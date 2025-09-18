Οι δημοσκοπήσεις, το γερασμένο Πίρι Ρέις και τα σενάρια για τρίτο πρόσωπο

Με μια φράση – «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» – ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να σβήσει κάθε σενάριο αλλαγής εκλογικού νόμου ή πρόωρων εκλογών. Και για όσους επιμένουν σε σενάρια «τρίτου προσώπου» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ξεκαθάρισε: δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, ούτε διάθεση. Από εκείνον μάλλον όχι. Από άλλους, δεν παίρνουμε και όρκο.

Στην ίδια συνέντευξη, υπογράμμισε: «Το νοικοκυριό ενδιαφέρεται για το νοίκι, το ρεύμα, τους μισθούς – όχι για την πολιτική κουζίνα του Κολωνακίου». Μας διαβάζει μάλλον, γιατί αυτά λέμε καιρό τώρα, αλλά πού;

Η δημοσκόπηση της Pulse, πάντως, δείχνει Ν.Δ. στο 24% (με εξαιρετικά μικρή άνοδο, παρά το πακέτο της ΔΕΘ), το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ καθηλωμένο στο 6%. Η «γκρίζα ζώνη» παραμένει υψηλή, 17%, δείχνοντας πως οι αναποφάσιστοι κρατούν στα χέρια τους την επόμενη μέρα.

Το «Πίρι Ρέις» και το ΚΥΣΕΑ

Και κάπως έτσι εν μέσω δημοσκοπικών καθιζήσεων έρχονται και οι εντάσεις στο Αιγαίο. Η τουρκική απειλή εξόδου του «Πίρι Ρέις» για έρευνες σε ελληνικά ύδατα ήρθε σε συγκυρία ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Η Άγκυρα εξέδωσε NAVTEX, μιλώντας για αποστρατιωτικοποίηση νησιών από τη Θάσο και τη Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο. Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX και στρατιωτική άσκηση από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο.

Ο Νίκος Δένδιας πάντως δεν συμμερίστηκε τα περί συναγερμού. «Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε». Ένα σκάφος 75 ετών δεν φαντάζει απειλή – όμως το ΥΠΕΞ κρατά άλλη γραμμή: «Η Αθήνα παρακολουθεί στενά, σε πλήρη ετοιμότητα».

Παράλληλα, το μεταναστευτικό επιστρέφει στην Κρήτη, με ροές από τη Λιβύη, ενώ η Αθήνα προσπαθεί να «ξηλώσει» το τουρκολιβυκό μνημόνιο μέσω τεχνικών συνομιλιών για ΑΟΖ και με τη συμμετοχή της Chevron στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Οι ΗΠΑ προς το παρόν παραμένουν θεατές.

Στις αγορές με μέτρο

Μετά από σερί αναβολών, ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου (λήξης 2035), αντλώντας 250 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,26%. Οι προσφορές έφτασαν τα 941 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες από τον Φεβρουάριο (1,188 δισ.).

Στα κρατικά ταμεία βρίσκονται ήδη πάνω από 40 δισ., οπότε το ζητούμενο δεν είναι η άντληση ρευστότητας, αλλά η σταθερή παρουσία στις αγορές.

Metlen στον FTSE 100

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου κάνει ιστορικό βήμα: από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου εισέρχεται στον δείκτη FTSE 100, με κεφαλαιοποίηση 7,54 δισ. ευρώ, καταλαμβάνοντας την 70ή θέση.

Η πρώτη ελληνική μετοχή στον αγγλικό δείκτη αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές ροές κεφαλαίων ήδη από το αυριανό rebalancing.

Το «κοστούμι» Θεοδωρικάκου

Και στο εσωτερικό, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σφίγγει τον έλεγχο στα αναπτυξιακά. Οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις των επενδυτών θα ελέγχονται πλέον κάθε χρόνο, με ανάκτηση ενισχύσεων σε όσους δεν τηρούν τα συμφωνημένα. Οι υπηρεσίες γνώριζαν χρόνια το πρόβλημα και το μετέφερα στους υπουργούς. Μέτρα όμως δεν είχαν στο παρελθόν ληφθεί.