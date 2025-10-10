Η δικαίωση του Τραμπ, οι δισεκατομμυριούχοι της Αθήνας και τι ζητάει ο Μητσοτάκης από τους μεγάλους των κατασκευών

Για όσους τον κατηγόρησαν ότι η διπλωματία του είναι απρόβλεπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις απέδειξε το αντίθετο: ότι γνωρίζει, ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε, την τέχνη του deal.

Εκεί όπου ο Τζο Μπάιντεν εγκλωβίστηκε σε εσωκομματικές ισορροπίες και περιορισμούς, ο Τραμπ αξιοποίησε τις προσωπικές του σχέσεις με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο για να πετύχει το ακατόρθωτο — μια συμφωνία που ανοίγει, έστω δειλά, τον δρόμο προς την ειρήνη στη Γάζα.

Πίεσε τον Νετανιάχου όπως κανείς Αμερικανός πρόεδρος στο παρελθόν, έδωσε διαβεβαιώσεις στους Άραβες ηγέτες και επέβαλε ένα πλαίσιο που ακόμη και οι επικριτές του χαρακτηρίζουν «ρεαλιστικό». Για πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια, υπάρχει μια απτή ελπίδα ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει.

Όσα και αν του καταλογίσουμε ο Τραμπ απέδειξε πως, πέρα από το ύφος, διαθέτει το ένστικτο και τη μεθοδικότητα που απαιτεί η πραγματική πολιτική ισχύς.

27 με αξία άνω του 1 δισ.

Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών της Intralot, η αποτίμηση της εταιρείας εκτοξεύτηκε σε περισσότερα από 2,1 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχουν τουλάχιστον 27 εισηγμένες με χρηματιστηριακή αξία άνω του 1 δισ. ευρώ!

Ένας αριθμός, ο οποίος αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πολλών ετών. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν μερικά χρόνια οι… billionaires της Αθήνας μετρούνταν στα δάχτυλα των χεριών μας.

Σήμερα, εκτός από τους 27 δισεκατομμυριούχους, υπάρχουν και τρεις εισηγμένες με αξία άνω των 10 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τις Coca – Cola HBC (14,3), η Eurobank (13,3) και η Εθνική Τράπεζα (12,7). Από εκεί και πέρα, ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς (9,5), η Alpha Bank (8,8), ο ΟΠΑΠ (7,4), η Metlen (6,7), ο OTE (6,4), η ΔΕΗ (5,3), η Jumbo (3,7), η Τρ. Κύπρου (3,4) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (3,0).

Στην περιοχή μεταξύ του 1 και 2 δισ. ευρώ συναντούμε, επίσης, τις εισηγμένες Motor Oil, Titan Cement, Cenergy, Credia Bank, Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intralot, Viohalco, Optima Bank, Aktor Group, Prodea, Lamda Development, Aegean Airlines, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΟΛΠ.

Οι μεγάλοι των κατασκευών και οι απουσίες

Τι έχουν να πουν με τον πρωθυπουργό οι επικεφαλής των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας; Πολλά, είναι η απάντηση, ειδικά καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει και αρκετά έργα που χρηματοδοτούνται από αυτό δεν έχουν ξεκινήσει, όπως η παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του χθες με τα ανώτατα στελέχη των ΓΕΚ Τέρνα, Aktor, Άβαξ και Μέτκα, ζήτησε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να μη χαθούν πόροι.

Οι κατασκευαστές, προφανώς, δεν προέβαλαν κάποια αντίρρηση, ωστόσο ζήτησαν τη συνέπεια του Δημοσίου. Όσο για τις διάφορες «διευθετήσεις» που είναι να γίνουν, εικάζουμε ότι δεν αποτέλεσαν προτεραιότητα στη συζήτηση, καθώς από το τραπέζι έλειπαν ο Γ. Περιστέρης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα) και ο Ευ. Μυτιληναίος (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen).

Η ώρα της αλήθειας για τον προβλήτα

Θέμα ημερών φαίνεται να είναι – σύμφωνα με κύκλους του ΟΛΘ – η υπογραφή της τελικής σύμβασης με την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – ΤΕΚΑΛ που είχε αναδειχθεί ανάδοχος για τη μεγάλη επένδυση της επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Κάτι που μένει βέβαια να αποδειχθεί στην πράξη, καθώς – όπως εύστοχα είχε επισημάνει από το βήμα της ημερίδας της «Ν», στη ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή – «ήρθε η ώρα της αλήθειας» και έχει ήδη παρέλθει το προηγούμενο χρονικό όριο που είχε προαναγγελθεί.

Σύμφωνα, εξάλλου, με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει προκληθεί εκνευρισμός στην κυβέρνηση από την εν λόγω εκκρεμότητα.

Η ΟΝΥΧ στο «σαλόνι»

Μόνο η τελική ημερομηνία απομένει, προκειμένου η ONYX να αποτελέσει την επόμενη μετάταξη από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και η οριστική έγκριση είναι τυπικό θέμα. Έτσι, λίγες εβδομάδες μετά τη Real Consulting, η εισηγμένη της οικογένειας Ζησιάδη πρόκειται να εισέλθει και η ίδια στο βασικό «σαλόνι» της Λεωφ. Αθηνών.