Η ηχηρή απουσία του Δένδια, μιά βαριά ελληνική βιομηχανία που επιστρέφει και οι αφύλακτοι φύλακες

Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους και με ανταλλαγή κατηγοριών περί «διχασμού» και «τοξικότητας» εξελίχθηκε η κοινοβουλευτική μάχη για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αφήνοντας πίσω της μια εικόνα πολιτικής έντασης αλλά και κυβερνητικής αμηχανίας.

Η κυβέρνηση βρέθηκε απομονωμένη απέναντι σε ολόκληρη την αντιπολίτευση, από τα δεξιά έως τα αριστερά, ενώ η «απόσταση» με τον Νίκο Δένδια ήταν εμφανής.

Ο πρωθυπουργός, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας της «ιερότητας» του Μνημείου, επιτέθηκε μετωπικά στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντας το κόμμα «ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου» και «παρακολούθημα των ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου». Το μήνυμα ήταν διπλό: συσπείρωση του συντηρητικού ακροατηρίου και ταυτόχρονη προσπάθεια διεμβολισμού του κέντρου.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Δένδιας απουσίαζε. Και η απουσία αυτή έκανε περισσότερο θόρυβο από κάθε ομιλία. Δεν παρέστη στη συζήτηση και με γραπτή δήλωση πήρε αποστάσεις, ταυτιζόμενος ουσιαστικά με τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας περί «αποστείρωσης του Μνημείου από την πολιτική επικαιρότητα». Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η τροπολογία φέρει και την υπογραφή του» ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια να αποφευχθεί μια θεσμική κρίση.

Η αντιπολίτευση, πάντως, βρήκε κοινό βηματισμό. Η ατμόσφαιρα θύμιζε συνταγή προεκλογικής όξυνσης: όλα τα κόμματα φώναζαν για «σεβασμό», αλλά κανείς δεν μιλούσε χαμηλόφωνα.

Η βαριά βιομηχανία που επιστρέφει

Είναι σαφές ότι μετά την IPO της αμερικανικής θυγατρικής στη Wall Street, η μετοχή της Titan Cement είχε ξεμείνει από… φρέσκες ιδίες, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στο χρηματιστηριακό ταμπλό της Αθήνας, όπου η τιμή της εταιρείας υποχώρησε έως το ναδίρ των 34,5 ευρώ.

Η έξοδος από την αγορά της Τουρκίας, η οποία άφησε ζημιά 51,9 εκατ. ευρώ, οι εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η μερική κάμψη στον κλάδο των αμερικανικών κατοικιών ήρθαν να αφήσουν μερικές επιπλέον… μουντζούρες στα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα οποία στο σύνολό τους δεν ενθουσίασαν ιδιαίτερα (+2% τα EBITDA και +0,4% o κύκλος εργασιών).

Ωστόσο, η εισηγμένη, η οποία πριν μερικούς μήνες «προίκισε» τους μετόχους με το ιδιαίτερα γενναιόδωρο μέρισμα των 3 ευρώ/μετοχή, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να πατήσει το… κουμπί του χρηματιστηριακού comeback.

Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου (θα ανακοινωθούν στις 6 Νοεμβρίου) προμηνύουν μια βελτίωση των οικονομικών στοιχείων, τα οποία θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο σύνολο του τρέχοντος 12μήνου. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες για επικαιροποίηση των μεσοπρόθεσμων στόχων, κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιστροφή των μέχρι στιγμής αρνητικών αποδόσεων του 2025.

Έχουν λαμβάνειν οι μέτοχοι

Πρόσθετα «καύσιμα» φαίνεται ότι αποκτούν οι μετοχές των τραπεζών, μετά τη σημαντική αναδίπλωση της προηγούμενης εβδομάδας. Κι αυτό δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις έγιναν ελαφρώς πιο ελκυστικές, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι μέτοχοι έχουν… λαμβάνειν, καθώς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι αποκοπές για τα ενδιάμεσα μερίσματα της τρέχουσας χρήσης: 6 Νοεμβρίου η Eurobank, 10 Νοεμβρίου η Εθνική και 1 Δεκεμβρίου η Alpha Bank.

Μην ξεχνάμε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη μοιράσει την προσωρινή επιβράβευση και η Τρ. Πειραιώς έχει ανακοινώσει εν είδει μερίσματος την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Αφύλακτοι οι φύλακες

Δεν μπορεί να βρει ο e-ΕΦΚΑ εταιρεία φύλαξης των γραφείων του Φορέα που να μην έχει «θέματα» με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η προηγούμενη εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη για οφειλές δεδουλευμένων.

Η νέα, έφτασε στο σημείο κατά τις αργίες να υποχρεώνει τους εργαζόμενους να δηλώνουν άδεια, διαφορετικά τους αφαιρεί το ημερομίσθιο. Επίσης, δεν χορηγεί τριετίες και ζητάει από τους εργαζόμενους να μην καταθέτουν τα σχετικά ένσημα που τεκμηριώνουν τυχόν προϋπηρεσία.

Εργαζόμενος που δεν «συμμορφώθηκε προς τας υποδείξεις», μετακινήθηκε σε νυχτερινό πόστο εκτός ΕΦΚΑ και ουσιαστικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Σχετικές καταγγελίες έφεραν στη Βουλή τόσο η Νέα Αριστερά όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση του υπουργείου Εργασίας, ως προς το σκέλος του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με τα όποια ευρήματα της Επιθεώρησης από τη συγκεκριμένη εταιρεία, αναμένονται.

Ακούει κανείς;

Το λένε και το ξαναλένε οι φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών αλλά ευήκοα ώτα δεν έχουν βρει ακόμη. Η νέα κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους έρχεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, που ζητά εκ νέου έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις, καθώς επίσης και πάγια ρύθμιση σε 36 δόσεις.

Με τα στενά του κέντρου αλλά και των άλλοτε κραταιών εμπορικά γειτονιών της πόλης να είναι γεμάτα με ξενοίκιαστα μαγαζιά και επαγγελματικούς χώρους, καλό θα ήταν να το σκεφτούν ξανά οι ιθύνοντες. Οι εκλογές πλησιάζουν και η κάλπη έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει ανατροπές…

Ενός κακού…

Δεν έφτανε η ευλογιά, επιβεβαιώθηκαν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Έβρου και Ροδόπης. Επί της ουσίας το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε συναγερμό, ενώ πλέον οριοθετούνται ζώνες ελέγχου, προστασίας και επιτήρησης ακτίνας έως και 150 χλμ. γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές.

Οι ζωονόσοι έχουν βάλει στόχαστρο την εγχώρια αιγοπροβατοτροφία και ο κρατικός μηχανισμός παραμένει ουραγός στις εξελίξεις.