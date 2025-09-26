H «τρομερή δουλειά» του Ερντογάν που ζήλεψε ο Τραμπ, μια Μελόνι για τον Μητσοτάκη και ο μεγάλος παίχτης που «σκουπίζει» στο Χρηματιστήριο

Δεν είναι απλά χημεία αυτό που έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι ένας «έρωτας» μεγάλος. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε – για ακόμη μία φορά – το πόσο θαυμάζει τον «σκληρό τύπο» και τα επίτευγματά του.

Τον υποδέχθηκε με καρφίτσα F-35 στο πέτο, τον είπε φίλο και σε μία κρίση… ειλικρίνειας τόνισε: «Κανείς δεν ξέρει καλύτερα από αυτόν από νοθευμένες εκλογές». Ο Τούρκος πρόεδρος το άφησε βεβαίως ασχολίαστο.

Και ο Τραμπ συνέχισεμε επαίνους, που μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει τους άλλους ηγέτες να ξεστομίζουν προς εκείνον (σε μία θλιβερή προσπάθεια να κερδίσουν την εύνοιά του).

Και βεβαίως τις επισημάνσεις του Αμερικανού πρόεδρου για την «τεράστια επιρροή» του Τούρκου ομολόγο του σε διάφορα φλέγοντα μέτωπα ή το «μπράβο» για τα όσα πέτυχε στη Συρία, τα έχουμε ξανακούσει και τα περιμέναμε.

Εκείνο που μας βρήκε ελαφρώς απροετοίμαστους, ήταν η ακόλουθη φράση: «Έχει κάνει τρομερή δουλειά στη χώρα του» μας είπε για τον Σουλτάνο σχεδόν με φθόνο. Να εννοεί που εκτίναξε τον πληθωρισμό στο 200% και βύθισε τη λίρα με τα Erdoganomics; Δύσκολο. Να αναφέρεται σε τίποτα μεγάλες μεταρρυθμίσεις; Μπα..

Καρατομήσεις και φυλακίσεις

Πού έχει κάνει «τρομερή δουλειά» ο Ερντογάν επί χρόνια; Στις «καρατομήσεις» κεντρικών τραπεζιτών, που ο Τραμπ πολύ θα ήθελε να μιμηθεί. Και φυσικά στο να κρατάει την εξουσία, «καθαρίζοντας» το τοπίο από κάθε εμπόδιο – με Συνταγματικές Αναθεωρήσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του και με τους αντιπάλους του στη φυλακή.

Αν λάβουμε υπόψη τα όσα είπε στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ για τους αντιπάλους του ο Τραμπ, δεν θα τον χαλούσε καθόλου να τους δει και αυτούς να ακολουθούν τη μοίρα του Ιμάμογλου. Ήδη πήραμε μία καλή γεύση με την δίωξη του πρώην διευθυντή του FBI.

Λίγο πριν ξεκινήσει όμως η συνάντηση στον Λευκό Οίκο, κάποια ελληνικά μέσα μετέδιδαν μία άλλη… έκτακτη είδηση. Ακυρώθηκε η συνάντηση Ερντογάν – Μελόνι! Πότε; Παραπροχθές. Αλλά η κατάλληλη στιγμή να το βγάλουμε το «χαρτί Μελόνι», για να δείξουμε πως ο άτιμος ο Σουλτάνος κάνει τα ίδια και σε άλλους και όχι μόνο σε εμάς – ήταν η Πέμπτη το απόγευμα. Γιατί εκείνη την ώρα ετοιμαζόταν να υποδεχθεί τον Τούρκο πρόεδρο μετά βαΐων και κλάδων ο πλανητάρχης, την ώρα που ο δικός μας πρωθυπουργός δεν εξασφάλισε με τον Τραμπ μία φωτογραφία από το γεύμα. C’est la Vie, που θα λεγε και ο Μητσοτάκης.

Νέα στρατηγική στο λιμάνι;

Αλλαγές αναμένονται στη διοίκηση του πρώτου λιμένα της χώρας με τον διορισμό νέου προέδρου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) – αυτή τη φορά όμως με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Μέχρι σήμερα, ο ρόλος του προέδρου του Δ.Σ. είχε περισσότερο εποπτικό και θεσμικό χαρακτήρα, με τις εκτελεστικές αποφάσεις να ανήκουν στον διευθύνοντα σύμβουλο. Η φημολογία ότι η κινεζική Cosco, βασικός μέτοχος του ΟΛΠ, προσανατολίζεται σε αναδιάρθρωση της κορυφής της διοίκησης εγείρει ερωτήματα για τη στρατηγική του λιμένα.

