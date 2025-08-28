Στη Θεσσαλονίκη ο Κ. Μητσοτάκης: Το καλάθι των 2 δισ., οι φωνές της Δεξιάς και τα σενάρια

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σήμερα το κέντρο βάρους της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει με πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο και μια ατζέντα που θυμίζει… μίνι υπουργικό συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση σε έργα υποδομής που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον χάρτη της περιοχής – από την επέκταση του μετρό και το Flyover μέχρι τον Προαστιακό.

Το σκηνικό, όμως, δεν είναι ειδυλλιακό. Στις λαϊκές γειτονιές της Θεσσαλονίκης η δυσφορία για το κύμα ακρίβειας είναι διάχυτη, ενώ στη Δεξιά του πολιτικού χάρτη η ΝΔ βλέπει την πίεση από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και τη «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου να δυναμώνει.

Οι γαλάζιοι ανησυχούν ιδιαιτέρως για τις κάλπες της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου η παραδοσιακή τους επιρροή εμφανίζει ρωγμές.

Με μίνι υπουργικό

Μαζί με τον πρωθυπουργό σχεδόν το μισό υπουργικό συμβούλιο, από τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μέχρι τη Λίνα Μενδώνη και τη Νίκη Κεραμέως. Στο παρασκήνιο όμως η ατμόσφαιρα βαραίνει. Η σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ απειλεί να χαλάσει το κυβερνητικό αφήγημα της ΔΕΘ, με πληροφορίες για νέα δικογραφία που φέρεται να περιλαμβάνει ακόμη και ονόματα βουλευτών.

Κόντρα με Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ και στο βάθος Σαμαράς

Παράλληλα, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία της ΔΕΘ. Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα – που εξακολουθεί να αποτελεί τον «προσφιλή στόχο» του Μαξίμου – αλλά επεκτείνεται και στο ΠΑΣΟΚ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πόλωση, εκτιμούν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, συσπειρώνει τον σκληρό πυρήνα της ΝΔ, που δημοσκοπικά κινείται πέριξ του 20%.

Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν ότι η εξαγγελία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά το φθινόπωρο μπορεί να φέρει νέες απώλειες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο ποντάρουν λοιπόν στο «καλάθι της ΔΕΘ», το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – διογκώνεται ώστε να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η έκθεση αποτελεί το τελευταίο χαρτί για να αντιστρέψει το κλίμα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που, αν και κατακερματισμένη, φαίνεται να αντλεί οξυγόνο από τη φθορά της κυβέρνησης.

Tα σενάρια πίσω από την Κέκροψ

Να πάμε όμως και στο χρηματιστήριο, όπου την τιμητική της έχει τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Κέκροψ, η οποία βλέπει την αποτίμηση να ξεπερνά αισίως τα 46 εκατ. ευρώ.

Μόνο μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα η άνοδος αγγίζει το +10%, ενώ τα αθροιστικά κέρδη του μήνα υπερβαίνουν το +42%. Βέβαια, τα θεμελιώδη μεγέθη επ’ ουδενί μπορούν να δικαιολογήσουν τα παραπάνω.

Γι’ αυτό τον λόγο η ξαφνική κίνηση της Κέκροψ αποδίδεται κυρίως σε σενάρια και φήμες για την επόμενη ημέρα.

Το γεγονός δε ότι πίσω από την Κέκροψ βρίσκονται ισχυρά επιχειρηματικά πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Περιστέρης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ελέγχει το 37,2%) και ο Σωκράτης Κόκκαλης της Intracom (29,6%), διαδραματίζει έξτρα ρόλο σ’ όλο αυτό το «παιχνίδι».

Βέβαια, επισήμως μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη. Ωστόσο, η κίνηση στο ταμπλό κάτι «μαρτυρά». Το θέμα είναι τι ακριβώς ισχύει απ’ όλα όσα ακούγονται…