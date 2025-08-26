Φόρολογική κλίμακα με βάση τα παιδιά, η αλλαγή του εκλογικού νόμου και ένα γράμμα στον πρωθυπουργό για τα αυτονόητα

Η προηγούμενη απόπειρα αλλαγής κλίματος δεν τράβηξε. Οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησαν και έπνιξαν κάθε αφήγημα «νέας αρχής».

Έτσι, στη Νέα Δημοκρατία βάζουν τώρα όλα τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ, ελπίζοντας ότι ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων θα αλλάξει την ατζέντα και θα μιλήσει σε όσους κλείνουν τα αυτιά τους στην κυβέρνηση: μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες.

Το μήνυμα είναι σαφές: «λεφτά στην τσέπη» και δη για τη μεσαία τάξη. Ο Κωστής Χατζηδάκης το είπε ευθέως, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να προσθέσει και το χαρτί της «ελληνικής οικογένειας» – με πολύτεκνους και ευάλωτους στο επίκεντρο.

Η εικόνα που καλλιεργείται είναι μια κυβέρνηση που τρέχει, με υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή και περιοδεία Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη.

Στην πράξη, όμως, πρόκειται για επιχείρηση «damage control». Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι αναποφάσιστοι πληθαίνουν και στο κυβερνών κόμμα γνωρίζουν ότι αν δεν αντιστρέψουν το κλίμα, το φθινόπωρο θα είναι βαρύ.

Κάπως έτσι άναψαν ξανά και τα σενάρια για αλλαγές στον εκλογικό νόμο – με αρκετούς «γαλάζιους» να βλέπουν θετικά την αύξηση του ορίου στο 5% ή πιο εύκολο μπόνους για το πρώτο κόμμα. Το Μαξίμου έσπευσε να τα μαζέψει, αλλά το γεγονός ότι η κουβέντα ανοίγει δείχνει και την αγωνία.

Η ΔΕΘ, λοιπόν, μετατρέπεται σε κρίσιμο τεστ: μπορεί μια ατζέντα φοροελαφρύνσεων να σβήσει τα σκάνδαλα και να ξαναφέρει κοντά τους απογοητευμένους; Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ποντάρουν πολλά. Ίσως… υπερβολικά πολλά.

Η φορολογική κλίμακα

Αν πάντως κάτι μπορούμε να περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη είναι ανακοινώσεις για ευρείες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα.

Η κυβέρνηση, έχοντας «τρέξει» εκατοντάδες σενάρια, φαίνεται να καταλήγει σε πλήρη ανασχεδιασμό της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος και όχι σε απλές προσθήκες ή μικρές παρεμβάσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται σοβαρά και η διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ώστε το νέο πλαίσιο να είναι πιο δίκαιο για τις οικογένειες.

Το σχέδιο, που κρατείται ως «επτασφράγιστο μυστικό», αναμένεται να αποκαλυφθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Κεντρικός στόχος είναι η ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων αλλά και των οικογενειών με παιδιά, ενώ όφελος θα έχουν όλοι οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα πάνω από το αφορολόγητο (περίπου 9.000–10.000 ευρώ).

Η επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ

Μιλώντας για ΔΕΘ, επιστολή προς τον πρωθυπουργό απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), εν όψει της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου –υποτίθεται– η κυβέρνηση ανοίγει τα χαρτιά της για τη «μεγάλη εικόνα» της κοινωνικής πολιτικής.

Η Συνομοσπονδία μιλά για τη δραματική επιβάρυνση που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους από την ακρίβεια, τις χαμηλές συντάξεις και τα πενιχρά επιδόματα. Υπογραμμίζει ότι το πρόσθετο κόστος για την κάλυψη βασικών αναγκών είναι δυσβάσταχτο και κάνει λόγο για «διαβίωση με αξιοπρέπεια».

Και τι ζητούν; Τα αυτονόητα: αύξηση αναπηρικών επιδομάτων και κατάργηση διατάξεων που τιμωρούν ουσιαστικά το ΑμεΑ, κόβοντας την παροχή αν εργαστεί, αν λάβει τη σύνταξη θανόντος γονέα ή αν ζει σε ίδρυμα.

Με άλλα λόγια, πράγματα που θα ’πρεπε να έχουν λυθεί προ πολλού. Αντί όμως να είναι αυτονόητα, χρειάζονται επιστολές, υπενθυμίσεις και… τη ΔΕΘ για να μπουν στην ατζέντα.