Ανασχηματισμός με «επιστροφές» στο Μαξίμου, το χαμόγελο της Κοβέσι και μια μόνιμη σκιά

Τα «καμπανάκια» από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις χτυπούν δυνατά στο Μαξίμου. Και κάθε φορά που δυναμώνουν, αναθερμαίνεται και το σενάριο ανασχηματισμού.

Τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί ξανά η φήμη επιστροφής του Γιώργου Γεραπετρίτη στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Ωραία, αλλά τότε ποιος θα αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών; Αυτό παραμένει μυστήριο.

Στο γαλάζιο στρατόπεδο η γκρίνια φουντώνει: άλλοι παραπονιούνται ότι δεν βρίσκονται πρόσωπα πρώτης γραμμής να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, άλλοι ότι «πάγκος δεν υπάρχει».

Και βέβαια, κανείς δεν περιμένει άμεσες αλλαγές – θα ήταν σαν να παραδέχεται η κυβέρνηση ότι οι επικρίσεις για την εξωτερική πολιτική είχαν βάση. Έτσι, όλοι «βλέπουν» Νοέμβριο με Δεκέμβριο, σίγουρα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Να τα πούμε; Να τα πούμε.

Ποιος φοβάται την Κοβέσι

Η επίσκεψη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, είχε όλα τα τυπικά: συναντήσεις με υπουργούς, χαμόγελα μπροστά στις κάμερες, φιλοφρονήσεις. Στα παρασκήνια, όμως, το κλίμα μόνο χαλαρό δεν ήταν.

Η Κοβέσι ζήτησε ενίσχυση του ελληνικού τμήματος της Εισαγγελίας με επιπλέον εισαγγελείς και υπαλλήλους, καλύτερες υποδομές, καλύτερες αποδοχές. Και – το πιο καυστικό – να έχει λόγο στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων.

Το εντυπωσιακότερο όμως ήταν άλλο: έθεσε ευθέως στον υπουργό Δικαιοσύνης το θέμα του άρθρου 86 του Συντάγματος, που μπλοκάρει διώξεις κατά μελών της κυβέρνησης.

Δυο μόλις μήνες μετά την άρνηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να προχωρήσει προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη, η Κοβέσι έστειλε μήνυμα με αποδέκτη… το ίδιο το πολιτικό σύστημα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στην Αθήνα, όλοι περιμένουν αν θα βγάλει άσο από το μανίκι της με νέα στοιχεία για τις έρευνες που «καίνε» και ελληνικές υποθέσεις. Στο Μαξίμου, πάντως, κρατούν την ανάσα τους.

Ο Μυλωνάκης «καταθέτει»

Μετά από μέρες πιέσεων, φωνών της αντιπολίτευσης και διαρροών βουλευτών της Ν.Δ., το Μαξίμου έκανε την κωλοτούμπα: ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, θα καταθέσει τελικά στην Εξεταστική Επιτροπή.

Μέχρι πρότινος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και ο εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρηματολογούσαν με ζήλο ότι «είναι άσχετος με την υπόθεση». Τώρα μένουν εκτεθειμένοι.

Η αντιπολίτευση, από την άλλη, τρίβει τα χέρια της: έχει ήδη καταγγείλει ότι ο Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων και το μετέφερε σε «ενδιαφερόμενους» βουλευτές. Μάλιστα, ο Μάριος Σαλμάς δήλωσε δημοσίως ότι ο Χρήστος Μπουκώρος τού είπε πως είχε ενημερωθεί από τον Μυλωνάκη. Όταν τέτοια πράγματα ακούγονται δημοσίως από πρώην γαλάζια στελέχη, η εικόνα δεν μαζεύεται εύκολα. Η καρέκλα της Επιτροπής αναμένεται να πάρει φωτιά.

Τα αιτήματα εκταφής για τα Τέμπη

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, το δράμα των Τεμπών παραμένει ανοιχτή πληγή και μια μόνιμη σκιά. Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας εκταφή του παιδιού του, ώστε να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Δόθηκε άδεια για εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη, αλλά μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης – όχι για έρευνα στα αίτια του θανάτου. Αυτό ενισχύει την πεποίθηση μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης ότι κάτι συγκαλύπτεται.

