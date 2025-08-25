Όσα κρύβει το καλάθι (με διπλό πάτο) της ΔΕΘ, κρας τεστ, δημοσκοπήσεις και στο βάθος τοπίο με νέα κόμματα

Η φετινή ΔΕΘ θα είναι το απόλυτο τεστ για την κυβέρνηση – και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τα όσα θα ακούσουμε θα μας πουν ενδεχομένως πολλά και για το πότε να περιμένουμε τις επόμενες κάλπες.

Το «καλάθι» που θα βγάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται στα 1,5 δισ. ευρώ, χάρη στη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι το καλάθι έχει… διπλό πάτο: το υπόλοιπο πακέτο, που μπορεί να ανεβάσει τον λογαριασμό πάνω από τα 2 δισ., θα έρθει την άνοιξη του 2026 – όταν το οικονομικό επιτελείο θα ξέρει με ακρίβεια πού πάει ο προϋπολογισμός και αν το πρωτογενές πλεόνασμα αντέχει.

Σενάριο δύο δόσεων λοιπόν, σαν τα φάρμακα: μία τώρα, μία όταν πονέσει ξανά η τσέπη.

Η κυβέρνηση ξέρει ότι οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει το ταμείο του σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός Ιουλίου και Αυγούστου τσιμπάει επίμονα και οι απώλειες εισοδήματος δύσκολα καλύπτονται από πακέτα παροχών.

Γι’ αυτό και το καλάθι της ΔΕΘ θα είναι προσεκτικά μελετημένο: να φανεί γενναιόδωρο, αλλά να μη δώσει λαβές για την κατηγορία «λεφτόδεντρα».

Μείωση ΦΠΑ, τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας ή 13ος μισθός και σύνταξη; Ξεχάστε τα. Το επιχείρημα είναι σαφές: «Ο πρωθυπουργός μοιράζει όσα επιτρέπει το υπερπλεόνασμα. Οι άλλοι υπόσχονται ό,τι να ’ναι».

Τι να περιμένουμε;

μειώσεις στους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας με στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ αλλά και αναπροσαρμογή του ύψους του εισοδήματος πάνω από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής που αυτή την στιγμή ανέρχεται σε 44% (αφορά εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ

διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης δίνοντας «ανάσα» σε περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά που πληρώνουν πρόσθετο φόρο

αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων

παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων για το «άνοιγμα» των κλειστών ακινήτων

μποναμά στους συνταξιούχους με βελτιώσεις στο 250αρι

Μεγάλο ερώτημα παραμένει πάντως τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά

ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα βαρίδια

Αν η ΔΕΘ είναι το χαρτί της κυβέρνησης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το βαρίδι της. Η υπόθεση ήδη έφερε δημοσκοπικές απώλειες και η αντιπολίτευση ετοιμάζεται να το πάει ως το τέλος: εξεταστική επιτροπή από τέλη Σεπτεμβρίου και προανακριτική, αν χρειαστεί.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι η κυβέρνηση έστησε διαδικασία που οδηγεί σε παραγραφή. Και στο Μαξίμου ετοιμάζονται για ένα φθινόπωρο που δεν θα έχει μόνο κάστανα, αλλά και καυτές πατάτες.

Η άλλη ανοιχτή πληγή είναι τα Τέμπη. Με την έναρξη της νέας πολιτικής περιόδου, το δυστύχημα επανέρχεται, με τα εμπλεκόμνα πρόσωπα στο επίκεντρο των ανακριτικών διαδικασιών.

Οι αποφάσεις για υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείων θα φρεσκάρουν τη συζήτηση περί συγκάλυψης. Η υπόθεση δεν ξεχνιέται και θα συνοδεύει την κυβέρνηση – όπως η σκιά που πέφτει σε κάθε κίνηση.

Δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα;

Και μέσα σε όλα αυτά, ο πολιτικός χάρτης δείχνει να αλλάζει.

Οι δημοσκοπήσεις ήδη δείχνουν φθορά και το Μαξίμου ψάχνει τρόπους «επανεκκίνησης», ενώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης παλεύουν με τα δικά τους συνεχή και εντονότατα προβλήματα. Το κενό υπάρχει και ποιους και πόσους χωράει θα φανεί σύντομα.

Τις επόμενες κινήσεις τους ζυγίζουν σίγουρα τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς.

Με το βλέμμα έξω: Ουκρανία και Τουρκία

Στην εξωτερική πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται τη γραμμή «είμαστε με την Ευρώπη, είμαστε με τη Δύση». Στο Ουκρανικό, ξεκαθαρίζει ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε αλλαγή συνόρων με τη βία».

Το πρόβλημα; Η Δύση δεν έχει ενιαία στάση. Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ πιέζουν για συμφωνία ειρήνης που αναγνωρίζει απώλειες της Ουκρανίας, ενώ η Ε.Ε. επιμένει στη στήριξη Ζελένσκι. Ανάμεσα στις συμπληγάδες, η Αθήνα κινδυνεύει να βρεθεί με τη «λάθος πλευρά της Ιστορίας».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και το «γαλλικό άνοιγμα» προς την Άγκυρα. Την ώρα που η Ε.Ε. πληρώνει ακριβά για να περιορίσει τον Πούτιν, εμφανίζεται να «ξεπλένει» την Τουρκία, μια χώρα που εξακολουθεί να κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της Ένωσης, της Κύπρου.

Η Αθήνα θέλει να είναι και με την Ε.Ε. και με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό σημαίνει δύσκολα διλήμματα. Θα πληρώσει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟϊκό ταμείο για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας; Θα αγοράσει αμερικανικά όπλα, όπως ζητά ο Τραμπ; Θα στείλει εξοπλισμό από τα νησιά; Η μόνη σαφής δέσμευση είναι ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα.