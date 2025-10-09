Μake Peace Great Again, ένα κόμμα στα σκαριά και ο Κροάτης που «ελληνοποιήθηκε» με το ζόρι

Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει πως η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ βέβαια «η τύχη ευνοεί και εκείνον που κρατά το πρόγραμμα στα χέρια». Γιατί, με μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση σκηνοθεσίας, η συμφωνία για τη Γάζα ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα πριν το Νόμπελ Ειρήνης.

Δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να καταλάβεις πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια… ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο βραβείο. Το θέλει. Το επιθυμεί. Το ονειρεύεται. Και όσο πλησιάζει η Παρασκευή της ανακοίνωσης, τόσο ενισχύονται οι προσδοκίες του. Και γιατί όχι τελικά; Ένας αιματηρός πόλεμος δύο ετών φτάνει στο τέλος του. Και αυτό είναι κάτι που γεννά σε όλους ελπίδα.

Ακόμα κι έτσι, η χρονική σύμπτωση είναι σχεδόν ποιητική: ο Τραμπ ανακοινώνει ειρήνη στη Γάζα ακριβώς πριν το Όσλο πει το δικό του «and the Nobel Peace Prize goes to…». Αν τελικά δεν το πάρει φέτος, μπορεί να παρηγορηθεί με την ιδέα ότι έχει ήδη πετύχει κάτι καλύτερο: να γίνει το επίκεντρο της συζήτησης, πριν καν ανοίξει ο φάκελος. Και κάπως έτσι, ο άνθρωπος που κάποτε έλεγε πως «αν λεγόμουν Ομπάμα, θα μου το είχαν δώσει μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα», καταφέρνει για ακόμη μία φορά να βρεθεί στην επικαιρότητα με τον μόνο τρόπο που ξέρει – δημιουργώντας τη δική του παράσταση. Με σκηνικό τη Γάζα, μουσική υπόκρουση από το Όσλο, και τίτλο που θα ταίριαζε γάντι: «Make Peace Great Again».

Στο Όσλο πάντως τα μέλη της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ πίνουν τον καφέ τους κάτω από το βλέμμα του Άλφρεντ Νόμπελ, του ανθρώπου που εφηύρε τη δυναμίτιδα – κι ίσως γελάει ειρωνικά κάθε φορά που βλέπει τον κόσμο να τσακώνεται για το ποιος αξίζει περισσότερο το βραβείο της ειρήνης.

Η άδεια καρέκλα

Σε μια περίοδο όπου τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά έχουν πάρει φωτιά, η απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο κατάμεστο Ωδείο Αθηνών δεν πέρασε απαρατήρητη. Αυτή η άδεια καρέκλα με το όνομά του κολλημένο επάνω έκλεψε όλα τα φλας. Παρότι τις προηγούμενες ημέρες διακινούνταν πληροφορίες ότι θα δώσει το «παρών», το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε γνωστό πως δεν θα παραστεί – σε μια «προσωπική επιλογή». Η είδηση προκάλεσε νέο κύκλο παρασκηνίων, καθώς έρχεται σε ένα χρονικό σημείο όπου οι φήμες για ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό πυκνώνουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού είχε ανταλλάξει μία μάλλον τυπική έως ψυχρή χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή, έριξε και το καρφί του «η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω». Παρόντες και πολλοί «γαλάζιοι» βαρόνοι, που, παρά τα πρόσφατα «ανοίγματα» προς τον Σαμαρά, βλέπουν πως η απόσταση δεν έχει γεφυρωθεί.

Πόσες ελληνικές μετοχές χωράνε;

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών, αναμφίβολα, αποτελεί το γεγονός της εβδομάδας -αν όχι του μήνα. Όμως, ο αρχικός ενθουσιασμός έχει πλέον παραχωρήσει τη θέση του στις… δεύτερες σκέψεις. Τα κομπιουτεράκια έχουν ήδη βγει και οι υπολογισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει, με το βασικό ερώτημα να αφορά το πόσες ελληνικές μετοχές μπορούν να «χωρέσουν» στον FTSE Developed Markets (Αναπτυγμένες Αγορές).

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan, υποψήφιες για ένταξη είναι συνολικά 29 εισηγμένες της Λεωφόρου Αθηνών. Οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets (Αναδυόμενες Αγορές) υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εντάσσεται στην κατηγορία Standard (29 – 4). Κάποιοι λοιπόν θα παίξουν τις μουσικές καρέκλες. Και όποιος προλάβει…

Όσον αφορά το ισοζύγιο εκροών – εισροών, η εκτίμηση της JP Morgan περιλαμβάνει εκροές 2,84 δισ. ευρώ και εισροές 2,70 δισ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται, σε πρώτη ανάγνωση, σε μια καθαρή αρνητική ροή ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ. Βέβαια, τα παραπάνω νούμερα αφορούν αποκλειστικά τους δείκτες μετοχών του FTSE Russell.

Περήφανοι ως Έλληνες

Είναι ο Bezos της Αmazon Ελληνο-Αμερικανος; Οσo κι ο John Martinis, ένας από τους τρεις Νομπελίστες Φυσικής 2025. Κάποιος διέκρινε στο όνομα «ελληνικές ρίζες» και με τη γνωστή τέχνη του copy – paste η είδηση δεν άργησε να μεταδοθεί από δεκάδες εγχώρια μέσα, που φούσκωσαν για υπερηφάνια. Τελικά ο ίδιος μαρτύρησε στη Ναυτεμπορική ότι η σκούφια του κρατάει από Κροατία.

Και ένα μικρό για το τέλος. Έχουμε 9 Οκτωβρίου και σχολεία δήμου των δυτικών προαστίων ζητούν από τους γονείς να στείλουν χλωρίνες, καθαριστικά πατώματος, μπάλες και άλλα απαραίτητα υλικά γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου κινούνται λίγο… χαλαρά. Πέρυσι φτάσαμε Καλά Χριστούγεννα. Φέτος να δούμε…