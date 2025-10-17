Ο διεμβολισμός Καρυστιανού ανά κόμμα, τα «μυστήρια» του Αγνώστου Στρατιώτη και το τείχος της Standard & Poor’s

Για να πούμε την αλήθεια δεν ήταν από τις πιο βαρετές η χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή.

Ίσως δε το καλύτερο σημείο της ήταν εκείνο που Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης κονταροχτυπήθηκαν με φόντο το κομματικό παρελθόν των δύο κομμάτων.

Έτσι, αίφνης, από την αίθουσα παρήλασαν ξανά τα ονόματα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Ανδρέα Παπανδρέου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Σημίτη, ενώ η δηκτική ατάκα του πρωθυπουργού προς τον κ. Ανδρουλάκη «θα πιάνατε από το πέτο τον Τραμπ και θα του λέγατε ‘gο back Μr Τραμπ’» έφερε, διά της τεθλασμένης, και τις ημέρες κυβερνώσας Αριστεράς στην αίθουσα.

Πέρα από τις αναμνήσεις

Πέραν της πολιτικής αναπόλησης υπάρχουν και νέες εισφορές στο πολιτικό σκηνικό.

Δύο εξ αυτών προέρχονται από τα χθεσινά ευρήματα της δημοσκόπησης της MRΒ:

Πρώτον: Η κυβέρνηση θα πρέπει μάλλον να ανησυχεί για τους χειρισμούς της στο θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Και αυτό διότι ένα 59% των πολιτών εμφανίζονται θετικοί ή σχεδόν θετικοί στο να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Μνημείο.

Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς 40 χρόνια δημοσκόπος για να καταλάβει ότι οι πολίτες απαντούν στο συγκεκριμένο ερώτημα όχι εν κενώ ή αποστειρώσει (για να παραπέμψουμε στην πρόσφατη προεδρική ρήση) αλλά όντες ακόμη έντονα φορτισμένοι από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τα όσα ακολούθησαν και γενικότερα και από την υπόθεση των Τεμπών που εξακολουθεί να χαράσσει έντονα τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

Η κυβέρνηση πάντως επιμένει: Ο κ. Π. Μαρινάκης διαβεβαίωνε χθες ότι «από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη. Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων. Δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο, το οποίο δεν ανήκει ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε στην κυβέρνηση».

Από πού κερδίζει

Δεύτερον: Η σφυγμομέτρηση της ΜRΒ μάς έδωσε μια καλή ματιά σε ένα κρίσιμο, ποιοτικό δεδομένο.

Πέρα από το 32,2% που φαίνεται πως θα εισέπραττε η κυρία Καρυστιανού σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος, αξίζει να δούμε την ανάλυση του κ. Δημήτρη Μαύρου, διευθυντή της εταιρίας, για το ποιους θα διεμβόλιζε ένα τέτοιο κόμμα.

Λοιπόν η ανάλυση του κ. Μαύρου, όπως την εξέθεσε χθες στο Open, είναι ότι οι συμπαθούντες του «κόμματος» Καρυστιανού κατανέμονται ως εξής:

Μέσα στη Ν.Δ. (με βάση όσους ψήφισαν στη χθεσινή δημοσκόπηση) υπάρχει ένα 13% συμπαθούντων.

Το ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ είναι 21%, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ εκτινάσσεται στο 38% και στον κ. Βελόπουλο στο 42%.

Άλλο επίπεδο

Α, υπήρξε και ένας αρχηγός χθες που προσπάθησε να κερδίσει τα δικά του πέντε λεπτά δημοσιότητας με μια τουλάχιστον ευτελή αναφορά σε βουλευτή της ΝΔ από αυτές που πληγώνουν το κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε τέτοιο βαθμό που ούτε οι πιο ευλογημένες κηραλοιφές μπορούν να λειτουργήσουν επουλωτικά.

Εξτρα προστασία

Πέρα από την πολιτική πραγματικότητα, το σημαντικό της αποψινής ημέρας μας έρχεται από Standard & Poor’s μεριά.

Εκεί είναι στραμμένη η προσοχή της ελληνικής αγοράς, αν και το καλάθι των προσδοκιών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κι αυτό δεν σχετίζεται με τις περιορισμένες δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι ο αμερικανικός οίκος μόλις τον Απρίλιο είχε κάνει στην Ελλάδα ακόμη ένα δώρο, αναβαθμίζοντας το δημόσιο αξιόχρεο στο ΒΒΒ, δηλαδή στο δεύτερο «σκαλί» της επενδυτικής βαθμίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την υψηλότερη αξιολόγηση ανάμεσα στους BIG-3 του κλάδου (Moody’s, Fitch, S&P). Έχοντας αυτό υπόψη, θεωρείται πρακτικά δύσκολο να ακολουθήσει μια δεύτερη διαδοχική αναθεώρηση μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, κομβικό σημείο για τα reports τoυ Standard & Poor’s, αποτελούν οι εύρωστες οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές, οι οποίες στήνουν ένα έξτρα τείχος προστασίας έναντι αφενός του υψηλού κρατικού χρέους, αφετέρου των εξωγενών προκλήσεων.

Πάντως, ο οίκος έχει αφήσει ανοιχτό το σενάριο μιας νέας αναβάθμισης σε περίπτωση που υπάρξει μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ή γενναίο «ψαλίδι» του δημόσιου χρέους. Βέβαια, «κλειδί» για όλα τα παραπάνω εξακολουθεί να θεωρείται η διατήρηση των ευνοϊκών δημοσιονομικών ισορροπιών.

Το σίριαλ της United

Στα του επιχειρείν τέλος ακόμα ένα επεισόδιο «παίχτηκε», χθες, αναφορικά με τη διαμάχημε επίκεντρο τη μητρική της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Nova, United Group.

Και πάλι νικητής είναι η πλευρά του Νίκου Σταθόπουλου, επικεφαλής της BC Partners (πλειοψηφούσα μέτοχος της United Group).

Απορρίφθηκε επί της αρχής, δεν συζητήθηκε επί της ουσίας η προσφυγή του Dragan Solak (διαθέτει το 36% της United Group) στο δικαστήριο του ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εναντίον της BC Partners για κακές πρακτικές στη διακυβέρνηση της μητρικής της Nova.