Κομπιναδόροι διευθυντές, ο ελληνικός νόμος του Μέρφυ και ποιος κόβει τελικά το καλώδιο

Σας λέγαμε λοιπόν χθες το πρωί πως έπεσαν ως κεραυνός εν αιθρία οι δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού για το περιβόητο καλώδιο, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών μας έλεγε ότι πρόκειται για ένα «μη βιώσιμο έργο», που δεν βλέπει τον λόγο να υλοποιηθεί.

Να έχεις την Άγκυρα να θέλει με τα δικά της τερτίπια να «κόψει» το καλώδιο, εντάξει αναμενόμενο. Όταν και η Λευκωσία κάνει πίσω όμως – αφήνοντας αιχμές – τα πράγματα σκουραίνουν. Επικίνδυνα.

Και να’ταν μόνο οι δηλώσεις του Κυπρίου ΥΠΟΙΚ; Ήρθε και ο πρόεδρος της Μεγαλονήσου Νίκος Χριστοδουλίδης να μας αποκαλύψει ότι έχει ανοίξει έρευνα για το έργο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία!

Κατά τα άλλα όλοι- όχι μόνο η Αθήνα, αλλά και Λευκωσία και Βρυξέλλες- αναγνωριζουν πως είναι «στρατηγικής σημασίας» έργο. Και όλοι προσπαθούν να πείσουν πως τα εμπόδια δεν έχουν καθόλου να κάνουν με την επιθετική στάση της Τουρκίας. Ενεργειακό – οικονομικό καθαρά το θέμα και όχι γεωπολιτικό, μας λένε.

Ό,τι μπορεί να πάει στραβά…

Ευτυχώς να λέμε δηλαδή γιατί και στα γεωπολιτικά – εκεί που λειτουργεί παγκοσμίως ο νόμος του ισχυρού – στη χώρα μας λειτουργεί… ο νομος του Μέρφυ: Ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Από τις ντροπιαστικές εξελίξεις στη Μονή Σινά που απειλεί να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις μας με έναν από τους πιο πολύτιμους συμμάχους, την Αίγυπτο, έως τις εξελίξεις στη χώρα που ελέγχεται από τη Χαφτάρ Α.Ε. Υπομονή.

Μπόρα του φθινοπώρου είναι, θα περάσει, λένε κάποιοι. Μην φτάσουμε όμως σε λίγους μήνες στη βαρυχειμωνιά.

Και οι επιτυχίες συνεχίζονται. Στα εσωτερικά. Δεν μας έφταναν οι μαφίες (γηγενείς και εισαγόμενες), οι «ιεροσυλίες», οι επιδοτήσεις – μαϊμού και τα ηχητικά που θυμίζουν γκανγκστερικό b movie, έχουμε και ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους μετρ της κομπίνας. 200 τέτοιους έπιασαν αρχές να ξεπλένουν χρήμα μέσα από στοιχηματικές. Ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων. Αλίμονο…Ήταν πάντως ντεφορμέ φαίνεται και δεν πρόσεχαν όσο θα’ πρέπε.

«Συνωμοσίες» σε κοινή θέα

Σε άλλα νέα τώρα, ο Τραμπ αφού είδε την παρέλαση στο Πεκίνο αποφάσισε ότι είναι πολύ θυμωμένος με τον Πούτιν και ότι Κίνα – Ρωσία – Βόρεια Κορέα «συνωμοτούν» εναντίον των ΗΠΑ. Δεν θέλουμε να τον στενοχωρήσουμε, αλλά καμία συνωμοσία δεν υπάρχει.

Φανερή, φανερότατη συμμαχία είναι με κάθε επισημότητα και κάθε δυνατή φανφάρα. Και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Πιστεύουμε πάντως ότι δεν θα αργήσει ο Αμερικανός πρόεδρος να θυμηθεί πόσο θαυμάζει τους Σι, Πούτιν, Κιμ. Μας το έχει πει επανειλημμένα. Άσε που είναι βέβαιο ότι θα συμμερίζεται και την επιθυμία τους να ζήσουν έως…τα 150.

Αξίες

Ας πάμε όμως και στα δικά μας, τα χρηματιστηριακά. Discount της τάξης του 33% φαίνεται ότι έχει η τιμή της Trade Estates στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, επιβεβαιώνοντας το παρατεταμένο… ντεφορμάρισμα του κλάδου των ακινήτων στο ταμπλό της Αθήνας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, η εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, η οποία μην ξεχνάμε ότι ανήκει στην οικογένεια της Fourlis, ανέρχεται σε 313,4 εκατ. ευρώ (2,60 ευρώ/μετοχή), την ίδια ώρα που η τιμή στο Χ.Α. μέχρι και χθες «έπαιζε» στα 210,3 εκατ. ευρώ (1,74 ευρώ/μετοχή).

Φυσικά, το παραπάνω δεν συνιστά πρόβλημα μόνο της Trade Estates, αλλά όλων των εισηγμένων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του real estate και των ακινήτων. Και επίσης δεν είναι ένα πρόβλημα, το οποίο έκανε την εμφάνισή του πριν λίγους μήνες, καθώς οι «φαγωμένες» αποτιμήσεις στις ΑΕΕΑΠ συνιστούν «γεγονός» εδώ και τουλάχιστον μια 3ετία – 4ετία. Λίγο οι προβληματικές διατάξεις στο ειδικό φορολογικό καθεστώς, λίγο οι «δεύτερες σκέψεις» για την πορεία μείωσης των επιτοκίων και λίγο το γεγονός ότι τα ακίνητα βρίσκονται… εκτός χρηματιστηριακής μόδας (παρότι αποφέρουν τεράστιες αποδόσεις στην πραγματική οικονομία), εξηγούν την εικόνα στο ταμπλό του Χ.Α.