% και +6% αντίστοιχα, αφετέρου η πληρότητα υπερέβη το 85%. Από εκεί και πέρα, όμως, άνοδο κατά +9% αναμένεται στις διαθέσιμες θέσεις και στο δ’ τρίμηνο, σε μια προσπάθεια της διοίκησης να αμβλύνει την εποχικότητα και να ενισχύσει την κερδοφορία.

Έχοντας αυτά τα δεδομένα στο τραπέζι, και λαμβάνοντας υπόψη το γεμάτο «ταμείο» και τις ικανοποιητικές ταμειακές ροές, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής στο ταμπλό της Αθήνας αντανακλά δείκτη P/E (τιμή προς κερδοφορία) μόλις στο 7,6x, την ίδια στιγμή που ο ευρωπαϊκός κλάδος των μεταφορών «παίζει» στο 12,3x. Αυτό σημαίνει ότι η Aegean Airlines διαπραγματεύεται μ’ ένα discount που αγγίζει το -40%.

Τρέχοντας με 300

Από την άλλη στο +300% υπολογίζεται μέσα στο 2025 η απόδοση για τη μετοχή της ΙΛΥΔΑ, η οποία βλέπει την αποτίμηση να «παίζει» στα 80 εκατ. ευρώ.

Για να γίνει αντιληπτό το εύρος της μεταβολής, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στα τέλη του 2024 η χρηματιστηριακή αξία της tech εισηγμένης ανερχόταν μετά βίας στα 18 εκατ. ευρώ.

Τα μαντάτα από τις τράπεζες

Οι επόμενες ημέρες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη τάση, λόγω των πολλαπλών καταλυτών.

Ο σημαντικότερος όλων αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών για το γ’ τρίμηνο και το 9μηνο του 2025. Η Eurobank την Πέμπτη (30/10) και η Τρ. Πειραιώς την Παρασκευή (31/10) ανοίγουν την αυλαία, με τον πήχη των αναλυτών να έχει τεθεί σε υψηλό επίπεδο, σε συνέχεια των ικανοποιητικών επιδόσεων του α’ εξαμήνου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της BETA, oι τάσεις δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων. Φυσικά, αν τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και στην πράξη, δεν αποκλείεται να δούμε μια ηχηρή επανεμφάνιση των αγοραστών, η οποία εύλογα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στο υπόλοιπο ταμπλό.

Στο ευνοϊκό σενάριο έρχεται να συμβάλλει και ο διεθνής παράγοντας, καθώς τα ελεγχόμενα στοιχεία για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού επιτρέπουν στη Federal Reserve να συνεχίσει την πορεία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Έτσι, η προσεχής συνεδρίαση στις 28 και 29 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων (πιθανότητα 97%) -η δεύτερη συνεχόμενη.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ας έχουμε υπόψη ότι η μεταβλητότητα εξακολουθεί να συντροφεύει τους επενδυτές, κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων.

Η μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έχει ανοίξει την όρεξη των εισηγμένων για την έκδοση νέων ομολόγων, την ίδια στιγμή που οι επιπτώσεις των διαδοχικών επιχειρηματικών συμφωνιών απαιτούν χρόνο για να γίνουν πλήρως αντιληπτές από την επενδυτική κοινότητα, δημιουργώντας πρόσκαιρα κύματα νευρικότητας σε επιλεγμένα blue chips.