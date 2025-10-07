Το επόμενο βήμα του Τσίπρα, τα τρολ της εξουσίας, μια κωλοτούμπα και το lockdown στις στάνες

Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή δεν είναι μια απλή πολιτική κίνηση. Είναι ο προάγγελος ενός νέου πολιτικού τοπίου που ανασυντίθεται μπροστά στα μάτια μας.

Οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να έχει ήδη χαράξει το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του νέου του κόμματος – με τις επίσημες ανακοινώσεις να μετατίθενται για το πρώτο δίμηνο του 2026, προκειμένου να «ωριμάσει» το εγχείρημα μέσα από την κοινωνική του διαβούλευση.

Η παραίτηση – αιφνιδιαστική ως προς το τάιμινγκ – λειτουργεί ως εκκίνηση ενός νέου κύκλου. Ο ίδιος έχει αρχίσει ήδη κύκλο επαφών με πρόσωπα που δεν προέρχονται κατ’ ανάγκην από τον στενό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστερά. Το βιβλίο που ετοιμάζει θεωρείται το «μανιφέστο» αυτού του νέου ξεκινήματος· ένα μείγμα απολογισμού και ιδεολογικού rebranding.

Στην Κουμουνδούρου το σοκ είναι υπαρκτό. Ο Σωκράτης Φάμελλος εμφανίστηκε «θεσμικός» όπως πάντα, αλλά δεν έκρυψε τον αιφνιδιασμό του. Ο Παύλος Πολάκης επέλεξε τον σαρκασμό, ενώ μια σειρά στελεχών βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής – «με το ένα πόδι έξω», όπως λέει χαρακτηριστικά βουλευτής του κόμματος. Το ενδεχόμενο μετακινήσεων είναι πλέον υπαρκτό και τα ερωτήματα για τη συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν ανοιχτά.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μετατοπίζεται πέρα από τα εσωκομματικά. Το εγχείρημα Τσίπρα απειλεί να αλλάξει τις ισορροπίες συνολικά στην Κεντροαριστερά, σε ένα άκρως ρευστό περιβάλλον, στο οποίο οι ψηφοφόροι δείχνουν να μετακινούνται προς μία και την άλλη κατεύθυνση πιο εύκολα από ποτέ.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή –όπως εκτιμούν έμπειροι πολιτικοί παρατηρητές– ενδέχεται να επισπεύσει και τις ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία δικού του σχηματισμού στα δεξιά της ΝΔ, δημιουργώντας ένα παράλληλο “ντόμινο” ανασύνθεσης και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Και το ερώτημα που κυριαρχεί στα πολιτικά γραφεία είναι ένα: ανακατεύει απλά την τράπουλα – ή αλλάζει εντελώς το παιχνίδι;

Ο πατέρας και τα τρολ της εξουσίας

Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας για να αρχίσει η Πολιτεία να ακούει τον Πάνο Ρούτσι – τον πατέρα που ζητά το αυτονόητο: να μάθει πώς πέθανε το παιδί του στα Τέμπη. Μετά από 22 ημέρες στο Σύνταγμα, με φθίνουσες δυνάμεις αλλά αμετακίνητο βλέμμα, ήρθε τελικά η είδηση ότι ανοίγει ο δρόμος για τις τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων.

Όμως ο τρόπος που φτάσαμε ως εδώ λέει πολλά. Με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας ανασύρεται από το αρχείο παλαιότερη μήνυση κατά ιατροδικαστών και επαναδιαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Δηλαδή, μετά από έναν χρόνο δημόσιας πίεσης, το κράτος απλώς ξανανοίγει τον φάκελο. Ούτε λύση, ούτε κάθαρση — απλώς ανακύκλωση της εκκρεμότητας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι κυβερνητικοί λογαριασμοί στα social media και οι γνωστοί «ημιεπίσημοι» σχολιαστές επιδόθηκαν σε ένα ρεσιτάλ μικρότητας. Αντί για συμπαράσταση, επιθέσεις. Αντί για σεβασμό, ειρωνεία. Ο πατέρας που έχασε το παιδί του βρέθηκε στο στόχαστρο των «ψηφιακών συμμάχων» της εξουσίας, σε έναν χορό χυδαιότητας που εξόργισε ακόμη και στελέχη της ΝΔ.

