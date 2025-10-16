Κ(Olaf)ος από Βρυξέλλες, βόμβες Καραμανλή και το μεγάλο μπουστάρισμα στις εξαγορές

Μια παρέμβαση λίγων λεπτών στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Ο Κώστας Καραμανλής, από το βήμα της Παλαιάς Βουλής, μίλησε για «ορατό κίνδυνο γενικευμένης κρίσης των θεσμών», για «κρίση απαξίωσης, απονομιμοποίησης και αμφισβήτησης» του πολιτικού συστήματος.

Και αν απέφυγε να κατονομάσει υπευθύνους, όλοι κατάλαβαν σε ποια κατεύθυνση έδειχνε.

Η τοποθέτησή του λειτούργησε σαν καμπανάκι κινδύνου για το ίδιο το πολιτικό οικοδόμημα. Ειδικά όταν ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε πως, αν η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν αποκατασταθεί, η χώρα «οδεύει ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους». Στο ακροατήριο ο Αντώνης Σαμαράς· ένα ακόμη μήνυμα προς όσους θέλουν να το διαβάσουν.

Οι αναφορές του Καραμανλή στο «υποβαθμισμένο Κοινοβούλιο», στην «έλλειψη ελέγχου των ισχυρών» και στη «χειραγώγηση της Δικαιοσύνης» ερμηνεύτηκαν από τους περισσότερους ως ξεκάθαρη θεσμική μομφή προς την κυβέρνηση.

Ήταν, άλλωστε, η συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων που –από τις υποκλοπές ως την «αλαζονεία της εξουσίας»– έχουν αφήσει αποτύπωμα δυσαρέσκειας.

Κι όμως, λίγες ώρες αργότερα, κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να δώσουν τη δική τους ανάγνωση: οι δηλώσεις Καραμανλή, είπαν, στρέφονταν κατά της αντιπολίτευσης που «επιτίθεται στη Δικαιοσύνη». Η ερμηνεία προκάλεσε χαμόγελα ειρωνείας ακόμη και εντός της Ν.Δ., με έμπειρα στελέχη να σχολιάζουν ότι «τέτοια προσπάθεια αποδόμησης του προφανούς μάλλον δείχνει αμηχανία».

Στο παρασκήνιο, υπουργοί και βουλευτές ομολογούν ότι η τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού «ήταν προσεκτικά ζυγισμένη, αλλά με σαφή αποδέκτη». Τελικά ήταν απλώς προειδοποίηση ή προεισαγωγή σε ένα πολιτικό ρήγμα που βαθαίνει;

Η καυτή πατάτα των αγροτικών επιδοτήσεων

Οι βόμβες Καραμανλή δεν είναι ο μόνος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Το αγροτικό χαρτοφυλάκιο, με τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξελίσσεται σε «καυτή πατάτα».

Και ενώ γίνεται μια προσπάθεια υποβιβασμού των πολιτικών ευθυνών στα έδρανα της Βουλής, στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής, η ομάδα της OLAF δεν αφήνει περιθώρια να «ξεθωριάσει» το ζήτημα.

Ο αρμόδιος υπ. Κώστας Τσιάρας, αφού ανακοίνωσε την έναρξη πληρωμών του αγροτικού κόσμου, πήγε στα γραφεία της οδού Πειραιώς, όπου είχε «ραντεβού» για να ενημερώσει τους βουλευτές της Ν.Δ. Η δυναμική του αγροτικού κόσμου σε ψήφους είναι καίρια.

Το μονίμως μπερδεμένο καλώδιο

Απορίας άξιο και ταυτόχρονα ενδεικτικό περί της συζήτησης που διεξάγεται (μάλλον επικοινωνιακά) είναι το νέο ραντεβού ΥΠΕΝ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ την Παρασκευή στην Αθήνα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Η ευρεία συντονιστική σύσκεψη με πρωτοβουλία του υφυπουργού ΠΕΝ Νικόλαου Τσάφου πραγματοποιείται προς διευκρίνιση των… ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων, όταν το σίριαλ έχει γράψει 3 κύκλους επεισοδίων και πάει για φινάλε στον τέταρτο κύκλο.

Απορίας άξιο είναι επίσης ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται ένα 24ωρο μετά (και όχι πριν) την τηλεδιάσκεψη με τον επίτροπο Στέγασης και Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν για το θέμα, με όλα τελικώς και παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα να επιβεβαιώνουν μια λογική «περί διαχείρισης αδιεξόδου».

«Μπουστάρισμα» στις εξαγορές με… ερωτηματικά

Οι νέες διατάξεις για το πλαίσιο των δημόσιων προσφορών έρχονται να αλλάξουν πολλά απ’ όσα γνωρίζαμε μέχρι στιγμής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράγοντες της αγοράς εξηγούν στη «Ν» ότι οι νομοθετικές αλλαγές αφενός κάνουν ευκολότερη τη… ζωή όσων προχωρούν σε δημόσια πρόταση, κάτι που έρχεται να δώσει νέα δυναμική στον ήδη αυξημένο αριθμό των επιχειρηματικών deals, αφετέρου θέτουν εμπόδια σε όσους μετόχους μειοψηφίας κάνουν «παιχνίδια» κερδοσκοπίας, επενδύοντας στο σενάριο ενός βελτιωμένου τιμήματος στο «παρά πέντε» και ουσιαστικά εκβιάζοντας τους προτείνοντες.

Όμως, υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, η οποία επ’ ουδενί μπορεί να αποτιμηθεί ως θετική και αφορά τη «χαλαρότερη» προστασία των μικρομετόχων και των μετόχων μειοψηφίας. Οι τελευταίοι επί της ουσίας βλέπουν τη δυνατότητα αντίστασης σε ανταλλάγματα, τα οποία κρίνονται ως μη συμφέροντα για τους ίδιους, να περιορίζεται αισθητά.

Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τη διάταξη περί «αναθεώρησης» (αντί «βελτίωσης» που ίσχυε μέχρι πρότινος) του προσφερόμενου τιμήματος έως και πέντε ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας πρότασης, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα στον προτείνοντα ακόμη και να μειώνει το προσφερόμενο τίμημα. Ισχύει και για τη διάταξη, η οποία δίνει στον προτείνοντα την ευκαιρία να βγάλει μια εισηγμένη από το ταμπλό του Χ.Α. με απλή πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση να προσφέρει μετοχές που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό σημαίνει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο μέτοχος μειοψηφίας, ο οποίος διαφωνεί, είναι αναγκασμένος να δέχεται ως αντάλλαγμα μετοχές μιας άλλης εταιρείας σε κάποιο άλλο χρηματιστήριο της ηπείρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό επενδυτικό προφίλ.

Από σήμερα τα νέα

Σήμερα, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α., ανοίγει η αυλαία των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 9μηνο του 2025. Στη γραμμή της αφετηρίας έχει στηθεί η Prodea, η οποία προς έκπληξη πολλών θα είναι η πρώτη εισηγμένη που θα ενημερώσει τους μετόχους για τις επιδόσεις του γ’ τριμήνου.