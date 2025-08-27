Τα μαγικά φίλτρα για τη μεσαία τάξη, ο ανένδοτος Μητσοτάκης και η ΔΕΘ με φόντο το 21%

Με το θερμόμετρο της πολιτικής να ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ΔΕΘ, το Μαξίμου ψάχνει… μαγικά φίλτρα για τη μεσαία τάξη.

Οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσαν την εικόνα της ΝΔ και οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι η κυβερνητική φθορά δεν είναι πια σενάριο αλλά πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Interview, το κυβερνών κόμμα έχει υποστεί καθίζηση στο 21,4%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν – και μάλιστα σε επίπεδα που προκαλούν αϋπνίες στους επιτελείς του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εξίσωση είναι δύσκολη: οι πολίτες ασφυκτιούν από τις τιμές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κερδίζουν πόντους, κι έτσι το γήπεδο της «αβεβαιότητας» μοιάζει το πιο πολυσύχναστο. Στη ΝΔ θεωρούν ότι η απώλεια ψήφων δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί από τους αντιπάλους – ωστόσο ξέρουν πως αν συνεχιστεί η αιμορραγία, το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πακέτο με «γλυκαντικά»: φοροελαφρύνσεις, παρεμβάσεις στο στεγαστικό και στο δημογραφικό. Όλα με το σήμα «κοστολογημένα» – για να αποφευχθούν οι κατηγορίες περί «λεφτόδεντρων». Η στόχευση είναι σαφής: η μεσαία τάξη, αυτός ο εκλογικός κορμός που χάρισε δύο εκλογικές νίκες στη ΝΔ και τώρα δείχνει να φλερτάρει με την απογοήτευση.

Οι αριθμοί άλλωστε μιλούν μόνοι τους: το 57% των πολιτών θέλει μείωση φόρων, το 18% μεταρρυθμίσεις για ανταγωνιστικότητα, και μόλις το 16% ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων. Αν το μήνυμα στη ΔΕΘ δεν πιάσει τόπο, το «restart» μπορεί να μείνει στη θεωρία.

Κι επειδή στο παρασκήνιο όλα μετράνε, στο Μαξίμου ξέρουν καλά ότι ο Σεπτέμβρης δεν συγχωρεί λάθη. Η μεσαία τάξη θέλει χειροπιαστά μέτρα, όχι άλλες υποσχέσεις. Αν λοιπόν το κυβερνητικό «πακέτο» δεν έχει την αίσθηση του πραγματικού, τότε στη Θεσσαλονίκη μπορεί να ακουστούν περισσότερο… σιωπηλές γκρίνιες παρά χειροκροτήματα.

«Όχι» σε μείωση του ΦΠΑ για τρόφιμα, βασικά αγαθά

Ανένδοτος πάντως φέρεται ο πρωθυπουργός στο αίτημα της αγοράς, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα τρόφιμα, την ενέργεια και τα βασικά είδη.

Σύμφωνα όμως με όσα έχουν προαναγγείλει οι φορείς της Βόρειας Ελλάδας που θα συμμετέχουν στην αυριανή καθιερωμένη σύσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εν όψει της ΔΕΘ, η μείωση του ΦΠΑ είναι το ένα από τα top τρία αιτήματά τους.

Δεδομένου, δε, ότι οι ίδιοι προοιωνίζονται βροχή λουκέτων στην αγορά εάν συνεχιστεί η ίδια φορολογική πολιτική έναντι των επιχειρήσεων και δη των ΜμΕ, μια εύλογη απορία είναι εάν στην αυριανή σύσκεψη θα επιμείνουν στο αίτημά τους και εάν είναι διατεθειμένοι να «σπάσουν αυγά» όσον αφορά τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση.

Ψάχνονται

Ακόμα «ψάχνονται» στην ΕΛΣΤΑΤ για να εντοπίσουν τι φταίει και (κυρίως) τι πρέπει να αλλάξει, αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθείται στα μηνιαία στοιχεία της ανεργίας. Με τελευταίο διαθέσιμο μήνα τον Μάιο, όταν το ποσοστό ανεργίας είχε καταγραφεί στο 7,9%, η αναβολή της δημοσιοποίησης των στοιχείων του Ιουνίου ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Η αρμόδια Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για το θέμα συνεχίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο χρόνος όμως πιέζει, μιας και είναι προγραμματισμένο, την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, να δημοσιοποιηθούν τα μηνιαία στοιχεία ανεργίας του… Ιουλίου! Είναι προφανές πως χωρίς τον Ιούνιο, ο Ιούλιος είναι ακόμα μακριά ως προς την καταγραφή της ανεργίας.

Θα έχει συνέχεια η βουτιά στο Χρηματιστήριο;

Στις αγορές εν τω μεταξύ οι επενδυτές δεν ξέρουν από πού να κρυφτούν; Από τις αιφινιδιαστικές αποφάσεις του Ντόλαντ Τραμπ που θυμίζει ολοένα και περισσότερο Ερντογάν ή από τη βαθύτατη πολιτική και οικονομική κρίση στη Γαλλία;

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε Γαλλία και ΗΠΑ φαίνεται ότι επηρεάζουν άμεσα και τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία εδώ και καιρό έψαχνε μια αφορμή, προκειμένου να κατοχυρώσει τα εντυπωσιακά κέρδη του 2025.

