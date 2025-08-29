Μια ασπιρίνη για τον Φιντάν, ένα πόρισμα – φωτιά και το ξαφνικό πρόβλημα με τα μεζ-εδακια του Χρηματιστηρίου

Ποια ήρεμα νερά στο Αιγαίο; Ο Χακάν Φιντάν βλέπει μόνο φουρτούνες. Σε νέα συνέντευξή του στο TGRT Haber, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εξαπέλυσε μπαράζ αιχμών κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας τους Έλληνες πολιτικούς ότι καλλιεργούν συστηματικά το «αντιτουρκικό αίσθημα» κάθε φορά που βρίσκονται σε εσωτερικό αδιέξοδο.

«Σαν πολιτική ασπιρίνη», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας ακόμη και για «αντανακλαστικά τύπου Παβλόφ» που ενεργοποιούνται μόλις ακουστεί η λέξη Τουρκία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φωτογράφισε προσωπικά τον Νίκο Δένδια ως μόνιμο «παραγωγό δηλώσεων» για να συντηρείται η εικόνα της απειλής.

Με φράσεις όπως «φθηνή πολιτική» και «πανικός», ο Φιντάν ανέβασε κι άλλο τους τόνους, καλώντας τους Έλληνες πολιτικούς να μην ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις «με γεωστρατηγικό κόστος». Είναι που περνάει και ο ίδιος δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Κομματάκι ζορισμένος ο Τούρκος ΥΠΕΞ, έπρεπε κάπως να ξεσπάσει. Μια ασπιρίνη ίσως να κάνει και σε εκείνον καλό.

Εσωτερικό τσουνάμι

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση στην Αθήνα αναμετριέται με το δικό της εσωτερικό τσουνάμι. Η καθίζηση στις δημοσκοπήσεις, οι φήμες για αλλαγή εκλογικού νόμου και σενάρια πρόωρων εκλογών, οι πληγές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα νομοσχέδια για το Δημόσιο και η 13ωρη εργασία συνθέτουν ένα ασφυκτικό σκηνικό.

Και βέβαια, οι επιθέσεις έρχονται από παντού. Από τα δεξιά, από τα αριστερά, από το κέντρο.

Το ΠΑΣΟΚ με τη «μαύρη βίβλο»

Στο Μαξίμου, η επίθεση στον Τσίπρα έκανε τον κύκλο της. Τώρα στο στόχαστρο μπαίνει το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά. «Πολιτική σύγχυση», «λαθροχειρίες», «επιμονή στο λάθος», είναι οι χαρακτηρισμοί που εκτοξεύονται προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Η απάντηση ήρθε ακαριαία: «Ας σταματήσει η κυβέρνηση την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα».

Το ΠΑΣΟΚ, φορώντας το κοστούμι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ετοιμάζει τη «μαύρη βίβλο» της εξαετίας. Τέσσερις δόσεις αποδόμησης της κυβέρνησης, πριν από την πρωθυπουργική φιέστα στη ΔΕΘ. Στόχος: να αποδειχθεί ότι το κόμμα δεν είναι συμπλήρωμα, αλλά ο πραγματικός αντίπαλος.

Ένα πόρισμα – φωτιά

Μία ανάσα ανακούφισης εν τω μεταξύ ακούστηκε στο Μαξίμου χθες το βράδυ. Έξι μήνες μετά την έρευνα στο Κουλούρι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέθεσε το πόρισμά της στον εφέτη ανακριτή.

Η έκθεση απορρίπτει πλήρως τις θεωρίες περί εύφλεκτου φορτίου που προκάλεσε τη φονική πυρόσφαιρα. Σημειώνει ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε στρεβλώσεις από τη σύγκρουση, αλλά χωρίς ίχνη φωτιάς ή καύσης.

Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις εκθέσεις τεχνικών συμβούλων οικογενειών, που μιλούσαν για μεταφορά εύφλεκτου φορτίου.

Και κάπως έτσι τα κυβερνητικά τρολ θα μας πουν πάλι για τους συνωμοσιολόγους και τους ψεκασμένους. Το πώς βρέθηκαν δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση και να οδηγούνται σε μετωπική σύγκρουση δεν θα μας απασχολήσει. Ούτε τώρα.

Τα mezz και τα ανοίγματα

Ανησυχία έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από τα λεγόμενα μεζ-εδάκια της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.

Κι αυτό, διότι οι φόβοι για πιθανή «τρύπα» στις εγγυήσεις του «Ηρακλή», όπως λένε παράγοντες της αγοράς, είναι πιθανό να επηρεάσουν τις διανομές των ειδικών σχημάτων (γνωστά ως mezz), τα οποία έχουν αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των συστημικών τραπεζών.

Μόνο τυχαία δεν ήταν η πρόσφατη συνάντηση του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, με τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το «κενό» ενδέχεται να φθάσει ακόμη και το 1 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο καθιστά αναγκαία την εξεύρεση άμεσων λύσεων για να μην εκτροχιαστούν τα business plans. Όλα αυτά, όπως είναι εύλογο, δεν γίνεται να αφήσουν ανεπηρέαστες τις τιμές των mezz στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες θεωρούνται αρκετά ευάλωτες στις παραπάνω εξελίξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετοχές των Cairo και Sunrise απώλεσαν περισσότερο από -5%. Όμως, πτώση κατεγράφη και στα υπόλοιπα mezz, με την τιμή του Galaxy να πέφτει κατά -3,3% και την τιμή του Phoenix να ακολουθεί στο -2,7%