Μητσοτάκης με έκπληξη στη ΔΕΘ, 3 πρώην πρωθυπουργοί με σχέδια και το καλώδιο που κρίνει ισορροπίες

Με το βλέμμα στη μεσαία τάξη και ειδικά στις οικογένειες με παιδιά και με ένα μέτρο – έκπληξη στις αποσκευές του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ.

Στόχος τα μέτρα που θα ανακοινώσει να δώσουν μία ώθηση ανάκαμψης στο κυβερνών κόμμα, που δημοσκοπικά έχει χάσει αισθητά έδαφος τον τελευταίο μήνα.

Στο Μαξίμου έχουν υψηλές προσδοκίες, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε να δούμε πολλά χρόνια τη ΔΕΘ να βοηθά έναν πρωθυπουργό. Πέρυσι δόθηκε αμέσως μετά την έκθεση μία ώθηση – που όμως δεν κράτησε παρά έναν μήνα.

Αλλά τις περισσότερες φορές στην καλύτερη περίπτωση το κυβερνών κόμμα ελπίζει να αποφύγει μία γκάφα, που θα του στοιχίσει, παρά να εξασφαλίσει πραγματικό κέρδος. Ακούγεται λοιπόν έντονα ότι ο κ. Μητσοτάκης μέσα σε όλα που γνωρίζουμε εδώ και καιρό για φορολογία, συντάξεις κτλ, θα ανακοινώσει και ένα μέτρο – έκπληξη.

Το βλέμμα σε Τσίπρα, Σαμαρά, Καραμανλή

Όλα αυτά την ώρα που στην πολιτική σκηνή η συζήτηση εντείνεται γύρω από 3 πρώην πρωθυπουργούς.

Στην κυβέρνηση δεν συμφωνούν ούτε για τον αντίπαλο που έχουν απέναντι. Άλλοι βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα ως «βολικό», άλλοι προειδοποιούν ότι απαιτεί προσοχή. Το βέβαιο είναι πως οι τοξικές επιθέσεις εναντίον του από κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα όχι μόνο δεν τον πλήττουν, αλλά αυτό που πετυχαίνουν είναι να τον φέρουν στο προσκήνιο πιο δυναμικά.

Αρκετοί στη ΝΔ ανησυχούν πάντως περισσότερο για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά, η δεξιά ψήφος είναι πολύτιμη και τυχόν διαρροές πονοκεφαλιάζουν.

Όσο για τον Κώστα Καραμανλή δεν προβλέπεται να κάνει κόμμα ή να δώσει στήριξη στον Σαμαρά, αλλά ήδη ψιθυρίζεται ότι βουλευτής από το καραμανλικό μπλοκ «κοιτάει» προς τα εκεί.

Εμφύλιοι και καλώδια

Την ώρα που ο Ερντογάν πουλάει – με χαρακτηριστική άνεση – ισχύ σε Λιβύη και Αίγυπτο και ο Χακάν Φιντάν εξαπολύει επιθέσεις κατά πάντων, η Αθήνα στρέφει και πάλι την προσοχή στο περιβόητο καλώδιο. Κατά πληροφορίες προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια αντίδρασης της Άγκυρας.

Αλλά το πότε ακριβώς θα ξεπαγώσει το έργο και θα προχωρήσει η πόντισή του παραμένει θολό. Ελπίζουμε να μην προκύψει ξαφνικά «μακάρια ακινήσια», που λέει και ο κ. Μητσοτάκης.

Έντονη ανησυχία προκαλεί και ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει στη Μονή Ασία και από τον οποίο ευνοημένοι μπορούν να βγουν μόνο όσοι αμφισβητούν το καθεστώς της στην Αίγυπτο. Εντάσεις, κουτσουμπολιά, κατηγορίες και καρδιά δίνουν και παίρνουν με κύριο στόχο βεβαίως τον έλεγχο της Μονής.

Ο αρχιεπίσκοπος Διαμανός είναι ο μόνος που διαθέτει αιγυπτιακή υπηκόότητα και μπορεί να υπογράψει τη συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος. Αν απομακρυνθεί απο τη θέση πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα αλλάξουν και οι όροι της διαπραγμάτευσης.

Νέο ομόλογο

Στην ελληνική αγορά ομολόγων αναμένεται να βγει ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, με ηγετική παρουσία στις υποδομές και τις παραχωρήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία θα «τρέξει» τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που θα οδηγήσει, εκτός απροόπτου, στην 18η εισαγωγή ομολογιακού τίτλου στη ρυθμισμένη αγορά του Χ.Α. από τον Φεβρουάριο του 2024. Θα πρόκειται επίσης, για το πρώτο ομόλογο που θα εκδοθεί μετά το καλοκαίρι οπότε είχαμε τον επταετή τίτλο της Aegean που ήταν αξίας 250 εκατ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε κατά 3,75 φορές.

Μήνας κινητικότητας στο ΧΑ

Ποδαρικό στον Σεπτέμβριο κάνει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη ροή δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου να συνεχίζεται με τις ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ – Quest Συμμετοχών – Trade Estates την Τετάρτη (3/9). Μία ημέρα αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη (4/9), θα ακολουθήσει η Ideal Holdings.

Την ίδια στιγμή, σήμερα «κλειδώνουν» το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα οι μέτοχοι σε AVAX και Μπλέ Κέδρος, καθώς την Τρίτη (2/3) είναι προγραμματισμένη η σχετική αποκοπή. Ας σημειωθεί ότι η επιβράβευση ανέρχεται σε 0,07 ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ – dividend yield 2,9%) και σε 0,05 ευρώ/μετοχή (2,1 εκατ. ευρώ – dividend yield 1,2%), αντίστοιχα.

Εντός της εβδομάδας έχουν δρομολογηθεί οι ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των InterTech (2/9) – ΕΛΒΕ (4/9) – Μουζάκης (5/9) – Unibios (5/9) – Moda Bagno (5/9), ενώ από σήμερα θα «παίζουν» στο ταμπλό οι νέες μετοχές της Metlen, οι οποίες προήλθαν από την υποχρεωτική πρόταση της Metlen PLC για την εξαγορά του εναπομείναντος μετοχικού μεριδίου της Metlen Α.Ε.

Μην ξεχνάμε, τέλος, ότι την Παρασκευή περιμένουμε την πρώτη ετυμηγορία του φθινοπώρου από τους οίκους αξιολόγησης, καθώς ο DBRS το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου θα δημοσιεύσει το σχετικό report, με την Ελλάδα να προσδοκά μια περιατέρω άνοδο στην κλίμακα της επενδυτικής βαθμίδας.