Μην ξεχνάμε ότι περισσότερο από το 65% των ημερήσιων συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους επενδυτές. Επομένως, κάθε πιθανός κίνδυνος στο εξωτερικό μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιδράσει αρνητικά στον Γενικό Δείκτη, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τον ρηχό χαρακτήρα της Αθήνας.

Έχοντας αυτά υπόψη, είναι σαφές ότι η διάρκεια και η ένταση των αβεβαιοτήτων σε Γαλλία και ΗΠΑ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο τα όσα είδαμε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών θα αποτελέσουν είτε μια νέα νόρμα, η οποία θα μας συνοδεύει για τις επόμενες εβδομάδες, είτε μια αρνητική εμπειρία, η οποία πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί εν μέσω μιας νέας ανοδικής διαφυγής.

Ανεξαρτήτως του τι από τα δύο τελικά θα ισχύσει, είναι βέβαιο ότι η τρέχουσα χρονιά έχει ήδη προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές. Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος «τρέχει» ένα ιστορικό σερί 10 διαδοχικών ανοδικών μηνών (Νοέμβριος ’24 – Αύγουστος ’25), κερδίζει περισσότερο από +41% μέσα στο 2025, με αποτέλεσμα να έχει φθάσει έως τα υψηλά 15ετίας (2.126 μονάδες), ξεπερνώντας ξανά τον πήχη των 2.000 μονάδων. Την ίδια στιγμή, ο μέσος ημερήσιος τζίρος πετυχαίνει την καλύτερη επίδοση από το 2009 (>200 εκατ. ευρώ) και η αθροιστική κεφαλαιοποίηση βρίσκεται σε επίπεδα, τα οποία αγνοούνταν από το 2008 (>146 δισ. ευρώ).

Η ισχυρή άνοδος, εύλογα, μπορεί να προκαλέσει κόπωση στο αγοραστικό κύμα, το οποίο με αφορμή και τις διεθνείς εξελίξεις είναι πιθανό να αρχίσει να ξεθυμαίνει, δίνοντας την ευκαιρία στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν ένα μέρος των κεκτημένων. Το γεγονός δε ότι σιγά – σιγά εισερχόμαστε στον Σεπτέμβριο, έναν παραδοσιακά αρνητικό μήνα για την ελληνική αγορά, ενισχύει τις πιθανότητες για το σενάριο της… στάσης.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σ’ όλα τα παραπάνω, δεν μπορούν να παραβλέψουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λεωφόρου Αθηνών. Η κερδοφορία του 2025 αναμένεται να αποδειχθεί εξίσου ανθηρή με την περσινή, οι διανομές μερισμάτων θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ για το σύνολο του 12μηνου, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές (μέσο P/E στο 12,7x) παρότι τα περιθώρια ανόδου έχουν «ψαλιδιστεί» σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν μερικούς μήνες, το επικείμενο upgrade στις Αναπτυγμένες Αγορές υπόσχεται νέες «συγκινήσεις», ενώ η προσπάθεια διεθνοποίησης του Χ.Α. μέσω συγκεκριμένων κινήσεων, όπως ο «αρραβώνας» ΕΧΑΕ – Euronext, έρχεται να υπενθυμίσει σε όλους τη δυναμική μιας περαιτέρω ανοδικής τάσης.

Ο τζίρος – μαμούθ στην Alpha

Μπορεί τη Δευτέρα να έλαμψε με +6,2%, αλλά χθες υποχώρησε κατά -6,3%. Ο λόγος, φυσικά, για την Alpha Bank, η οποία πάντως, φαίνεται ότι αποτέλεσε μία εκ των βασικών «πρωταγωνιστριών» της αναδιάρθρωσης στους δείκτες του MSCI. Κι αυτό διότι η αξία των συναλλαγών στο προηγούμενο διήμερο εκτοξεύθηκε σε περισσότερα από 315 εκατ. ευρώ! Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η «έκρηξη» στον τζίρο να σχετίζεται, εκτός από το rebalancing, και με τα διάφορα σενάρια που διακινούνται για τις κινήσεις του βασικού μετόχου, δηλαδή της UniCredit.

Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο «γίγαντας» της Ιταλίας δείχνει το τελευταίο διάστημα μια πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης των συμμετοχών του (όπως έγινε πρόσφατα με την Commerzbank), ουδείς μπορεί να αποκλείσει κάτι αντίστοιχο να συμβεί μελλοντικά και στην περίπτωση της Alpha Bank. Άλλωστε, η ιταλική τράπεζα ήδη κατέχει ένα μερίδιο της τάξης του 20% στην ελληνική εισηγμένη, με αρκετούς να βλέπουν το σχετικό ποσοστό να αυξάνεται στα όρια του 30% σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα -κάτι που έχει αφήσει «ανοιχτό» και ο CEO της UniCredit.