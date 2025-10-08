Το τέλος της «εξορίας» για την Αθήνα, οι πρωταθλητές στις υπερωρίες Έλληνες και ένα «τσεκούρι» για τον Βορίδη

Όσο η Ευρώπη παλεύει να βρει τη «χρυσή τομή» μεταξύ παραγωγικότητας και ποιότητας ζωής, η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια… στις υπερωρίες.

Σύμφωνα με την Eurostat, ένας στους πέντε Έλληνες εργάζεται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ε.Ε. – σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (10,8%).

Η εξήγηση δεν βρίσκεται μόνο στην «εργατικότητα» των Ελλήνων, αλλά στην παρατεταμένη πίεση των χαμηλών μισθών, στις ιδιαιτερότητες του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα, και στην αδύναμη εφαρμογή των ωραρίων. Στην πράξη, οι «έξτρα ώρες» γίνονται συχνά εργαλείο επιβίωσης – όχι επιλογής.

Η εικόνα της υπερεργασίας συνοδεύεται από μια ακόμα ελληνική ιδιαιτερότητα: χαμηλή παραγωγικότητα, σε σχέση με τις ώρες εργασίας. Το ελληνικό εργασιακό μοντέλο στηρίζεται περισσότερο στον ιδρώτα παρά στην οργάνωση.

Αντίθετα, χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία – που συχνά γίνονται σημείο σύγκρισης – καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά υπερωριών στην Ευρώπη.

Τι ζητούν οι βιομηχανίες (που δίνουν 35% υψηλότερους μισθούς)

«Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα». Η φράση του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στη χθεσινή γενική συνέλευση του ΣΕΒ αποτυπώνει το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: πολλές ώρες, μικρή απόδοση.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κάλεσε Πολιτεία, επιχειρήσεις και κοινωνία να θέσουν κοινό στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας, επιμένοντας πως η Ελλάδα παραμένει στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου – με τη βιομηχανία στο 75%. Το μήνυμα ήταν σαφές: «η ευθύνη δεν είναι των εργαζομένων», αλλά των θεσμών και των επιχειρήσεων που δεν έχουν επενδύσει αρκετά σε τεχνολογία, οργάνωση και καινοτομία.

Παράλληλα, ο Θεοδωρόπουλος υπενθύμισε ότι η ελληνική βιομηχανία πληρώνει ακριβά την ενέργεια και ότι το κόστος αυτό «διαβρώνει» την ανταγωνιστικότητα, ακόμη και σε κλάδους με ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις. Επανέφερε έτσι το αίτημα για θεσμοθέτηση υπεραποσβέσεων, ως εργαλείο ενίσχυσης των επενδύσεων.

Όσο για τις αποδοχές, υπενθύμισε πως ο βιομηχανικός τομέας έχει ήδη αυξήσει μισθούς κατά 35% πάνω από τον μέσο όρο – μια διακριτική απάντηση στο περσινό κάλεσμα του πρωθυπουργού για «γενναίες αυξήσεις». Και κάπως έτσι, ο ΣΕΒ έστειλε το μήνυμά του: η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερες ώρες δουλειάς, αλλά περισσότερη αξία ανά ώρα.

Στο κλαμπ των μεγάλων

Ύστερα από δώδεκα χρόνια «εξορίας», η Αθήνα ξαναμπαίνει στο κλαμπ των μεγάλων. Ο FTSE Russell άναψε και επίσημα το πράσινο φως για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε Αναπτυγμένη Αγορά, με ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Με την απόφαση αυτή, παύει η ιδιότυπη απομόνωση που ήθελε την Ελλάδα ως τη μόνη χώρα της Ευρωζώνης με status Αναπτυσσόμενης Αγοράς.

Το upgrade δεν ήρθε τυχαία. Ο FTSE Russell, που κινείται συνήθως με φειδώ σε τέτοιες αξιολογήσεις, διαπίστωσε ότι η ελληνική αγορά πληροί πλέον όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια: από τα 22 standards ποιότητας, ως το επίπεδο επενδύσιμης κεφαλαιοποίησης και διασποράς τίτλων, το κατά κεφαλήν εισόδημα και φυσικά την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.

Η συγκυρία, άλλωστε, μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Γενικός Δείκτης κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, πάνω από τις 2.000 μονάδες, με ένα ράλι +40% μέσα στο 2025. Η κεφαλαιοποίηση ξεπερνά τα 138 δισ. ευρώ, ενώ ο ημερήσιος τζίρος πλησιάζει τα 200 εκατ. ευρώ – επιδόσεις που θυμίζουν εποχές 2008.

