Ο ρόλος της Αθήνας στη Γάζα, μια γενναία ΑΜΚ και τα χρυσά «αυγά» του Ινδού δισεκατομμυριούχου στην Ελλάδα

Αύριο η Βουλή ανοίγει τον φάκελο της εξωτερικής πολιτικής με προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, όπου ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τις κινήσεις της κυβέρνησης στο διπλωματικό και αμυντικό πεδίο.

Όλα αυτά την ώρα που το τοπίο στη Μέση Ανατολή αλλάζει με σχέδιο Τραμπ, αλλά και την υπογραφή του Ερντογάν.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει αναγνωρίσει στον Τούρκο ομόλογό του πρωταγωνιστικό ρόλο, η Ελλάδα επιδιώκει να παραμείνει παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και αναζητεί ενεργό ρόλο στη «μετά τη Γάζα» εποχή. Θα τον βρει; Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, αλλά η Αθήνα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει απλός παρατηρητής.

Οι χρυσές υπεραξίες του Γουάτσα

Ο Πρεμ Γουάτσα του Fairfax έκανε την «απόβασή» του στην Ελλάδα σε μια οικονομικά «σκοτεινή» χρονική περίοδο (2012 – 2016), όταν τα γαλανόλευκα χρώματα ήταν σχεδόν… αποκρουστικά για τους ξένους. Αυτό, βέβαια, του επέτρεψε να επιδοθεί σε αγορές σε πολύ ελκυστικές τιμές, γεγονός το οποίο σήμερα, όπου η Ελλάδα του 2025 συνιστά… αντώνυμο της Ελλάδας της κρίσης, δημιουργεί τεράστιες υπεραξίες.

Κι αυτό, εύλογα, αποτυπώνεται στις δύο πρόσφατες απο-επενδύσεις σε Eurolife Life και Praktiker Hellas. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καθαρό κέρδος μόνο από τη Eurolife υπολογίζεται σε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ (αγόρασε στα 316 εκατ. ευρώ και πούλησε στα 813 εκατ. ευρώ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα «χρυσά» μερίσματα.

Βέβαια, τα εν Ελλάδι «ασημικά» του Ινδο-καναδού επιχειρηματία εξακολουθούν να είναι σημαντικά, με κυριότερο όλων το 32,89% της Eurobank, το οποίο αντιστοιχεί σε μια αξία άνω των 4,4 δισ. ευρώ.

Πέραν τούτου, όμως, διαθέτει αξιοσημείωτες τοποθετήσεις σε ακόμη δύο ελληνικά assets. Η πρώτη αφορά τη Grivalia, η οποία «παίζει μπάλα» σε ακίνητα, ξενοδοχεία και τουρισμό, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη Metlen, όπου η συνεργασία με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο έχει αποκτήσει σταθερά και γερά θεμέλια.

Γενναία ένεση

Σε γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ προχώρησε στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου η ποτοποιία Σ&Η ΜΕΤΑΞΑ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 100.536.192 ευρώ, διαιρούμενο σε 50.268.096 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη.

Η κεφαλαιακή θωράκιση της ελληνικής θυγατρικής του γαλλικού ομίλου Remy Cointreau έρχεται σε μια περίεργη συγκυρία, καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος στις δύο σημαντικότερες αγορές του, τις ΗΠΑ και την Κίνα, που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνολικού του τζίρου, είναι σημαντικές.