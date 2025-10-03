Οι 4 φάκελοι της Κοβέσι, το άρθρο που δεν αλλάζει και ένα firewall δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ

Η παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα δεν ήταν τυπική. Η Ευρωπαία εισαγγελέας επέλεξε να βρεθεί στον χώρο του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, να συναντήσει τρεις υπουργούς, να μιλήσει σε συνέντευξη Τύπου και να αφήσει σαφές αποτύπωμα για το τι την απασχολεί.

Με επίκεντρο τις τέσσερις ανοιχτές ελληνικές υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – την «Επιχείρηση Καλυψώ», τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη σύμβαση 717 και τα Τέμπη – η Κοβέσι επανέφερε στο προσκήνιο το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Το άρθρο που «κόβει» έρευνες

«Ο μόνος τρόπος για να κλείσει η πληγή είναι η δικαιοσύνη. Αλλάξτε το Σύνταγμα», είπε με νόημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το άρθρο 86 – ο νόμος περί ευθύνης υπουργών – μπαίνει στο στόχαστρο.

Για την Ευρωπαία εισαγγελέα όμως, δεν πρόκειται για μια ακαδημαϊκή συζήτηση: πρόκειται για πραγματικές έρευνες που παρεμποδίστηκαν. Από τα Τέμπη μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Δικαιοσύνη «κόπηκε» σε κρίσιμα σημεία.

Το Μαξίμου έσπευσε να δείξει πως αναγνωρίζει το πρόβλημα, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει την ανάγκη αλλαγής. Μόνο που η διευκρίνιση ήρθε με την κλασική φράση: «όταν έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης».

Και η ώρα αυτή δεν είναι αύριο. Είναι το 2029. Μέχρι τότε, η πολιτική ευθύνη διαγράφεται και η ποινική ευθύνη δεν φτάνει στα τακτικά δικαστήρια.

Το χαμένο 2019

Η λεπτομέρεια που πολλοί θυμίζουν: το 2019, η Βουλή με πλειοψηφία Ν.Δ. είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές. Δεν το έκανε. Και πέρα από αυτό, ξεχάστηκε για έξι χρόνια να τροποποιηθεί ο εκτελεστικός νόμος ώστε να ισχύσουν για υπουργούς οι ίδιοι χρόνοι παραγραφής που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Αποτέλεσμα; Σημαντικές υποθέσεις δεν έφτασαν ποτέ στο ακροατήριο.

Οι στάβλοι του Αυγεία

Η Κοβέσι στάθηκε ιδιαίτερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που για την ίδια είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σκανδάλου αγροτικών επιδοτήσεων. Χρήματα που προορίζονταν για να στηρίξουν αγρότες, κατέληξαν σε βίλες, αυτοκίνητα και προσωπικές περιουσίες.

Μίλησε για «εγκληματίες με τη βοήθεια κρατικών λειτουργών» και υπογράμμισε ότι είναι «ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία». Δεν μίλησε για διεθνείς οργανώσεις· μίλησε για ένα εγχώριο σύστημα κακοδιαχείρισης που λειτούργησε με την ανοχή του κράτους.

Τα Τέμπη που «σκάλωσαν»

Στην υπόθεση των Τεμπών, το άρθρο 86 φάνηκε και πάλι να λειτουργεί ως ανάχωμα. Η ίδια εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως «ο μόνος τρόπος να κλείσει η πληγή είναι η επιτυχία της Δικαιοσύνης». Όμως, όπως είπε, λόγω του άρθρου 86, αυτό δεν συνέβη. Μια φράση που επιβαρύνει πολιτικά το Μαξίμου, αφού η κοινωνία θεωρεί το θέμα ανοιχτό.

Το κυβερνητικό αφήγημα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να ανατρέψει το πλαίσιο: «Όποιος ακούσει την Κοβέσι καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς».

Με άλλα λόγια, προσπάθησε να μετατρέψει τις αιχμές σε γενική διαπίστωση περί διεθνούς διαφθοράς. Όμως η ουσία παραμένει: οι αναφορές της Ευρωπαίας εισαγγελέως αφορούν συγκεκριμένες ελληνικές υποθέσεις, σε συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο.

Η σκιά Ρούτσι και ο Δένδιας

Την ίδια στιγμή, άλλο ένα θέμα βαραίνει την κυβέρνηση: η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Ο Νίκος Δένδιας σχολίασε: «δεν διανοούμαι να απαγορευτεί σε έναν πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του με όποιον τρόπο κρίνει».

Η φράση αυτή, που κρύβει αιχμή για τη Δικαιοσύνη, προκάλεσε αίσθηση. Βουλευτές της Ν.Δ., παρασκηνιακά, συμφωνούν μαζί του: εάν συμβεί το μοιραίο, το πολιτικό κόστος θα το χρεωθεί η κυβέρνηση.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τα Τέμπη και από το άρθρο 86 μέχρι τον Ρούτσι, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο θεσμικά ζητήματα αλλά και την εικόνα της. Γιατί η Κοβέσι, με τη φράση «η Δικαιοσύνη παρεμποδίστηκε», έβαλε ένα στίγμα που δύσκολα σβήνει. Και η κοινωνία, που βλέπει να συσσωρεύονται «εκκρεμότητες», περιμένει πράξεις, όχι μόνο αναθεωρήσεις… του 2029.

«Firewall» αξίας 44,7 δισ. ευρώ για τις Εισηγμένες

Τείχος προστασίας έναντι των αυξημένων υποχρεώσεων φαίνεται ότι έχουν «χτίσει» οι εισηγμένες του Χ.Α., οι οποίες βλέπουν τα ίδια κεφάλαια να αυγατίζουν κατά 862 εκατ. ευρώ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2025 και να διαμορφώνονται σε περισσότερα από 44,7 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σ’ ένα δείγμα 118 εταιρειών, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 13 εισηγμένες με καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) άνω του 1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, 56 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, υπάρχουν και 20 «παίχτες», των οποίων η καθαρή θέση είναι μικρότερη των 10 εκατ. ευρώ. Σ’ αυτές τις «20» συμπεριλαμβάνονται και δύο με αρνητικά ίδια κεφάλαια (Δούρος -4,8 εκατ. ευρώ και ΒΙΟΤΕΡ -84,9 εκατ. ευρώ).

Τώρα, κάνοντας την απαραίτητη αλλά και χρήσιμη σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024, παρατηρούμε ότι αυξημένα ίδια κεφάλαια έχουν 71 εισηγμένες, ενώ μείωση καταγράφουν τα νούμερα σε 46 εταιρείες. Σε μόλις μία περίπτωση η αξία της καθαρής θέσης μένει αμετάβλητη (MIG 128,4 εκατ. ευρώ).