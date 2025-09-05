Ο ηγέτης με αλγόριθμο TikTok, τα σκάνδαλα (που φουντώνουν) και οι εκπλήξεις της Θεσσαλονίκης

Στην Αμερική, η βασική ιδέα που ένωσε τους πολίτες από την ίδρυση του κράτους ήταν ότι η μονοπρόσωπη εξουσία είναι λάθος. Η δυσπιστία απέναντι στο ομοσπονδιακό κράτος –που θεωρείται αργό και αναποτελεσματικό– συμπλήρωνε το ίδιο αφήγημα. Θεωρητικά, όλα αυτά θα έκαναν αδύνατο σε έναν πρόεδρο να κυβερνά με διατάγματα. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ: στέλνει στρατό στις πόλεις, επιβάλλει δασμούς – όσο υψηλούς θέλει – όπου θέλει, παρεμβαίνει στην κεντρική τράπεζα, γίνεται…σοσιαλιστής εθνικοποιώντας εν μέρει εταιρείες και υλοποιεί ότι σκέψη έχει στο μυαλό του. Ο λόγος του είναι «νόμος».

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, αλλά σε αντίθεση από ό,τι πολλοί θα περίμεναν, καθόλου δημοφιλές. Η καθαρή του αποδοχή βρίσκεται στο -14%. Το παράδοξο είναι προφανές: η πλειοψηφία των Αμερικανών διαφωνεί ή έχει απογοητευτεί. Ακόμη και οι λάτρεις του MAGA εξαπολύουν εναντίον του βολές για την απροθυμία του να αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση Έπσταϊν, αλλά και για την επιμονή του να στηρίζει τις επιλογές Νετανιάχου. Κι όμως εκείνος εξακολουθεί να κερδίζει κάθε μάχη, να εμφανίζεται παντοδύναμος. Πώς εξηγείται αυτό;

Η μία εξήγηση, λέει ο Economist, είναι ο ρυθμός. Ο Τραμπ «κινείται με ταχύτητα αλγορίθμου TikTok», τραβάει την προσοχή και περνάει αμέσως στο επόμενο ζήτημα, προτού οι αντίπαλοί του καταλάβουν τι συνέβη. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει καν εξετάσει αν ήταν νόμιμη η αποστολή στρατού στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, κι εκείνος ήδη ετοιμάζεται για το Σικάγο. Αν κάποια δικαστική οδός κλείσει, δοκιμάζει μια άλλη. Αν ένα σκάνδαλο ξεσπάσει, προχωρά σε μία ανακοίνωση – έκπληξη και η ατζέντα αλλάζει και πάλι. Είναι ένα «ταλέντο» το οποίο κανείς δεν μπορεί να του αμφισβητήσει. Αλλά έχει και ένα άλλο τεράστιο πλεονέκτημα. Μια εξαφανισμένη αντιπολίτευση. Οι Δημοκρατικοί, σε πλήρη διάλυση, ψάχνουν ακόμη εάν μετά το θλιβερό τέλος της θητείας Μπάιντεν και τη συντριβή της Κάμαλα Χάρις θέλουν έναν αριστερό επαναστάτη ή έναν νέο Μπιλ Κλίντον.

Αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι από την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων ετών, είστε αχάριστοι. Γιατί εδώ περνάμε ακόμη καλύτερα. Τον «αλγόριθμο TikTok» τον έχουμε τελειοποιήσει και τρέχει ακόμη πιο γρήγορα η εναλλαγή στο αφήγημα. Και κάπως έτσι. Η καθόλα ζηλευτή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως μας διαβεβαιώνουν και τα δημοσιεύματα ξένου Τύπου, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό ύστερα από το μέγα – σκανδαλο των υποκλοπών (παρακολουθούσαν τους δικούς τους, τους αντιπάλους τους, τους δημοσιογράφους, τους επιχειρηματίες ακόμη και τους στρατιωτικούς), την τραγωδία των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα γιδοπρόβατα – φαντάσματα, τις βιολογικές ντομάτες στην κορυφή του Ολύμπου και τους γαλάζιους φραπέδες, τα διαδοχικά ραπίσματα στην εξωτερική πολιτική (όπου καθημερινά με κάθε νέα εξέλιξη «πέφτουμε από τα σύννεφα» για το πώς μας φέρονται χώρες που θεωρούσαμε συμμάχους), τα pass δια πάσαν νόσον και τη συγκατοίκησή μας με τους Βούλγαρους στον πάτο της αγοραστικής δύναμης της Ε.Ε.

