Όταν βρέχει πλεονάσματα, αλλά καίει το παρασκήνιο: Porche, Chevron, NAVTEX και ένας εμφύλιος

Με το χαρτί των υπερπλεονασμάτων μπαίνει στον Οκτώβριο το οικονομικό επιτελείο. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη Δευτέρα του μήνα, με αναθεωρημένο –και μάλιστα προς τα πάνω– στόχο για το 2025: πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 3% του ΑΕΠ.

Αυτό σημαίνει τρίτη συνεχόμενη χρονιά πλεονασμάτων σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Το μήνυμα δεν περιορίζεται στις Βρυξέλλες και τις αγορές. Στο εσωτερικό η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως πολιτικό όπλο για τη συζήτηση που θα ανοίξει λίγους μήνες πριν από τη ΔΕΘ του 2026 γύρω από νέα «πακέτα» ελαφρύνσεων.

Το γιατί βέβαια χρειάζεται να έχουμε υπερπλεονάσματα και όχι απλώς να πετυχαίνουμε τους στόχους δεν μας το έχουν εξηγήσει. Μάλλον γιατί είναι πιο γλυκό (για το Μαξίμου) να έρχεται σε δεύτερη φάση ο «μποναμάς» στους πολίτες, που παραμένουν δεύτεροι από το τέλος σε αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε.

Chevron στον ορίζοντα

Η είδηση της καθόδου της Chevron στις ελληνικές θάλασσες προκάλεσε πανηγυρισμούς και πολιτικές δηλώσεις περί «ιστορικής ευκαιρίας». Και γεωπολιτικά πράγματι είναι άκρως σημαντική. Η αγορά, όμως, ξέρει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Το έργο είναι δεκαετίας: χρειάζονται λιμάνια, υποδομές και προσήλωση στον στόχο για να γίνει πραγματικότητα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλώνει αποφασισμένος να «τρέξει» τις διαδικασίες, τονίζοντας πως «όλες οι χώρες γύρω μας αξιοποίησαν τον θαλάσσιο πλούτο τους» και ήρθε η ώρα να το κάνει και η Ελλάδα.

Το πρώτο τεστ θα είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια στη Βουλή. Ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλα ως το τέλος του έτους, ώστε το αφήγημα της «ενεργειακής απογείωσης» να αποκτήσει και θεσμική σφραγίδα.

NAVTEX και αντι-NAVTEX

Η τουρκική απάντηση δεν άργησε. Η Άγκυρα έβγαλε το «Πίρι Ρέις» για «επιστημονικές έρευνες» στο Αιγαίο και εξέδωσε NAVTEX. Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX από τον σταθμό της Λήμνου, δείχνοντας ότι δεν αφήνει τίποτε αναπάντητο.

Το επόμενο 48ωρο θα δείξει πώς θα κινηθεί το τουρκικό σκάφος, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί στενά και στο πεδίο. Η κυβέρνηση, πάντως, προσπαθεί να κρατήσει το ζήτημα χαμηλά για να μην υπονομευθεί το αφήγημα της σταθερότητας και των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Porsche

Την ώρα που το Μαξίμου θέλει να μιλάει για πλεονάσματα, επενδύσεις και δυναμικές κινήσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται δριμύτερο. Η ΑΑΔΕ δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ –μεταξύ αυτών πολυτελή αυτοκίνητα, όπως Porsche, έντεκα ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς– που συνδέονται με την Πόπη Σεμερτζίδου, στέλεχος και πολιτευτή της Ν.Δ., τον σύντροφό της και συγγενικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι παράνομες επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 2,6 εκατ. ευρώ. Και η έρευνα δεν σταματά εδώ: η Αρχή για το Ξέπλυμα συνεχίζει να «ξεψαχνίζει» αντίστοιχες υποθέσεις με ευρωπαϊκούς πόρους. Το ζήτημα, όπως είναι αναμενόμενο, τροφοδοτεί την αντιπολίτευση, η οποία μιλά για «συστημική διαφθορά» του επιτελικού κράτους.

Αμερικανικό «cancel» ανάποδα

Στις ΗΠΑ –και στα ελληνικά social media– η αντιπαράθεση για το ποιος ή τι «όπλισε» το χέρι του Τάιλερ Ρόμπινσον, που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ, συνεχίζεται με ακραία ένταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει την Αριστερά. Οι Δημοκρατικοί επιμένουν για ακροδεξιές επιρροές και ευθύνη του συντηρητικού περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής, στοιχεία δεν υπάρχουν ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Αντιθέτως, φαίνεται πως ο 22χρονος ήταν βυθισμένος στη βία των βιντεοπαιχνιδιών και στο σκοτεινό διαδίκτυο, με την τρανς συγκάτοικο – σύντροφό του, που συνεργάζεται με τις αρχές, να θεωρείται κρίσιμος μάρτυρας.

Και ενώ στην Ελλάδα έχει βγει το αριστερόμετρο και οι «αναλυτές» (που ξεπήδησαν από κομματικό σωλήνα) κουνούν το δάχτυλο όσους τόλμησαν να πουν ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν σκοτεινή ημέρα ή τον χαρακτήρισαν συντηρητικό (όπως ακριβώς κάνoυν στο σύνολό τους τα αμερικανικά μέσα) αντί να του βάλουν την ταμπέλα του ακροδεξιού, στις ΗΠΑ εξελίσσεται ένα ιδιότυπο διαδικτυακό «πογκρόμ». Αυτό κατά όσων εκφράζονται αρνητικά για τον Κερκ. Πλατφόρμες καλούν σε «καταγγελία – χαφιεδισμό» με στόχο την απόλυση.

Δεν είναι κάτι εντελώς νέο: για χρόνια βλέπαμε το «cancel culture» της Αριστεράς και του woke κινήματος να οδηγεί σε απολύσεις και καταστροφή καριέρας. Οι Ρεπουμπλικάνοι το κατήγγειλαν με σφοδρότητα ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου. Σήμερα, όμως, κάνουν ακριβώς τα ίδια και χειρότερα. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες βυθίζονται όλο και περισσότερο σε μια επικίνδυνη πόλωση, με ρητορική που θυμίζει εμφύλιο.

Όσοι πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι πολύ μακριά μας, ας το ξανασκεφτούν. Τέτοιου είδους τάσεις ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός.