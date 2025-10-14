Η υπογραφή του Ερντογάν στη διακήρυξη του Τραμπ, η βολική απόφαση και το κομμένο φαΐ

Όλοι οι προβολείς έπεσαν χθες στην «ιστορική» διακήρυξη του Σαρμ Ελ Σέιχ, με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τη σφραγίδα του στη νέα αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο, ωστόσο, είναι ότι το έγγραφο δεν φέρει μόνο την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου, αλλά και εκείνη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – κυριολεκτικά.

Η διακήρυξη, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, φέρει μόλις τέσσερις υπογραφές: των προέδρων ΗΠΑ, Αιγύπτου, Κατάρ και Τουρκίας. Παρότι στο Σαρμ Ελ Σέιχ βρέθηκαν περισσότεροι από είκοσι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, μόνον αυτοί οι τέσσερις υπέγραψαν το κείμενο – μια λεπτομέρεια που, στο διπλωματικό παρασκήνιο, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα για το νέο τρίγωνο ισχύος στην περιοχή.

Ο Τραμπ – για ακόμη μία φορά – δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Τούρκο ομόλογό του. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον. Ανέφερε πως ο Ερντογάν «είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι» και δεν απέκλεισε ο ρόλος του να επεκταθεί και στο ουκρανικό μέτωπο, όπου, όπως είπε, «θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στον τερματισμό του πολέμου».

Η τέταρτη υπογραφή, λοιπόν, δεν είναι τυπική. Έχει και συμβολισμό και ουσία. Και για πολλούς διπλωμάτες, προαναγγέλλει ένα νέο κεφάλαιο στις ισορροπίες Ουάσιγκτον – Άγκυρας, με την Τουρκία να διεκδικεί εκ νέου τον ρόλο του «αναγκαίου παίκτη» σε δύο μέτωπα: στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Στην Αίγυπτο βρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέσπασε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το τι πρόλαβαν να πουν, άγνωστο.

Μνημείο ενόχλησης

Καμία προηγούμενη συνεννόηση με τον Νίκο Δένδια δεν υπήρξε για την απόφαση του πρωθυπουργού να αναθέσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας την αρμοδιότητα προστασίας, συντήρησης και καθαριότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αυτό από μόνο του βεβαίως δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και υποθέσεις για τη σκοπιμότητα της κίνησης. Μήπως είναι βολικό να μεταθεί στον υπουργό Εθνικής Άμυνας (ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί στην υπόθεση Ρούτσι) το «έργο» να σβηστούν τα 57 ονόματα από το Σύνταγμα;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε και σχολίασε: «Αυτή είναι μία άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλει την ίδια την απόφαση». Πρόσθεσε δε ότι «είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα». Απλά δεν έχουν ενημερωθεί όλοι πια είναι αυτή.

Σε εγρήγορση ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

Διάφορα σενάρια, από εκδόσεις νέων ομολογιακών δανείων έως κι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ακούγονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από τις εισηγμένες του ενεργειακού τομέα.

ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών βρίσκονται στην προμετωπίδα αυτής της φημολογίας, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Άλλωστε, όπως μαρτυρούν τα διαδοχικά deals της περιόδου, η τρέχουσα συγκυρία φαίνεται ότι επιτάσσει πλεόνασμα κεφαλαίων και ισχυρή ρευστότητα, προκειμένου να μην χαθούν πιθανές ευκαιρίες.

Κινεζικό χαράτσι

Η απόφαση της Κίνας να επιβάλει λιμενικά τέλη σε αμερικανικών συμφερόντων πλοία, ως απάντηση στα τέλη που επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε κινεζικών συμφερόντων πλοία ήταν αναμενόμενη.

Αυτό που δεν περίμενε η αγορά ήταν η άμεση ισχύ της. Από σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025. Ήδη υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες πλοία που έμφορτα πλησιάζουν κινεζικά λιμάνια και θα κληθούν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να καταβάλουν ποσά που ξεκινούν από μισό εκατ. δολάρια και φτάνουν ακόμα και τα 5,5 εκατ., ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου.

Πρόκειται για έξτρα κόστη που θα επιβαρύνουν είτε τον πλοιοκτήτη είτε τον ναυλωτή και πιθανόν να «εγγραφούν» ως έκτακτα έξοδα, επιβαρύνοντας τα καθαρά αποτελέσματα.

Επιπτώσεις, οικονομικού τύπου, αναμένεται να έχει και η Κίνα, από την επιβολή των αμερικανικών τελών, αφού πολλά πλοία που εμπίπτουν στις κυρώσεις αυτές, ακυρώνουν, όπως μαθαίνουμε, κατά δεκάδες τις προγραμματισμένες επισκευές ή retrofit σε κινεζικές γιάρδες, προκειμένου να μην καταβάλουν τα νέα τέλη που προβλέπονται.

Έκοψαν το… φαγητό

Ούτε πέντε ούτε δέκα, αλλά συνολικά 30 εκατ. ευρώ (!) έχασε από τον τζίρο της η εστίαση στη Θεσσαλονίκη το α’ εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ του νομού, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας των καταναλωτών, που έχουν κόψει το φαγητό έξω ή στην καλύτερη περίπτωση επιλέγουν fast food.

Σε συνδυασμό, δε, με την ισχύουσα τεκμαρτή φορολόγηση, πλήθος μεσήλικων επαγγελματιών που διατηρούσαν τα μαγαζιά τους με αναιμικό έστω τζίρο, προκειμένου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο. Η αλήθεια είναι ότι τα λουκέτα του κλάδου όντως βαίνουν αυξανόμενα στην πόλη και δεν πρόκειται για επικοινωνιακό πυροτέχνημα…