Τα δώρα της ΔΕΘ μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φαμίλιες της αμαρτίας στην Κρήτη και καλώδιο…γιοκ;

Στη Θεσσαλονίκη σταθερά το βλέμμα όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει ένα εκτενές «πακέτο» παρεμβάσεων με στόχο την «επανεκκίνηση», σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση φαίνεται να κινείται με την όπισθεν.

Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγγελιών θα αφορά μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους – μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εισοδηματίες.

Επιπλέον, στο συνολικό κατάλογο περιλαμβάνονται μέτρα εισοδηματικών ενισχύσεων, που θα αφορούν κυρίως συνταξιούχους αλλά και κοινωνικές ομάδες όπως οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, τα άτομα με αναπηρία και οι νέοι εργαζόμενοι. Για όλους έχει το καλάθι. Το πόσο θα δούμε ωστόσο παρεμβάσεις ουσίας ή αυξήσεις σαν εκείνες των 55 λεπτών (μεικτά) στα νυχτερινά των αστυνομικών, θα φανεί…

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των ρυθμίσεων που θα ανακοινωθούν και θα νομοθετηθούν εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Η φετινή ΔΕΘ δεν έχει μόνο παροχές και εξαγγελίες. Στο παρασκήνιο, οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φουντώνουν. Τα 1.036 ΑΦΜ που βρέθηκαν στο στόχαστρο είναι μόνο η αρχή.

Οι αγρότες συνεχίζουν να καταγγέλλουν περιπτώσεις που ζημίωσαν εκατομμύρια το Δημόσιο.

Η «αγρότισσα» του 1 εκατ. και οι φαμίλιες

Η λεβεντογέννα Κρήτη κρατάει τα σκήπτρα: σύμφωνα με την έρευνα, κατέχει τα πρωτεία σε παράνομες επιδοτήσεις, εξασφαλίζοντας με άνεση τα 3/4 αυτών. Κάποιες φαμίλιες εμφανίζονται να μοιράζονται επιδοτήσεις άνω των 160.000 ευρώ, σε ένα οργανωμένο σύστημα που, όπως δείχνουν τα στοιχεία, άνθιζε για χρόνια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν μόνο οι Κρητικοί το know – how. Στην κορυφή των charts συναντάμε μια 73χρονη από τη Δυτική Μακεδονία που φέρεται να εισέπραξε 980.000 ευρώ για εκτάσεις που… δεν κατείχε.

Από τις πιο εξωφρενικές περιπτώσεις: πάνω από 200 ΑΦΜ ατόμων που έχουν αποβιώσει εδώ και μια δεκαετία συνέχιζαν να εμφανίζονται να νοικιάζουν εκτάσεις με πλαστά μισθωτήρια.

Ο «Πατομπούκαλος» και οι βόμβες

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη άνοιξε νέο κεφάλαιο. Κρίσιμος μάρτυρας, το πρώην μέλος που ακούει στο προσωνύμιο «Πατομπούκαλος». Φέρεται να ήταν ηθικός αυτουργός της βόμβας σε σπίτι αστυνομικού το 2024, ενώ έπαιρνε κοκαΐνη από αστυνομικό που «ξάφριζε» κατασχεμένες ποσότητες. Η οργάνωση προωθούσε όπλα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με φωτογραφίες, τιμές και ηλεκτρονικές πληρωμές σε εταιρείες–«πλυντήρια».

«Ξέρω ότι καταστρέφω την κοινωνία, το δέχομαι. Αλλά οικονομάω», λέει ένα από τα μέλη. Οι «street dealers» στα Χανιά ήταν πάντως άκρως εκσυχρονισμένοι. Δρούσαν σε τουριστικά σημεία και πληρώνονταν μέσω IRIS.

Και μέσα σε όλα αυτά να σου και ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος. Όχι η δική του συνομιλία δεν αφορά τις εγκληματικές δραστηριότητες της οργάνωσης, αλλά την εκλογή…Μελχισεδέκ. «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω», ακούγεται να λέει σε ηχητικό που αποκάλυψε το Πρώτο Θέμα.

