Το τηλέφωνο του Τσίπρα, η ώρα Καραμανλή και ποιος αγοράζει ΟΝΥΧ

Η πολιτική σκηνή μοιάζει ξανά σε κίνηση. Κάτω από την επιφάνεια της «ηρεμίας» και των δημοσκοπικών στατιστικών, αναβρασμός επικρατεί τόσο στο κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και στην αντιπολίτευση.

Στη Νέα Δημοκρατία οι εσωτερικές γραμμές ξαναχαράσσονται, ενώ στην Κεντροαριστερά παλιοί δεσμοί και νέες φιλοδοξίες συνθέτουν ένα υπόκωφο ρεύμα που θυμίζει προεκλογική προθέρμανση χωρίς εκλογές.

Όλα αυτά βεβαίως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «δεν βιάζεται», αλλά ετοιμάζει το νέο εγχείρημα μεθοδικά και συντεταγμένα. Οι στενοί του συνεργάτες αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις, όμως το τηλέφωνο του Τσίπρα χτυπάει όλο και συχνότερα από παλιούς συντρόφους που «θέλουν απλώς να τα πουν». Άλλοι δηλώνουν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν, άλλοι παραμένουν σε αναμονή. Και ανάμεσά τους, μια νέα γενιά στελεχών που ψάχνει θέση σε μια υπό διαμόρφωση σκηνή.

Ο ίδιος φαίνεται να έχει στόχο κάτι πιο ευρύ: ένα σχήμα με σαφή αναφορά στην προοδευτική παράδοση, αλλά με άνοιγμα σε φιλελεύθερους και πράσινους κύκλους.

Το ενδιαφέρον είναι πως και στη Νέα Δημοκρατία οι γραμμές δεν είναι απολύτως καθαρές. Οι «γαλάζιοι» που το τελευταίο διάστημα έκαναν ανοίγματα προς τον Αντώνη Σαμαρά παραμένουν πολλοί, όμως η απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει γεφυρωθεί. Ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζει και αυτός το δικό του κόμμα, ενώ οι συχνές του παρεμβάσεις λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι το δεξιό ακροατήριο δεν είναι δεδομένο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί ένα διπλό άνοιγμα – συσπείρωση της δεξιάς βάσης, αλλά και διατήρηση δεσμών με το κέντρο. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, του πρώην διευθυντή του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, το κοινό ήταν πιο “κεντρογενές” παρά “γαλάζιο”, με πολλούς τεχνοκράτες αλλά λιγότερους βουλευτές.

Και τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην επερχόμενη εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, όπου θα μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής — ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να τοποθετηθεί για θέματα θεσμών και δικαιοσύνης.

Η πολιτική σκηνή, με άλλα λόγια, βράζει αθόρυβα. Ο Τσίπρας επιστρέφει σιωπηλά, ο Σαμαράς κάνει τη δική του κίνηση και ο Καραμανλής μιλά λίγο αλλά πάντα τη στιγμή που πρέπει.

Κι ανάμεσα σε αυτές τις «σιωπηλές επιστροφές», ο κεντρώος χώρος αποδεικνύεται για άλλη μια φορά το πιο πολύτιμο νόμισμα της ελληνικής πολιτικής.

Πληρωμές από Τετάρτη

Οι υψηλοί τόνοι και η υπόγεια κόντρα Μαξίμου – Βορίδη συνεχίζονται και με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εκεί οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι στο περίμενε. Η στρόφιγγα για τις πληρωμές αναμένεται να ανοίξει από την Τετάρτη – αν δεν υπάρξει νέα καθυστέρηση. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή του νέου, αυστηρού συστήματος ελέγχων που επιβάλλει η Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως η νομιμότητα και η διαφάνεια.

Το μεγάλο «κενό» στους βοσκοτοπικούς χάρτες, η έλλειψη κτηματολογίου και δασικών χαρτών παραμένει, συνεπώς οι έλεγχοι γίνονται σε άλλη βάση — αυτή των τιμολογίων, στον βαθμό πάντα που αυτά συνοδεύουν τις διακινούμενες ποσότητες παραγωγής, ζωοτροφών ή ζώων για σφαγή.

Πρεμιέρα στο σαλόνι για την ΟΝΥΧ

Πρεμιέρα στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. κάνει σήμερα η μετοχή της ONYX, η οποία εκκινεί από την τιμή των 2,5 ευρώ/μετοχή. Αυτό μεταφράζεται σε μια χρηματιστηριακή αξία 172 εκατ. ευρώ, με το φετινό ράλι να «τρέχει» κατά περισσότερο από +115%.

Και, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, πίσω από τη μεγάλη ανοδική κίνηση του 2025 ναι μεν κρύβεται ο βασικός μέτοχος, δηλαδή η οικογένεια Ζησιάδη, κι άλλες φίλιες δυνάμεις, αλλά τη διαφορά φαίνεται να την κάνει η Allianz.

Η γερμανική εταιρεία εδώ κι αρκετούς μήνες «χτίζει» μια ικανοποιητική θέση στο μετοχολόγιο της εταιρείας, με αποτέλεσμα σήμερα να ελέγχει περισσότερο από το 2% των δικαιωμάτων ψήφου (1,6 εκατ. τεμάχια). Μάλιστα, μετά την είσοδο στην Κύρια Αγορά, δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοποθετήσεις κι από άλλα θεσμικά κεφάλαια, χώρια των δύο ξένων επενδυτών, οι οποίοι έχουν «κλειδώσει» της συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2026.

Τι περιμένουμε από τις εισηγμένες του Χ.Α.

Ρίχνοντας μια ματιά στην ατζέντα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη νέα εβδομάδα, η προσοχή παραμένει στραμμένη στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, σήμερα κι αύριο είναι προγραμματισμένες οι επενδυτικές ημερίδες των Ideal Holdings και Παπουτσάνης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, αύριο η μετοχή της Alpha Trust Aνδρομέδα θα «κόψει» το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα του 0,25 ευρώ/μετοχή (>900 χιλ. ευρώ), κάτι το οποίο αντανακλά dividend yield 3,1%. Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής λήγουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Standard & Poor’s για την αξιολόγηση του ελληνικού κρατικού ομολόγου.