Τι από όλα αυτά θα γιατρέψουν τα 1,7 δισ. της ΔΕΘ που έρχονται χάρη στα υπερπλεονάσματα, που με τη σειρά τους ήρθαν χάρη στο ρεκόρ των έμμεσων φόρων; Θα δείξει. Στη Θεσσαλονίκη εξάλλου δεν θα περιμένουμε μόνο τα όσα θα υποσχεθεί ο πρωθυπουργός. Θα περιμένουμε και τα όσα έχουν να πουν και οι άλλοι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής. Λέτε να έχουμε αποκαλύψεις και εκπλήξεις;

Δράμα(τα)

Τα κυβερνητικά κλιμάκια εν τω μεταξύ τρέχουν από άκρη σε άκρη της Βόρειας Ελλάδας παρουσιάζοντας ανά περιφερειακή ενότητα τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης και υποσχόµενα εν κατακλείδι καλύτερες ηµέρες. Η αλήθεια είναι, όµως, ότι παρά τα θετικά σηµεία των εν λόγω σχεδίων, εισέπραξαν ουκ ολίγη γκρίνια από τους πολίτες, µε πρώτο και κύριο την ακρίβεια της καθηµερινότητας.

«Θερµή» υποδοχή ετοίµασαν εξάλλου συνδικαλιστές του χώρου Υγείας στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη ∆ράµα, γι’ αυτό ο ίδιος δεν… πλησίασε την περιοχή, ενώ χαρακτηριστική είναι και η «λύπη και αγανάκτηση» που εκφράζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορδελιού – Ευόσµου για την τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Άµυνας, Νίκου ∆ένδια, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο πρώην στρατόπεδο «Ζιάκα», περί δηµιουργίας οικισµού στρατιωτικών κατοικιών. Ο δήµος ζητά τη δηµιουργία µίνι µητροπολιτικού πάρκου.

Ολοταχώς για ρεκόρ μερισμάτων

Σε περισσότερες από 90 ανέρχονται πλέον οι εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες έχουν αποφασίσει να επιβραβεύσουν τους μετόχους, ανοίγοντας… διάπλατα τα ταμεία. Μάλιστα, ανάμεσα σ’ αυτές, εκτός των λεγόμενων μερισματικών εταιρειών, συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες, οι οποίες είχαν (για διάφορους λόγους) σχεδόν ξεχάσει τι σημαίνει «δίνω μέρισμα».

Το αποτέλεσμα αυτής της «γενναιοδωρίας», είναι οι εκτιμήσεις των αναλυτών να ανεβάζουν τον πήχη για τα φετινά μερίσματα έως και τα 5,5 δισ. ευρώ. Εάν οι υψηλές προσδοκίες επιβεβαιωθούν και στην πράξη, τότε σημαίνει ότι το 2025 θα αποτελέσει έτος – ρεκόρ για τις χρηματικές διανομές, υπερβαίνοντας την επίδοση του 2007, όταν είχαν δοθεί 5,42 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τότε στο ταμπλό του Χ.Α. υπήρχαν πολύ περισσότερες εταιρείες σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Πάντως, τη… διαφορά αναμένεται να κάνουν οι τράπεζες, οι οποίες όχι απλώς έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το payout ratio (ποσοστό διανομής επί της καθαρής κερδοφορίας), αλλά ετοιμάζονται να καλωσορίσουν και τον θεσμό των προμερισμάτων, δίνοντας μέσα στο φθινόπωρο ένα μέρος των χρημάτων από την τρέχουσα οικονομική χρήση. Πρόκειται για μια τακτική, την οποία ναι μεν βλέπουμε συχνά – πυκνά σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως για παράδειγμα στη διύλιση, αλλά για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί στις τράπεζες.

Μικρή στο µάτι…

Μπορεί η κεφαλαιοποίηση της ΕΛΒΕ να υπολείπεται των 20 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό δεν εµποδίζει τη διοίκηση να µοιράζει µερίσµατα, τα οποία θα ζήλευσαν πολύ µεγαλύτερες εισηγµένες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χθεσινή Γ.Σ. άναψε το πράσινο φως για τη διανοµή ετήσιας επιβράβευσης της τάξης του 0,40 ευρώ/µετοχή. Πρόκειται για ένα χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε dividend yield άνω του 7,5%, τη στιγµή που ο µέσος όρος της υπόλοιπης χρηµατιστηριακής αγοράς είναι… υποδιπλάσιος. Καθόλου άσχηµα για την οικογένεια Κιτσικόπουλου, η οποία ελέγχει τα πράγµατα στην εισηγµένη.