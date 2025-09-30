Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, 13ωρο: Όταν το πολιτικό κόστος γίνεται εφιάλτης

Το φθινόπωρο αποδεικνύεται πολιτικά ασφυκτικό για το Μαξίμου, με δύο υποθέσεις να κρατούν την πίεση στο κόκκινο: τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του όχι μόνο για DNA αλλά και για τοξικολογικό έλεγχο. Στο πλευρό του βρίσκονται συγγενείς θυμάτων και πολίτες, με τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα να φορτίζει το ήδη εκρηκτικό κλίμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να δηλώσει ότι «κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος», για να καταγγείλει αμέσως μετά την αντιπολίτευση για «εργαλειοποίηση».

Η στήλη δεν είναι φαν των θεωριών συνωμοσίας περί ύποπτων φορτίων και ξυλολίων. Τουναντίον. Αναρωτιέται ωστόσο γιατί δεν έγιναν οι τοξικολογικές εξετάσεις τις πρώτες ημέρες μετά την τραγωδία των Τεμπών (όπως συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό) για να καθοριστούν τα αίτια θανάτου; Γιατί είχαμε αλλεπάλληλες αρνητικές απαντήσεις στα πρώτα αιτήματα γονέων για εκταφή και δεν έγιναν έστω και εκ των υστέρων οι εξετάσεις αυτές ώστε να μπει μια και καλή τέλος στα σενάρια και τις θεωρίες συνωμοσίας; Γιατί ακόμη και τώρα το πράσινο φως για την εκταφή δίνεται μόνο για το DNA; Δεν έχει το δικαίωμα ένας γονιός να έχει ερωτήματα και να θέλει να λάβει οριστικές απαντήσεις για το πώς έχασε το παιδί του;

Στο Μαξίμου ετοιμάζονται να «αντεπιτεθούν» μέσω του υπουργικού συμβουλίου, παρουσιάζοντας φορολογικές και μεταναστευτικές ρυθμίσεις. Δεν το πολυβλέπουμε όμως να κλείνουν έτσι εύκολα τα μέτωπα.

Πολιτικό κόστος και «ψιλά γράμματα»

Στην πολιτική βρίσκεται μία δεκαετία και δηλώνει ότι ποτέ δεν πορεύθηκε με βάση το αν προκαλείται πολιτικό κόστος. Προσθέτει, μάλιστα, ότι «πολλές φορές χρειάζεται να πάρεις κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος».

Ο λόγος για την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία σε χθεσινή ραδιοφωνική της συνέντευξη, υπεραμύνθηκε του εργασιακού νομοσχεδίου και ειδικά της επίμαχης διάταξης, που θα δίνει εφεξής το δικαίωμα εργασίας 13 ώρες την ημέρα, σε έναν εργοδότη.

Πέρα από τη θαρραλέα τοποθέτηση, που πρέπει να επισημανθεί, εντύπωση προκαλεί το γεγονός της ίδιας της ύπαρξης «πολιτικού κόστους» για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Η κυρία Κεραμέως, μέχρι πρότινος, δεν παρέλειπε σε κάθε δημόσια παρουσία να τονίζει πως το 13ωρο σε έναν εργοδότη, το ζητούν (μεταξύ άλλων) και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι! Άρα, προς τι, τέτοια πρεμούρα για πολιτικό κόστος, ξαφνικά;

Μάλλον αυτό το επιχείρημα δεν «πέρασε» στην κοινή γνώμη…

Ενδιαφέρον όμως έχει και το πρόσθετο επιχείρημα περί 37,5 ημερών τον χρόνο, που μπορεί, κατ’ ανώτατο όριο, μια επιχείρηση να απασχολήσει τους εργαζομένους της, έως 13 ώρες ημερησίως. Ξεχνάει βέβαια, η κυρία Υπουργός, ότι υπάρχει παλαιότερη διάταξη από το «νόμο Γεωργιάδη», που εδώ και μία διετία, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις, λόγω αυξημένου «φόρτου εργασίας» να υποβάλλουν αίτημα στο υπουργείο Εργασίας και να ζητούν εξαίρεση (υπέρβαση) από το ανώτατο όριο των 150 ωρών υπερωρίας, ετησίως.. Αρκεί να το εγκρίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Κάτι που έως τώρα, πράττουν στη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί. Άρα, κανείς δεν αποκλείει ότι οι 37,5 μέρες μπορεί να γίνουν 60 ή και ακόμα περισσότερες! Μια έγκριση χρειάζεται, από το Υπουργείο, που η κυρία Κεραμέως προΐσταται. Όμως, αυτά είναι «ψιλά γράμματα».

