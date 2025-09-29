Ελληνοτουρκικά σε κενό αέρος, το δίδυμο Γκιλφόιλ – Μπάρακ, το rebranding και ένα mega – deal

Ο παγωμένος διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας δείχνει να παραμένει σε αδιέξοδο, την ώρα που στην Αθήνα μελετούν κάθε κίνηση της Ουάσιγκτον για πιθανή μεσολάβηση. Η άφιξη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στενής συνεργάτιδας του Ντόναλντ Τραμπ, συμπίπτει με την παρουσία στην Άγκυρα του Τομ Μπάρακ, προσωπικού φίλου του Αμερικανού προέδρου.

Το δίδυμο αυτό δεν αποκλείεται να προσδώσει νέα δυναμική, αν και, όπως παραδέχονται διπλωματικές πηγές, η ατζέντα του Τραμπ είναι γεμάτη άλλες προτεραιότητες.

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, η εικόνα παραμένει θολή. Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη δεν πρόκειται να φιλοξενήσει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, αφού ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα παραστεί. Η τελευταία ουσιαστική επαφή των δύο ηγετών κρατάει πάνω από έναν χρόνο, ενώ έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τη συνάντηση Φιντάν – Γεραπετρίτη. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν πως η μη πραγματοποίηση των ραντεβού δείχνει «κενό αέρος» στις σχέσεις, με πιθανές αναταράξεις στο Αιγαίο.

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, στέλνει διπλό μήνυμα: αφενός προς την Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα θέλει διάλογο αλλά ζητεί την άρση του casus belli· αφετέρου προς την εσωτερική αντιπολίτευση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει πως η χώρα έχει ενισχυθεί θεσμικά, οικονομικά και αμυντικά, προχωρώντας σε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα της ιστορίας της. Στο επίκεντρο, τα F-35 που αναμένονται το 2028, αναβαθμισμένα F-16 και ήδη επιχειρησιακά Rafale, που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Το rebranding

Παρά τη συγγραφή του βιβλίου του, το οποίο µάλιστα βιάζεται να εκδώσει, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκει χρόνο για να συνεχίσει και το «rebranding», µε παρουσίες σε διεθνή φόρα.

Έτσι, την επόµενη Παρασκευή θα µιλήσει στη Σορβόννη, «το εµβληµατικό πανεπιστήµιο της Γαλλίας Paris 1 Pantheon-Sorbonne», όπως ενηµερώνει το γραφείο του. Κεντρικό θέµα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών και το µεταπτυχιακό τµήµα Επικοινωνίας, Εξουσίας και ∆ηµοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσµα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγµατοποιηθεί στο αµφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen», είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Αλέξης Τσίπρας µετά την οµιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού πανεπιστηµίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο πανεπιστήµιο, θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και µε τον πρόεδρο του Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

Κερδοφορία… δύο ταχυτήτων στο Χρηματιστήριο

Αύριο ολοκληρώνεται η προθεσμία δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025. Μέχρι στιγμής, οικονομικά μεγέθη έχουν ανακοινώσει συνολικά 73 εισηγμένες της Κύριας Αγοράς του Χ.Α., οι οποίες εμφανίζουν αθροιστικά καθαρά κέρδη 5,419 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό, το οποίο κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2024 (5,438 δισ. ευρώ), κάτι το οποίο διατηρεί τις ελπίδες για μια επανάληψη των περσινών ρεκόρ (11,5 δισ. ευρώ στο σύνολο του 12μήνου).

Βέβαια, μια προσεκτικότερη ανάλυση στα πεπραγμένα των εταιρειών μαρτυρά την ύπαρξη δύο διαφορετικών… ταχυτήτων, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει η ανθεκτική κερδοφορία των τραπεζών κι αρκετών ακόμη blue chips, από την άλλη πλευρά υπάρχει η κάμψη στις εταιρείες διύλισης αλλά και σε αρκετούς «παίχτες» της μικρής και μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίοι βλέπουν την τελική γραμμή να μην ακολουθεί τα γενικά αυξημένα νούμερα σε επίπεδου τζίρου (+4,7% στο σύνολο των 73 εισηγμένων).

Η παραπάνω εικόνα δύσκολα αναμένεται να αλλάξει από τις εναπομείνασες δημοσιεύσεις της σημερινής και της αυριανής ημέρας, δεδομένου ότι οι εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία του Χρηματιστηρίου, έχουν ήδη δώσει «γραμμή» για τις επιδόσεις του εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, ας έχουμε υπόψη ότι σήμερα αναμένονται τα στοιχεία των ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina, Πλαστικά Κρήτης, Medicon, EIS, Qualco, Δάιος, ΕΛΙΝΟΙΛ, Μαθιός Πυρίμαχα, InterTech, CNL Capital, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Ακρίτας κ.α., ενώ την Τρίτη ακολουθούν οι Ελλάκτωρ, Τεχνική Ολυμπιακή, ΛΑΜΨΑ, Trastor, Centric, ΙΛΥΔΑ, AVE, Προοδευτική, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος, Yalco, Τζιρακιάν Unibios, Κλ/για Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Λεβεντέρης, ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Παΐρης, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Μουζάκης, Space Hellas κ.α.

Τα mega – deals

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, παράλληλα, επίκειται να ξεκινήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 400 εκατ. ευρώ, στην Intralot, η οποία αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση του mega deal με τη Bally’s του Σου Κιμ. Αύριο, τέλος, θα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. το νέο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του οποίου η κατασκευαστική εταιρεία άντλησε το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.