Το παραμύθι της μεσαίας τάξης, τα αγκάθια σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ και ένα deal που έρχεται

Η ώρα της μεσαίας τάξης έφτασε μας είπε η κυβέρνηση «δείχνοντας» στο πακέτο που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Και ψάξαμε, ψάξαμε αλλά μεσαία τάξη δεν βρήκαμε.

Με εξαίρεση τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες (το πιο ουσιαστικό από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν), η οποία αφορά τους πάντες (και επομένως περιλαμβάνει και τη μεσαία τάξη), όλα τα άλλα μέτρα αφορούν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες – που είτε εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλό οικογενειακό εισόδημα είτε μένουν σε ακριτικές περιοχές.

Και δεν έχουμε καμία αντίρρηση, βεβαίως, να δοθούν κίνητρα οπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά με πληθυσμό κάτω των 1500 ατομων και η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά (και ακόμη περισσότερα ), προκειμένου να επιστρέψουμε στα χωριά και στα νησιά μας και να μην ερημώσουν. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο και όχι μέτρο στήριξης της μεσαίας τάξης.

Οι νέοι, η κοροϊδία και τα παιδιά

Ποια άλλα μέτρα ξεχωρίζουν;

α) Ο μηδενικός φόρος για νέους κάτω των 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Ούτε αυτό το λες μεσαία τάξη. Άσε που οι κακές γλώσσες (όχι εμείς) το είπαν «ελαφρώς κοροϊδία», αφού η συντριπτική πλειονότητα των νέων αυτής της ηλικίας έχουν ούτως ή άλλως εισόδημα που εμπίπτει στο αφορολόγητο όριο.

β) Ο μηδενικός συντελεστής για οικογένειες με 4 παιδιά και εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Δεν μας είπε βέβαια η κυβέρνηση πόσες τέτοιες οικογένειες υπολογίζει ότι έχουμε.

Αν διαιρέσεις το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα με το 12, σου δίνει εκεί κοντά στα 1.600 ευρώ. Τόσα λοιπόν μπαίνουν σε ένα σπίτι με 6 στόματα κάθε μήνα. Δύο μισθοί των 800 ευρώ. Σκέψου τώρα αυτή οικογένεια με τα 4 παιδιά να έχει να πληρώσει και κανένα ενοίκιο 800 ευρώ. Ο ένας μισθός εκεί, ο άλλος να καλυφθούν τρόφιμα, ρεύμα, ρούχα, δραστηριότητες των 4 παιδιών.

ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ

Τι δεν έδωσε ο Μητσοτάκης – που όντως θα στήριζε τη μεσαία τάξη;

Μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης

Μείωση του ΕΝΦΙΑ για το σύνολο των ιδιοκτητών, που έχουν αγοράσει ένα σπίτι με πολύ κόπο και με χρέη στην τράπεζα, αλλά για κάποιο λόγο πληρώνουν και «ενοίκιο» στο κράτος

Κίνητρα στις επιχειρήσεις για αυξήσεις στους μισθούς (και όχι δεν εννοούμε μόνο τον κατώτατο μισθό – δεν είναι αυτό μεσαία τάξη).

Ουσιαστικά μέτρα για μείωση των ενοικίων.

Για το τελευταίο όμως, το στεγαστικό, μας έδωσε όμως τη λύση. Συγκατοίκηση.

Γενικά το μήνυμα ήταν περίπου «κάντε παιδιά, τρέξτε στα χωριά και σταματήστε να γκρινιάζετε που είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, πίσω μόνο από τους Βούλγαρους».

Γιατί είμαστε συνετοί, πειθαρχημένοι και δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Μας αγαπάνε οι αγορές (ισχύει). Μας αγαπάνε το Bloomberg και οι FT. Και η αγάπη αυτή μας δίνει το κουράγιο να περιμένουμε έως το 2027 για κάλπες.

To know us better

Μόνο ένας υπουργός, ο Μακεδονίας-Θράκης Κ. Γκιουλέκας έκανε την εμφάνισή του στην παραδοσιακή «to know us better» συνάντηση με τους δημοσιογράφους που οργάνωσε στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα», την Παρασκευή, η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έσπασε το «εμπάργκο» με τις κυβερνητικές παρουσίες στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς». Εθεάθη να απολαμβάνει το παγωτό του στη βεράντα του ξενοδοχείου μετά την ομιλία του πρωθυπουργού.

Κλίμα βαριάς κατήφειας σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Ν.∆. μετέφερε σε συνοµιλητές του στη Θεσσαλονίκη πρώην υπουργός. Τι έλεγαν; Ότι δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Deal ή (και) placement στην Profile

Σε μια περίοδο υψηλού ενδιαφέροντος φαίνεται ότι εισέρχεται η Profile, καθώς η αγορά περιμένει ότι η εταιρεία του Μπάμπη Στασινόπουλου ετοιμάζεται για μια σειρά εξελίξεων σε πολλαπλά μέτωπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή εξαγορά από το εξωτερικό, η οποία θα έρθει να ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη «ανεβασμένες» οικονομικές επιδόσεις. Όμως, την ίδια στιγμή δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο ενός placement από τον βασικό μέτοχο, ο οποίος σήμερα διατηρεί το 42,76% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η τρέχουσα τιμή στο ταμπλό (6,8 ευρώ) ενδεχομένως να μαρτυρά ορισμένα πράγματα, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι μέχρι και τον Απρίλιο δεν ξεπερνούσε τα 5 – 5,5 ευρώ.

Πάντως, στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η αποτίμηση της εισηγμένης (P/E 29,8x), η οποία «παίζει» σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση τόσο με την υπόλοιπη ελληνική αγορά (P/E 12,4), αλλά και σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες της Ευρώπης (P/E 27,4x). Εφόσον δεν υπάρχει στο προσκήνιο κάποιο deal ή κάποια άλλη εταιρική εξέλιξη, το παραπάνω premium δεν μπορεί να… εξηγηθεί.