«Ανάσα» μετά τη βουτιά για την Κρι Κρι

Ένα πακέτο, το οποίο αφορούσε το 0,2% του μετοχικού κεφαλαίου, φαίνεται ότι ήταν αρκετό για την Κρι Κρι, προκειμένου να βγει από το χρηματιστηριακό τέλμα των προηγούμενων εβδομάδων. Η συναλλαγή αφορούσε 68.656 τεμάχια, με την τιμή της αγοραπωλησίας να διαμορφώνεται στα 17,74 ευρώ, έχοντας μικρό premium +3,7%. Αυτό αμέσως έδωσε το έναυσμα να στηθεί ένα μίνι αγοραστικό «πάρτι», επαναφέροντας τη μετοχή κοντά στην περιοχή των 18 ευρώ και διασκεδάζοντας τις αρνητικές εντυπώσεις από την υποχώρηση της κερδοφορίας του α’ εξαμήνου (-26,2% σε ετήσια βάση), η οποία είχε ως αποτέλεσμα η μετοχή να «γκρεμοτσακιστεί» έως και -17,5% μέσα σε μόλις 24 συνεδριάσεις.

Κλειδωμένα στο ταμείο 819 εκατ. ευρώ για την Καρέλιας

Πάνω σε μια ρευστότητα, η οποία ανέρχεται σε περισσότερα από 819 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι κάθεται η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας. Τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου είναι απολύτως αποκαλυπτικά για τη χρηματοοικονομική θέση της εισηγμένης καπνοβιομηχανίας από τη Μεσσηνία. Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι ενεχυριασμένες καταθέσεις ανέρχονται σε 238 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, όμως, η εταιρεία έχει τοποθετήσεις σε άμεσα ρευστοποιήσιμα assets (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα), αξίας 581 εκατ. ευρώ. Το σύνολο, επομένως, ανέρχεται σε 819 εκατ. ευρώ!

Εάν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο δανεισμός είναι μηδενικός και τα ίδια κεφάλαια κυμαίνονται άνω των 795 εκατ. ευρώ, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η Καρέλιας όχι μόνο είναι απολύτως νοικοκυρεμένη, αλλά αποτελεί και πραγματικό… χρυσορυχείο. Φανταστείτε, λοιπόν, ποια θα μπορούσε να ήταν η δυνητική αποτίμηση της εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών αν υπήρχε διάθεση να βελτιωθεί το free float και να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος πέντε σ.μ. Πτολεμαΐς

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας έπεσαν οι τελικές υπογραφές της συμφωνίας για την εξαγορά της αλυσίδας Πτολεμαΐς από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Όπως επιβεβαίωσε χθες ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος Νίκος Λαβίδας – από τα Ιωάννινα όπου πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες media trip-, η εξαγορά (όπως έγραφε από αυτή τη στήλη η «Ν») αφορά μόνο τα πέντε από τα οκτώ καταστήματα της Πτολεμαΐς.

Τα νέα καταστήματα θα ενταχθούν στο δυναμικό της ΑΒ, η οποία αναμένεται να τα διαθέσει σε υφιστάμενο συνεργάτη της franchisee για τη μετατροπή τους στο concept AB Shop & Go.

Οι άγονες γραμμές

Υπεγράφη ο διεθνής διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές της ακτοπλοΐας, με τετραετή διάρκεια, και η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται αύριο.

Βάσει του Κανονισμού 3577/92 της Ε.Ε. οι διαγωνισμοί αυτοί θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις και επειδή πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις η διαδικασία οφείλει να διασφαλίζει διαφάνεια, ίση μεταχείριση και δημοσιότητα, με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, στο ΥΝΑΝΠ και στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Ε.Ε. (TED), πριν δοθεί στη δημοσιότητα.