Ο ίδιος ο Καμμένος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, παραδέχθηκε την επικοινωνία με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας, ισχυρίστηκε όμως ότι γνώριζε τον κατηγορούμενο «από παλιά», που ήταν στη ΝΔ, του τα φούσκωσε λίγο στο τηλέφωνο για να τον αφήσει ήσυχο και τελικά δεν έκανε απολύτως τίποτα.

Κεραυνός εν αιθρία για το καλώδιο

Και εκεί που η Αθήνα ήταν αποφασισμένη να προχωρήσει κανονικά η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, έρχεται χωρίς πολλά – πολλά ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Μάκης Κεραυνός να βάλει τέλος στη συμμετοχή της Λευκωσίας. Γιατί; Γιατί, όπως μας λέει, το έργο είναι «μη βιώσιμο».

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, από την υπογραφή του έργου εξαρτάται η εκταμίευση 25 εκατ. ευρώ που προορίζονταν να δοθούν στον ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο, δύο μελέτες που παρουσιάστηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διασύνδεση δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, με αποτέλεσμα η κυπριακή κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της. Από επιτυχία σε επιτυχία…

Το μπαλάκι στη βιομηχανία

Στη βιομηχανία «πετάνε το μπαλάκι» τα σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών σε περίπου 1.000 βασικούς κωδικούς που ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, η απάντηση που έλαβε από τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου είναι ότι θα το κάνουν, εφόσον συμμετέχει και η βιομηχανία τροφίμων.

Καλό θα ήταν να συμμετέχει και η βιομηχανία τροφίμων, ώστε οι όποιες μειώσεις να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Πάντως, η πίεση προς όλες τις πλευρές θα ενταθεί και δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά του υπουργού ότι «έχω απαιτήσει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και το έχουμε πετύχει σε σημαντικό βαθμό». Άλλωστε, η μείωση του περιθωρίου κέρδους ήταν η πρώτη απαίτηση του κ. Θεοδωρικάκου από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης.

To «τζόκερ» του ΟΠΑΠ

Στη μετοχή του ΟΠΑΠ στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των αναλυτών, καθώς μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025.

Οι αναλυτές περιμένουν μια ικανοποιητική επίδοση, παρά τη μείωση σε επίπεδο β’ τριμήνου -λόγω της σύγκρισης με το περσινό β’ τρίμηνο, στο οποίο διεξήχθη το Euro 2024. Συγκεκριμένα, ο πήχης τίθεται στα 110,8 εκατ. ευρώ, αλλά αν προσθέσουμε και τα 123,4 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου, τότε σημαίνει ότι στο σύνολο του εξαμήνου το καθαρό αποτέλεσμα εκτιμάται σε κάτι περισσότερο από 234 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, αυτό που κυρίως περιμένει η αγορά από τον ΟΠΑΠ είναι η εκτίμηση της διοίκησης για το γ’ τρίμηνο, το οποίο αναμένεται να κάνει τη… διαφορά στο τρέχον 12μηνο, χάρη στα διαδοχικά τζακ-ποτ του Τζόκερ μέσα στον Αύγουστο. Μια αισιόδοξη πρόβλεψη μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την πορεία της μετοχής, βοηθώντας την τιμή να ανακτήσει τα πρόσφατα υψηλά 16ετίας των 20,6 ευρώ.

Παράλληλα, ας μην ξεχνάμε ότι ο ΟΠΑΠ συνηθίζει το φθινόπωρο να μοιράζει κάποιο προσωρινό μέρισμα. Επομένως, δεν αποκλείεται το ίδιο να συμβεί και φέτος, αν και οι δαπάνες για την πλήρη εξαγορά της Stoiximan και η προετοιμασία για τον διαγωνισμό ανανέωσης της άδειας στα Ελληνικά Λαχεία ενδέχεται να «ψαλιδίσουν» το διανεμηθέν χρηματικό ποσό.