Η κοινωνία, ωστόσο, καταγράφει τη στάση. Βλέπει ότι το κράτος κινείται με ρυθμούς γραφειοκρατίας, ενώ ο πόνος τρέχει πιο γρήγορα. Και ακούει τη σιωπή των αρμοδίων — μια σιωπή που δεν καλύπτεται πια από δελτία Τύπου και επικοινωνιακά φιλμ.

Στο Μαξίμου ξέρουν πως η υπόθεση Ρούτσι έχει ξεφύγει από το νομικό επίπεδο και έχει γίνει σύμβολο δυσπιστίας απέναντι στην εξουσία. «Κανείς δεν θέλει να δει ξανά έναν άνθρωπο να λυγίζει στο πεζοδρόμιο μπροστά στη Βουλή», έλεγε χθες έμπειρος υπουργός.

Μόνο που, για πολλούς, η εικόνα αυτή έχει ήδη γραφτεί – και δύσκολα σβήνει.

Η μάχη για την πρωτιά

Νέο ενδιαφέρον έχει προκύψει για τον τίτλο της κορυφαίας (βάσει αποτίμησης) εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η μεγάλη διόρθωση της Coca – Cola HBC, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία είχε φθάσει τον Μάιο έως τα 17,8 δισ. ευρώ, έχει προκαλέσει μια «καθίζηση» της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η σημερινή κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 14,36 δισ. ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη έχει αναπτερώσει τις ελπίδες της Eurobank, η οποία ακολουθεί στη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα με αποτίμηση 12,84 δισ. ευρώ. Κι αυτό, διότι η διαφορά των δύο εταιρειών ανέρχεται πλέον σε 1,5 δισ. ευρώ.

Στο «παιχνίδι» θεωρητικά βρίσκεται ακόμη και η Εθνική Τράπεζα, η οποία αυτήν τη στιγμή αποτιμάται στα 11,95 δισ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, ας υπενθυμίσουμε ότι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ακολουθούν με 9,07 και 8,56 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι ΟΠΑΠ, Metlen, OTE, ΔΕΗ και Jumbo συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα με τις κορυφαίες εισηγμένες της Λεωφόρου Αθηνών.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός όσων εταιρειών έχουν χρηματιστηριακή αξία άνω του 1 δισ. ευρώ εξακολουθεί να ανέρχεται σε 26 -ένας από τους υψηλότερους αριθμούς των τελευταίων πολλών ετών.

Οι βολές του Προκοπίου

«Έξω από τα δόντια» μίλησε ακόμα μια φορά ο πλοιοκτήτης Γιώργος Προκοπίου στο πάνελ που φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του Maritime Cyprus 2025. Όπως είπε, «οι φόροι και τα πρόστιμα (στη ναυτιλία) δεν μειώνουν τη ρύπανση. Απλώς μετατρέπουν τη ναυτιλία σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό».

Μάλιστα, δεν δίστασε να «δείξει» και τους Νηογνώμονες, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν υπέρ του κανονιστικού πλαισίου που θέλει να περάσει σε λίγες ημέρες ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Μόλις ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιτέθηκε στη συμφωνία που προωθούν Ε.Ε. και Κίνα, άλλαξαν στάση. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Προκοπίου μιλούσε αγγλικά, χρησιμοποίησε τη λέξη «κωλοτούμπα», για να πει ότι πλέον αντιτίθενται στον τρόπο που θέλει να εφαρμόσει τα μέτρα ο ΙΜΟ.

Lockdown στις στάνες;

Στα επόμενα εικοσιτετράωρα θα κριθεί το αν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην απόφαση για lockdown στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Η απόφαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η ηγεσία του υπουργείου, χθες, πραγματοποίησε αλλεπάλληλες συναντήσεις με αρμόδιους από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η βασική επιχειρηματολογία της αναγκαιότητας του lockdown είναι η παραδοχή της μη εφαρμογής των μέτρων.

Η απόφαση για lockdown θα σημάνει την εμπλοκή και της ΕΛ.ΑΣ. στους ελέγχους. Να επισημανθεί ότι, πέρα από την «ατομική ευθύνη» των κτηνοτρόφων, τεράστιος είναι ο ρόλος των περιφερειών, που είναι οι απόλυτα υπεύθυνες για τον μηχανισμό προστασίας.