Για το ελληνικό χρηματιστήριο, το upgrade του FTSE Russell δεν είναι μόνο ζήτημα κύρους, αλλά και πρόσκληση για θεσμικά κεφάλαια που τα τελευταία χρόνια απέφευγαν την αγορά. Και, όπως σχολίαζε παράγοντας της Λεωφόρου Αθηνών, «το δύσκολο δεν είναι να επιστρέψεις στους μεγάλους – είναι να μείνεις εκεί».

Τα «ψιλά γράμματα» της εξαγοράς στην ΕΧΑΕ

Στα «ψιλά γράμματα» κρύβονται πολλές από τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση των μετοχών της ΕΧΑΕ. Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα «τρέξει» έως τις 17 Νοεμβρίου, όπως έχει επανειλημμένως αναφερθεί, δεν περιλαμβάνει μετρητά, αλλά ανταλλαγή μετοχών (σχέση 1 προς 20), η οποία αποτιμά την ΕΧΑΕ λίγο άνω των 6,21 ευρώ/μετοχή.

Ωστόσο, εφόσον η Euronext συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 90% κι ακολουθήσει πρόταση εξαγοράς – δικαίωμα εξόδου, τότε όσοι μέτοχοι δεν συμμετείχαν στη δημόσια πρόταση και συνεχίζουν να κατέχουν μετοχές της ΕΧΑΕ, θα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν δύο δρόμους, οι οποίοι κρύβουν αρκετές παγίδες:

Είτε θα επιλέξουν την ανταλλαγή μετοχών με σχέση 1 προς 20. Όμως, σ’ αυτό το σενάριο είναι άγνωστο ποια ακριβώς θα είναι η αξία της προσφοράς, καθώς σε περίπτωση που η μετοχή της Euronext υποχωρήσει κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα, τότε αυτό θα επηρεάσει αρνητικά και την προτεινόμενη αποτίμηση της ΕΧΑΕ, δεδομένου ότι η σχέση ανταλλαγής θα έχει παραμένει σταθερή.

Είτε θα επιλέξουν την είσπραξη μετρητών, τα οποία όμως έχουν ήδη οριστεί στα 5,98 ευρώ ανά μετοχή της ΕΧΑΕ, δηλαδή ένα ποσό μικρότερο της τρέχουσας προσφοράς των 6,21 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχει και η δυνατότητα της Euronext να τροποποιήσει κατά το δοκούν την αίρεση της απόκτησης ποσοστού άνω του 67%, ώστε να κριθεί έγκυρη η εξελισσόμενη δημόσια πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά πιθανό, εφόσον η συμμετοχή των μετόχων της ΕΧΑΕ δεν είναι η αναμενόμενη, η ευρωπαϊκή εταιρεία να «κατεβάσει» το επίμαχο όριο είτε στο 50% είτε και στο 33%, κηρύσσοντας μ’ αυτό τον τρόπο ως επιτυχημένη τη διαδικασία της εξαγοράς.

Η κρίσιμη ψηφοφορία για τη ναυτιλία

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ναυτιλιακή βιομηχανία. Στις 14 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εργασίες στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Η πρόταση αυτή, που αναμενόταν να υπερψηφιστεί, προέκυψε από τη συμβιβαστική συμφωνία κυρίως μεταξύ της Ε.Ε. (άρα και των κρατών-μελών) και της Κίνας. Πρόσφατα όμως οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα ότι, για όσες χώρες υπερψηφίσουν, θα υπάρξουν σκληρά αντίμετρα. Η πίεση, μας λένε, είναι τόσο αφόρητη που έχει πέσει στο τραπέζι ακόμη και η ιδέα η ψηφοφορία να μη γίνει όπως συνήθως με φανερή ψήφο, αλλά να είναι μυστική. Για να μην ξέρει κανένας τι ψήφισε το κάθε κράτος. Για να δούμε…

Εξεταστική – φωτιά

Και για να πάμε και στα της πολιτικής σκηνής, στο στόχαστρο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, βρέθηκε ο Μάκης Βορίδης, με την κατάθεσή του στην εξεταστική να λειτουργεί σαν «πολιτικό τσεκούρι» εναντίον του πρώην υπουργού.

Ο Βάρρας, που αρχικά είχε αρνηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, επανήλθε δυναμικά, αλλάζοντας στάση και δίνοντας μια κατάθεση που χαρακτηρίζεται φωτιά.

Η επίθεση του Βάρρα, που υπήρξε κάποτε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκλαμβάνεται ως ρήγμα στο στρατόπεδο του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε τις καταγγελίες που είχε αποστείλει σε υπόμνημά του προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, το οποίο διαβιβάστηκε χθες στη Βουλή: «Ο Βορίδης ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες».

Στο παρασκήνιο, κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο η υπόθεση δείχνει να παίρνει διαστάσεις που ξεπερνούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.