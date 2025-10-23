Έρχονται μεγάλα deals στην αγορά ενέργειας, κάτι «τρέχει» με τις κατασκευαστικές και η συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εξαγορές και συγχωνεύσεις παίρνουν κεφάλι στην αγορά ενέργειας ή αλλιώς το «μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό».

Εδώ βρισκόμαστε, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, με όλα τα μεγάλα ονόματα να «κινούνται» τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με τη Ρουμανία να βρίσκεται σε πολλά τραπέζια συζητήσεων.

Συμπέρασμα: Η αγορά ενέργειας αλλάζει, με άλλους να μένουν να «φωνασκούν» για τον «χαμένο παράδεισο» και άλλους να προετοιμάζονται για την «επόμενη μέρα». Αναμείνατε να ακούσετε τα deals που έρχονται.

«Τρέχουν» οι κατασκευαστικές

Με το πόδι στο… γκάζι βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Και οι λόγοι είναι αρκετοί. Οι πρόσφατες ανακατατάξεις μέσω εξαγορών και πωλήσεων, η διείσδυση σε παρεμφερείς τομείς δραστηριοποίησης, όπως οι υποδομές, οι παραχωρήσεις, ο τουρισμός, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία κ.α., η ανάγκη για νέα έργα μετά την εποχή του Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και οι ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν μερικούς από τους βασικούς καταλύτες του εξελισσόμενου ράλι.

Πέραν των γνωστών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Aktor Group – AVAX, οι έχουν ήδη προσφέρει μεγάλες αποδόσεις στους μετόχους, η προσοχή τις τελευταίες ημέρες στέφεται και στις μικρότερες εταιρείες του κλάδου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΕΚΤΕΡ, η οποία θεωρείται το πλέον «in» χαρτί, δεδομένου ότι ετοιμάζεται να μπει στο κλαμπ των μεγάλων, χάρη στην απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης.

Η μετοχή διευρύνεται κατά τουλάχιστον +32% μέσα στο τελευταίο 30ήμερο, κάτι που ανεβάζει στο +67,9% τη συνολική απόδοση του 2025. Το αποτέλεσμα είναι να φιγουράρει στα καλύτερα επίπεδα της τελευταίας 25ετίας, ξεπερνώντας τα 3 ευρώ για πρώτη φορά από το 2000.

Οι ξένοι στην ΕΧΑΕ

Συνεχίζονται τα μπες – βγες των ξένων επενδυτών στο μετοχολόγιο της ΕΧΑΕ, με την Jefferies να είναι το τελευταίο χρονικά fund το οποίο προχώρησε σε νέες αγοραπωλησίες.

Χθες έγινε γνωστό ότι διέθεσε προς πώληση περισσότερα από 115 χιλ. τεμάχια, ρίχνοντας το ποσοστό που ελέγχει στο 1,21%.

Όλα αυτά, φυσικά, σχετίζονται άμεσα με την εξελισσόμενη δημόσια πρόταση του Euronext, η οποία θα «τρέχει» έως τις 17 Νοεμβρίου. H στάση των ξένων αποτελεί κλειδί για την προσπάθεια εξαγοράς.

Θερίζοντας εκατομμύρια

Στην Κάρλα φύτρωναν ψεύτικοι βοσκότοποι, αλλά στην Κρήτη φύτρωναν… Jaguar. Το κύκλωμα που αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ. έκανε κυριολεκτικά «μπίζνα» με τα λιβάδια και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στήνοντας το πιο εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης που έχει εντοπιστεί ποτέ.

Από το 2018 ως το 2022, 37 άτομα φέρονται να μοίραζαν ανάμεσά τους κοντά 20 εκατ. ευρώ, με αιτήσεις ΟΣΔΕ-μαϊμού και ΑΦΜ ανυποψίαστων πολιτών.

Οι εγκέφαλοι; Ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά κι ένας 36χρονος από το Ηράκλειο, που ήξεραν καλά πού υπάρχουν «βοσκοτόπια» μόνο στους χάρτες. Με τις κατάλληλες άκρες στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων και, όπως όλα δείχνουν, και κάποιες μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το κύκλωμα «έσπερνε» ψεύτικες δηλώσεις και «θέριζε» κοινοτικά εκατομμύρια.

Στα πρόσωπα που «λάμπουν» και ο «Φραπές» –παραγωγός, κομματικό στέλεχος και λάτρης της καλής ζωής. Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε στους λογαριασμούς του 2,5 εκατ. ευρώ αδιευκρίνιστης προέλευσης και στην αυλή του μια Jaguar που δύσκολα δικαιολογείται με λάδι και τυρί. Ο ίδιος πάντως επιμένει ότι όλα είναι «νόμιμα».