Το deal μετά προίκας

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο της αλυσίδας Πτολεμαΐς από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η εν λόγω εξέλιξη κινείται σε ακολουθία με την εκφρασμένη πρόθεση της ΑΒ να προχωρήσει στην απόκτηση τουλάχιστον 25 καταστημάτων μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες για την ενδυνάμωση του δικτύου franchise.

Η «προίκα» της αλυσίδας Πτολεμαΐς είναι 8 καταστήματα, όμως τα πέντε αναμένεται να ενταχθούν στο δυναμικό της ΑΒ, η οποία αναμένεται να τα διαθέσει σε υφιστάμενο συνεργάτη της franchisee της βορείου Ελλάδος, για τη μετατροπή τους στο concept AB Shop & Go. Οι σχετικές επίσημες επιβεβαιώσεις για το deal αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο media trip που διοργανώνει ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης του κλάδου των σούπερ μάρκετ.

Ποιος «σκουπίζει» τη μετοχή της Lamda

Μπορεί χθες η αγορά να επέλεξε το profit taking, προδιδόμενη κι από ορισμένα αρνητικά εταιρικά μεγέθη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη μετοχή της Lamda Development να συνεχίζει την αναρρίχηση στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η τιμή της εταιρείας βρίσκεται αισίως στις παρυφές των 8,0 ευρώ, «τρέχοντας» ένα ράλι της τάξης του +30% στο τελευταίο δίμηνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίηση να αγγίζει πλέον το 1,4 δισ. ευρώ, την ίδια στιγμή που η απόδοση για το 2025 έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω της (+7%), παρότι μέχρι και πριν μερικές ημέρες κινούταν σε αρνητικό έδαφος.

Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τρύφων Νάτσης της Brevan Howard Capital είναι ο μεγάλος «παίχτης», ο οποίος κρύβεται πίσω από το εξελισσόμενο «σκούπισμα» της μετοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο ικανός επιχειρηματίας ήδη ελέγχει το 8,62% του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επιθυμεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη θέση, ποντάροντας στις θετικές ειδήσεις που κυοφορούνται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι στην αγορά ακούγεται ότι η διοίκηση, πέραν όλων των άλλων, βρίσκεται σε προπαρασκευαστική περίοδο για την έκδοση ενός νέου διαπραγματεύσιμου ομόλογου, το οποίο κατά κύριο λόγο θα αναχρηματοδοτήσει τον ήδη υφιστάμενο ομολογιακό δανεισμό.

Από εκεί και πέρα, όσοι σπεύδουν να αγοράσουν μετοχές της Lamda Development είναι βέβαιο ότι έχουν κατά νου ακόμη δύο παραμέτρους. Πρώτον, τα ισχυρά καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου (127,9 εκατ. ευρώ) και δεύτερον, το πρόσφατο deal με την ION Group. Άλλωστε, το ιταλικό fund, πέραν της επένδυσης του 1,4 δισ. ευρώ στον χώρο του Ελληνικό, έχει αποκτήσει και το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development, όπως ακριβώς είχε συμβεί και πέρυσι με την περίπτωση του εφοπλιστή Προκοπίου.

Ουδέν κρυπτόν υπό τον… ισολογισμό

Μπορεί τα δελτία Τύπου των εισηγμένων πολλές φορές να παρουσιάζουν με ωραιοποιημένο τρόπο τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά όλη η (πικρή) αλήθεια συνήθως βρίσκεται στους πολυσέλιδους και «βαρετούς» ισολογισμούς, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των εταιρειών. Και εκεί η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο δύσκολο να καμουφλαριστεί.

Έτσι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μεγάλων και μικρών εισηγμένων του Χ.Α., οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ των καθαρών κερδών, τα οποία εμφανίζονται στα δελτία Τύπου, και των καθαρών κερδών, τα οποία εμφανίζονται στους ισολογισμούς. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι παραποιούν τα στοιχεία. Απλώς τα παρουσιάζουν με έναν τρόπο σαφώς πιο εύπεπτο.

Όμως, το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή η επενδυτική κοινότητα αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα αλλά και τις υφέρπουσες σκοπιμότητες, με αποτέλεσμα να τιμωρεί με κάπως… σκληρό τρόπο τη μετοχή στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Γι’ αυτόν τον λόγο, καλό είναι οι μέτοχοι ναι μεν να ρίχνουν μια ματιά στα δελτία Τύπου, αλλά να κοιτάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τους ισολογισμούς, όπου υπάρχει η αλήθεια των αριθμών, απογυμνωμένη από τα τεχνάσματα των γραφείων Τύπου.