Η κυβέρνηση βρίσκεται ξανά με την πλάτη στον τοίχο: ούτε μπορεί να αγνοήσει τον ανθρώπινο πόνο, ούτε να αφήσει να ξεδιπλωθεί εντελώς το νήμα της έρευνας. Και κάπως έτσι, το Τέμπη δεν στοιχειώνει μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και την πολιτική σκηνή.

Χωρίς δανεισμό

«Καθαρές» από δανεισμό φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον 27 εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες βλέπουν την αξία των ταμειακών διαθέσιμων και των υπόλοιπων χρηματοοικονομικών στοιχείων να υπερβαίνει τον συνολικό ύψους των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Μάλιστα, αν αθροίσουμε το καθαρό ταμείο των παραπάνω εταιρειών, τότε προκύπτει ένα πλεόνασμα, το οποίο αγγίζει το 1,7 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, υπάρχει και μια υπο-ομάδα οκτώ εισηγμένων, η οποία όχι απλώς έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό, αλλά είναι στην ουσία εντελώς… αδάνειστες.

Για παράδειγμα, μηδενικός είναι ο συνολικός δανεισμός των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Interlife, Καπνοβιομηχανία Καρέλιας, ΙΛΥΔΑ, Alpha Real State, ΕΛΒΕ, οι οποίες έρχονται να προστεθούν δίπλα σε εισηγμένες με μεγάλο θετικό καθαρό ταμείο, όπως είναι η Jumbo (309 εκατ. ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (271 εκατ. ευρώ) η Ελλάκτωρ (226 εκατ. ευρώ), ο ΟΛΠ (118 εκατ. ευρώ), η Πλαστικά Κρήτης (67 εκατ. ευρώ), η Intracom Holdings (61 εκατ. ευρώ), Alter Ego (50 εκατ. ευρώ), η Τεχνική Ολυμπιακή (26 εκατ. ευρώ) κ.α.

Γιατί οι επενδυτές δεν… πίνουν Coca Cola

Καθοδική είναι το τελευταίο διάστημα η πορεία της Coca Cola HBC στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάλιστα, χθες βρέθηκε πρόσκαιρα ακόμη και κάτω των 40 ευρώ για πρώτη φορά από τον Απρίλιο (χαμηλό 5μήνου).

Είναι ενδεικτικό ότι στις προηγούμενες 10 συνεδριάσεις οι αθροιστικές απώλειες άγγιξαν το -7%, οδηγώντας την αποτίμηση της εισηγμένης κάτω των 15 δισ. ευρώ. Φυσικά, αντίστοιχη κάμψη παρατηρείται και στη μετοχή του Λονδίνου, η οποία έχει υποχωρήσει κατά περίπου -13% από τις 20 Αυγούστου.

Πληροφορίες, οι οποίες διακινούνται στα χρηματιστηριακά γραφεία, αποδίδουν την αιτία στου κακού στις εικασίες περί αρνητικών εκπλήξεων στα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία είναι ικανά να επηρεάσουν το αρχικό guidance της διοίκησης για το σύνολο του 12μήνου. Σίγουρα, μια πιο ξεκάθαρη άποψη επί των παραπάνω θα έχουμε στα τέλη του τρέχοντος μήνας, καθώς στις 30 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 9μήνου.

Πάντως, μην ξεχνάμε ότι στο 6μήνο του 2025 η κερδοφορία ήταν βελτιωμένη κατά περισσότερο από +23%, οδηγώντας το καθαρό αποτέλεσμα σε 470,6 εκατ. ευρώ από 381,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Βελτίωση είχε καταγραφεί και σε επίπεδο EBITDA (+13,9%), αλλά και σε επίπεδο τζίρου (+8,6%), συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της μετοχής προς τα πρόσφατα ιστορικά ρεκόρ των 47,9 ευρώ/μετοχή.