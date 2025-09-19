ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο από τις Βρυξέλλες, επιδοτήσεις στον αέρα και ο κύκλος των χαμένων μαρτύρων

Το «καλάθι της ΔΕΘ» μπορεί να γέμισε με υποσχέσεις, αλλά η άλλη πλευρά του τραπεζιού μυρίζει… καμένη γη. ΟΠΕΚΕΠΕ: το σκάνδαλο που δεν λέει να κλείσει.

Η Κομισιόν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: μέχρι τις 2 Νοεμβρίου η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για το ΟΣΔΕ, αλλιώς τα κονδύλια των αγροτικών επιδοτήσεων «παγώνουν».

Δεν μιλάμε για ψιλά, αλλά για αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών που κρατούν όρθιο τον αγροτικό κόσμο. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βέβαια, γνώριζε, λέγεται, από τις αρχές Αυγούστου. Και τι έκανε άραγε; Μάλλον ήλπιζε να περάσει και αυτό.

Action plan

Η Αθήνα έχει υποβάλει «action plan» με 54 σημεία εξυγίανσης. Τα περισσότερα υλοποιήθηκαν, αλλά εκκρεμεί το μεγάλο: η νομοθετική υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στις Βρυξέλλες πάντως δεν εντυπωσιάστηκαν.

Η απάντηση της χώρας για τα γεωχωρικά δεδομένα κρίθηκε ανεπαρκής. Με απλά λόγια: η Ε.Ε. θεωρεί ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη βάση για τον έλεγχο αγροτεμαχίων και ζώων.

Στην εξεταστική… λείπουν οι πρωταγωνιστές

Αν οι Βρυξέλλες στέλνουν τελεσίγραφα, η Βουλή βράζει. Στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο, η ΝΔ κατάφερε το απίθανο: να αποκλείσει κρίσιμους μάρτυρες. Ούτε Μυλωνάκης, ούτε «Φραπές», ούτε «Χασάπης» – ονόματα που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση. Ούτε, φυσικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ζήτησαν ρητά.

Αντίθετα, το προεδρείο της επιτροπής παραμένει μονοκομματικό, με βουλευτές της ΝΔ να κρατούν τα κλειδιά.

Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως η ΝΔ «πέταξε τη δικογραφία από το παράθυρο» και τώρα αποφεύγει ακόμη και τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «100% σκάνδαλο Μητσοτάκη», βάζοντας στο κάδρο και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι «η ΝΔ γνώριζε από την πρώτη στιγμή» και άλλαζε διοικήσεις μόνο για να κουκουλώσει. Ακόμη και η Νέα Αριστερά μίλησε για «πέπλο προστασίας» στους μάρτυρες.

Η οργή της κοινής γνώμης

Το πιο ανησυχητικό για την κυβέρνηση δεν είναι μόνο τα τελεσίγραφα της Κομισιόν ή οι κόντρες στη Βουλή. Είναι η οργή της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τη MRB, το 77,2% των πολιτών πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ το 58,7% ρίχνει ευθέως την ευθύνη στην κυβέρνηση. Με τέτοια νούμερα, το πολιτικό κόστος είναι εκρηκτικό.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς ένα ακόμη «γαλάζιο» σκάνδαλο. Είναι βόμβα με ευρωπαϊκό φιτίλι και εσωτερικό παρασκήνιο. Αν χαθούν κονδύλια, αν παγώσουν επιδοτήσεις, η οργή δεν θα μετριέται σε ποσοστά δημοσκοπήσεων αλλά σε χωράφια που θα μείνουν αβοήθητα. Και εκεί, κανένα «καλάθι της ΔΕΘ» δεν θα φανεί αρκετό για να κατευνάσει τους αγρότες – ούτε τους ψηφοφόρους.

Και με τη βούλα

Με την υπογραφή της Γερουσίας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι και επίσημα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ναι, σωστά διαβάσατε, ετοιμάζει επιτέλος βαλίτσες για την Ελλάδα.

Η επικύρωση έγινε με την περίφημη «πυρηνική επιλογή», τον κανονισμό που έσπρωξε η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία ώστε να περνούν οι διορισμοί μαζικά, ανά ομάδες. Έτσι, το όνομα της Κίμπερλι μπήκε στο πακέτο των 48 διπλωματών που εγκρίθηκαν μονομιάς – για να μη μείνουν άδεια τα γραφεία της αμερικανικής διπλωματίας ως το 2029, όπως αστειεύτηκε ο ηγέτης της πλειοψηφίας, Τζον Θουν.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η κ. Γκίλφοϊλ θα έπρεπε ήδη να έχει φτάσει στην Αθήνα. Όμως, η κόντρα Ρεπουμπλικανών – Δημοκρατικών για το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» (copyright Ντόναλντ Τραμπ) πάγωσε τη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι βαλίτσες να μείνουν μισοανοιγμένες.

Στην Ουάσινγκτον μπορεί να χρειάστηκε λίγη «πυρηνική ενέργεια» για να πάρει το πράσινο φως, αλλά στην Αθήνα όλοι περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί η Κίμπερλι στο διπλωματικό πεδίο και δη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην Άγκυρα βρίσκεται άλλωστε – εδώ και καιρό – ο φίλος της Τομ Μπάρακ.