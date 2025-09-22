Ένα βήμα πίσω από τον Ερντογάν, 10 μονάδες πίσω από τον κανένα – Το δύσκολο φθινόπωρο του Κ. Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη, η Αθήνα προετοιμάζεται για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σημειολογικά, η εικόνα μόνο ευνοϊκή δεν είναι για τον Έλληνα πρωθυπουργό. Την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν έχει λάβει πρόσκληση για τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, με ατζέντα που περιλαμβάνει από τα F-16 και τα F-35 μέχρι μεγάλες αμυντικές συμφωνίες με την Boeing, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να αρκεστεί σε μια τυπική παρουσία στη δεξίωση του Αμερικανού προέδρου. Μένει, σχολίαζαν πηγές, ένα βήμα πίσω από τον σουλτάνο.

Η αντιπαραβολή δεν περνά απαρατήρητη. «Κλειστές πόρτες» του Λευκού Οίκου για την Ελλάδα, τον «πυλώνα σταθερότητας», την ώρα που ο ταραξίας της περιοχής, η Άγκυρα απολαμβάνει θερμή υποδοχή. Και το μήνυμα είναι σαφές: η Ουάσιγκτον βλέπει τον Ερντογάν ως τον «δύσκολο αλλά απαραίτητο συνομιλητή», ενώ η Αθήνα μένει στην κατηγορία του καλού, αλλά όχι στρατηγικού συμμάχου.

Το «ναρκοπέδιο» της Νέας Υόρκης

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν καλά ότι το ραντεβού με τον Τούρκο πρόεδρο θα είναι κάθε άλλο παρά εύκολο. Η ατζέντα παραμένει βαριά: από τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι τις τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο και το διαρκές «παζάρι» της Άγκυρας με τους Αμερικανούς.

Το γεγονός ότι ο Ερντογάν θα έχει ήδη εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο με διθυραμβικά σχόλια από τον Τραμπ, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ελληνική πλευρά. Γιατί το μήνυμα που θα φτάσει στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του στην Ουάσιγκτον. Θα τεθεί άραγε το ζήτημα του casus belli και της άρσης του ως προϋπόθεσης για συμμετοχή στο SAFE; Και τι θα απαντήσει ο σουλτάνος; Θα μάθουμε πολύ σύντομα.

Ο πονοκέφαλος των δημοσκοπήσεων

Αλλά αν στη διεθνή σκηνή η εικόνα είναι δύσκολη, στο εσωτερικό τα πράγματα δεν είναι ευκολότερα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ένα προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να έχουν πείσει την κοινωνία.

Παρά τις αναφορές στη «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης», οι πολίτες δεν βλέπουν σημαντική αλλαγή στην τσέπη τους. Και αυτό αποτυπώνεται στην απουσία πολιτικού κέρδους.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι η προσωπική φθορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ερώτηση για τον «καταλληλότερο πρωθυπουργό», η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει 35%, δέκα μονάδες πάνω από τον ίδιο τον Μητσοτάκη που μένει στο 25%. Πρόκειται για σήμα κινδύνου: μπορεί η αντιπολίτευση να μην έχει να αντιπαραθέσει έναν ισχυρό ηγέτη, ωστόσο η κοινωνία δείχνει κουρασμένη από το Μαξίμου.

Το ακατανόητο «άνοιγμα»

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να προχωρήσει σε νέο «άνοιγμα» με την πολιτική μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου, μόνο ερωτηματικά προκαλεί. Ήδη, στο εσωτερικό της ΝΔ η κριτική που δεχόταν ο πρωθυπουργός ερχόταν κυρίως από τα δεξιά, με το επιχείρημα ότι έχει «πασοκοποιήσει» όχι μόνο την κυβέρνηση – με σειρά υπουργών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ – αλλά και το ίδιο το κόμμα. Και η απάντησή του σε αυτή την κριτική ήταν… να πάρει ακόμη ένα στέλεχος προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ.

Όπως σχολιάζουν γαλάζια στελέχη, το μήνυμα που περνά προς την κοινωνία δεν είναι αυτό μιας δυναμικής κυβέρνησης που επιμένει στη δική της πολιτική ταυτότητα, αλλά μιας ηγεσίας που συνεχώς αναζητά δεκανίκια. Και τούτο τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός δείχνει να χάνει την απευθείας σχέση του με το εκλογικό σώμα.

Ο δύσκολος χειμώνας

Όλα αυτά συνθέτουν ένα περίπλοκο σκηνικό: στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα εμφανιστεί στη σκιά του Ερντογάν, χωρίς να έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Στο εσωτερικό, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια κοινωνία δύσπιστη απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα και έναν πρωθυπουργό που φθείρεται προσωπικά. Ο χειμώνας που έρχεται, σε όλα τα επίπεδα, μόνο εύκολος δεν θα είναι.

Κάτι αλλάζει στα ταμεία

Διάταξη που αφορά τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας εμπεριείχε το εργασιακό νομοσχέδιο που έως τα τέλη της περασμένης εβδομάδας βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση και σε λίγες μέρες εισέρχεται προς ψήφιση.

Στο άρθρο 80 του σχεδίου νόμου γίνεται αναφορά στη λήψη μέτρων εξυγίανσης, λύσης και εκκαθάρισης εκ μετατροπής αλληλοβοηθητικών ταμείων. Στο σχόλιο που έκανε, στη δημόσια διαβούλευση, επί του εν λόγω άρθρου το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) διαπιστώνει πως με τη συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται ξανά το ΤΑΥΦΕ στον 1ο πυλώνα ασφάλισης.

Έχει προηγηθεί ο «νόμος Γεωργιάδη – Τσακλόγλου» (ν.5078/23), που έκανε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή τοποθετούσε το Ταμείο στον β’ πυλώνα ασφάλισης μέσω της άρσης υποχρεωτικής ασφάλισης σε αυτό και είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Τώρα, έστω και έμμεσα, με την αναφορά στη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας, τεκμαίρεται κάτι διαφορετικό.

Στα ύψη τα προμερίσματα

Στις 51 εισηγμένες εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει έως σήμερα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025, ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 4,3%, τα λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 3,8% και η καθαρή κερδοφορία οριακά μειωμένη κατά 1,3%. Αν εξαιρεθεί ο ενεργειακός κλάδος, η εικόνα δείχνει πολύ καλύτερη, με τα καθαρά κέρδη και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 19%, γεγονός που αποτελεί μια καλή ένδειξη για τα μερίσματα που θα μοιραστούν και την επόμενη χρονιά.

Ήδη τα ανακοινωμένα προμερίσματα που θα μοιραστούν έως το τέλος του 2025 έχουν υπερβεί τα 750 εκατ. ευρώ, μια επίδοση πρωτοφανής στην ιστορικότητα του τέταρτου τριμήνου του Χρηματιστηρίου.