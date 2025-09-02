ΦΠΑ τροφίμων στη βαλίτσα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ, μια Μαύρη Βίβλος και το ξαφνικό ράλι στην «ξεχασμένη» MIG

Με αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Μαξίμου κλείνει το κυβερνητικό επιτελείο το πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να δώσει το στίγμα της «επανεκκίνησης» μετά από ένα βαρύ καλοκαίρι με κοινωνική δυσαρέσκεια και σοβαρή φθορά στις δημοσκοπήσεις. Στο τραπέζι έχει πέσει μια σειρά μέτρων για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά, με έμφαση σε φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις σε στεγαστικό και δημογραφικό.

Το ενδιαφέρον όμως συγκεντρώνει η πιθανότητα ενός «μέτρου-έκπληξη». Στα παρασκήνια ψυθιρίζεται πια κάτι που η κυβέρνηση έως τώρα απέρριπτε κατηγορηματικά: Το σενάριο μείωσης του ΦΠΑ σε επιλεγμένα βασικά είδη διατροφής.

Αν επαληθευθεί, θα πρόκειται για στροφή με σαφή πολιτικό στόχο: να αναχαιτίσει την άνοδο των αναποφάσιστων και να αποσπάσει πρωτοβουλία κινήσεων ενόψει του δύσκολου φθινοπώρου. Αν πάλι επικρατήσει η αρχική θέση πως πρόκειται για μέτρο που δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικούς καρπούς στη μάχη κατά της ακρίβειας, τότε θα είναι σίγουρα ένα θέμα που θα σηκώσουν αντιπολίτευση αλλά και παραγωγικοί φορείς. Σε κάθε περίπτωση η βαλίτσα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει σημειώσεις και για τον ΦΠΑ.

Η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ

Σκληρή επίθεση ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ, εγκαινιάζοντας καμπάνια με τίτλο «Αποτύχατε». Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να χτυπήσει τον πυρήνα του κυβερνητικού αφηγήματος της εξαετίας, αμφισβητώντας ευθέως το «είπαμε – το κάναμε» (που θα είναι το βασικό σύνθημα των κυβερνητικών στη ΔΕΘ).

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, πρώτη από τέσσερις θεματικές, ο Παύλος Γερουλάνος παρουσίασε τη «Μαύρη Βίβλο» της οικονομικής πολιτικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στη φορολογία, στην αγροτική πολιτική και στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Από το 2019 και μετά δεν πέτυχαν ούτε τους δικούς τους στόχους», είπε χαρακτηριστικά.

Αν για την κυβέρνηση το στοίχημα είναι η αντιστροφή του κλίματος, για το ΠΑΣΟΚ είναι να τοποθετηθεί ως η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση και εναλλακτική λύση διακυβέρνησης.

Τα ρομπότ έρχονται

Στην 89η ΔΕΘ, πάντως, αρκετοί εκθέτες ήδη επιφυλάσσουν στο κοινό τεχνολογικές εκπλήξεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΥΑΘ θα δώσει το «παρών» με δύο ρομπότ και μια ψηφιακή βοηθό, ενώ στο διαδραστικό κιόσκι ενημέρωσης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ θα «κατοικοεδρεύει» ο ΝΟΕ515, ο πρώτος εικονικός βοηθός με χρήση AI σε μουσείο στην Ελλάδα.

Στο περίπτερο της «Ελληνικός Χρυσός» οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν εικονικά στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας και στο υπό κατασκευή μεταλλείο των Σκουριών μέσω VR και 360° ψηφιακής ξενάγησης.

200 εκατ. για τα σχολεία από τις τράπεζες

Με τον πρωθυπουργό συναντήθηκαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ανακοινώνοντας επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών υποδομών.

Η συνολική συμβολή τους ανέρχεται έτσι στα 200 εκατ. ευρώ – καλύπτοντας το ήμισυ του προγράμματος.

Οι τραπεζικές χρεώσεις και πάλι στο στόχαστρο

Μιας και μιλάμε όμως για τράπεζες, να πούμε ότι ανεβαίνουν οι τόνοι στην πολιτική σκηνή για τις τραπεζικές προμήθειες, καθώς στο παιχνίδι μπήκε και η αντιπολίτευση.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατέθεσε ερώτηση στον υπουργό Οικονομικών για τη μετατροπή απλών λογαριασμών ταμιευτηρίου/τρέχοντος σε «λογαριασμό προνομίων», με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ ως αντάλλαγμα για μειωμένο κόστος σε ορισμένες συναλλαγές από συστημική τράπεζα.

Μένει να φανεί αν το θέμα θα πάρει διαστάσεις ανάλογες με εκείνες που είχαν οι προμήθειες στα ΑΤΜ τον περασμένο μήνα.

Το +20% για την «ξεχασμένη» MIG

Ας πάμε όμως μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Ενδιαφέρον προκαλούν στο επενδυτικό κοινό οι τελευταίες μεταβολές στη μετοχή της MIG, οποία αφενός «παίζει» στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 14 μηνών (3,9 ευρώ), αφετέρου βλέπει τη χρηματιστηριακή αξία να βρίσκεται στα 120 εκατ. ευρώ. Χθες, μάλιστα, η μετοχή «πέταξε» στο +20%, έχοντας τζίρο 27 (!) φορές μεγαλύτερο του μέχρι πρότινος μέσου όρου (407 χιλ. ευρώ έναντι 15 χιλ. ευρώ). Και το ερώτημα που αναδύεται ευλόγως, είναι τι παρακινεί τη μετοχή προς υψηλότερα επίπεδα, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το σχετικά «άδειο» χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της εισηγμένης (διαθέτει μερικά ακίνητα στη Σερβία).

Χρηματιστηριακές πηγές αναφέρουν ότι πίσω από την παραπάνω εκτόξευση κρύβεται η επιθυμία του βασικού μετόχου, δηλαδή της Τρ. Πειραιώς, να κρατήσει την εισηγμένη εντός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σ’ αυτό, εξάλλου, συνηγορεί και η απόφαση της διοίκησης να ορίσει δύο ειδικούς διαπραγματευτές επί της μετοχής, προκειμένου να κερδίσει παράταση 6+6 μηνών έως ότου βελτιώσει τη μετοχική διασπορά, η οποία υπολείπεται αισθητά του απαιτούμενου 25% (αυτήν τη στιγμή ανέρχεται σε λιγότερο από 13%).

Κάπως έτσι, στην αγορά έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια αφενός για τον τρόπο βελτίωσης της διασποράς, αφετέρου για τη νέα επιχειρηματική κατεύθυνση της εισηγμένης. Βέβαια, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι επισήμως επικρατεί παρατεταμένη… σιγή από την Τρ. Πειραιώς ως προς τα σχέδια για την επόμενη ημέρα. Γι’ αυτόν τον λόγο, εξάλλου, προς το παρόν υπάρχουν μόνο σενάρια και εικασίες, οι οποίες πάντως έχουν «φουσκώσει» τη μετοχή σε αρκετά γενναιόδωρα επίπεδα.